Fiat Tipo'nun (Egea) İngiltere'deki satışı sona eriyor

Tam Boyutta Gör Autocar'a konuşan bir Fiat sözcüsü, Tipo'nun satışına son verilmesinin nedeni olarak elektrifikasyon sürecini ileri sürmüş. Şüphesiz bu da büyük bir etkendir ancak Tipo'nun bu pazarda popüler bir seçenek olmaktan epey uzak olduğu söylenebilir. Dolayısıyla hem elektrifikasyon hem de zayıf satış adetleri Tipo'nun fişini çekmiş gibi görünüyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Fiat Tipo, yerini markanın geçtiğimiz haftalarda tanıttığı %100 elektrikli crossover modeli Fiat 600e'ye bırakacak. 115 kW güç ve 400 km'ye kadar sürüş menzili sunan 600e, gövde tipi olarak Tipo'nun doğrudan halefi olmasa da Fiat'ın crossover'ların popülerliğinden sonuna kadar faydalanmak için böyle bir adım attığı aşikar.

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Üstelik iki model arasındaki büyük farka rağmen fiyatlar arasındaki makas da çok açık değil. Tipo, Cross gövde tipinde 29,245 Pound'a satılırken 600e'nin başlangıç fiyatı da 32,995 Pound olarak açıklandı.

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Fiat Tipo'nun emekli olması markanın Focus ve Astra gibi modellere karşı bir rakip sunmaması anlamına geliyor. Ancak markanın ilerleyen süreç için %100 elektrikli bir kompakt model hazırlığı içerisinde olduğu biliniyor. Peugeot e-208 ve Corsa ile aynı platformu kullanması kuvvetle muhtemel olan bu model, Fiat Punto'nun halefi olarak görülüyor.

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