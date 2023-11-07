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    Fiat Tipo'nun (Egea) İngiltere'deki satışı sona eriyor

    Türkiye'de üretilip Tipo ismiyle dış pazarlara ihraç edilen Fiat Egea'nın Birleşik Krallık'taki satışı durduruluyor. Mevcut nesliyle 2015 yılından bu yana satılan modelin yerini yeni Fiat 600e alacak.
    Fiat Tipo'nun (Egea) İngiltere'deki satışı sona eriyor Tam Boyutta Gör
    Autocar'a konuşan bir Fiat sözcüsü, Tipo'nun satışına son verilmesinin nedeni olarak elektrifikasyon sürecini ileri sürmüş. Şüphesiz bu da büyük bir etkendir ancak Tipo'nun bu pazarda popüler bir seçenek olmaktan epey uzak olduğu söylenebilir. Dolayısıyla hem elektrifikasyon hem de zayıf satış adetleri Tipo'nun fişini çekmiş gibi görünüyor.

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi Fiat Tipo, yerini markanın geçtiğimiz haftalarda tanıttığı %100 elektrikli crossover modeli Fiat 600e'ye bırakacak. 115 kW güç ve 400 km'ye kadar sürüş menzili sunan 600e, gövde tipi olarak Tipo'nun doğrudan halefi olmasa da Fiat'ın crossover'ların popülerliğinden sonuna kadar faydalanmak için böyle bir adım attığı aşikar.

    Fiat Tipo'nun (Egea) İngiltere'deki satışı sona eriyor Tam Boyutta Gör

    Üstelik iki model arasındaki büyük farka rağmen fiyatlar arasındaki makas da çok açık değil. Tipo, Cross gövde tipinde 29,245 Pound'a satılırken 600e'nin başlangıç fiyatı da 32,995 Pound olarak açıklandı.

    Fiat Tipo'nun emekli olması markanın Focus ve Astra gibi modellere karşı bir rakip sunmaması anlamına geliyor. Ancak markanın ilerleyen süreç için %100 elektrikli bir kompakt model hazırlığı içerisinde olduğu biliniyor. Peugeot e-208 ve Corsa ile aynı platformu kullanması kuvvetle muhtemel olan bu model, Fiat Punto'nun halefi olarak görülüyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 6 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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