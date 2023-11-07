Fiat Tipo'nun (Egea) İngiltere'deki satışı sona eriyor

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Fiat Tipo, yerini markanın geçtiğimiz haftalarda tanıttığı %100 elektrikli crossover modeli Fiat 600e'ye bırakacak. 115 kW güç ve 400 km'ye kadar sürüş menzili sunan 600e, gövde tipi olarak Tipo'nun doğrudan halefi olmasa da Fiat'ın crossover'ların popülerliğinden sonuna kadar faydalanmak için böyle bir adım attığı aşikar.
Üstelik iki model arasındaki büyük farka rağmen fiyatlar arasındaki makas da çok açık değil. Tipo, Cross gövde tipinde 29,245 Pound'a satılırken 600e'nin başlangıç fiyatı da 32,995 Pound olarak açıklandı.
Fiat Tipo'nun emekli olması markanın Focus ve Astra gibi modellere karşı bir rakip sunmaması anlamına geliyor. Ancak markanın ilerleyen süreç için %100 elektrikli bir kompakt model hazırlığı içerisinde olduğu biliniyor. Peugeot e-208 ve Corsa ile aynı platformu kullanması kuvvetle muhtemel olan bu model, Fiat Punto'nun halefi olarak görülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.