Fiat Panda ailesine pickup katılıyor: Strada'nın yerini alacak

Markanın kısa süre önce Citroen C3 Aircross ve Opel Frontera ikizlerinden türettiği Grizzly ve Grizzly Fastback SUV modellerinin altyapısını kullanacak olan bu yeni pickup, Grande Panda’nın kübik ve iddialı ön tasarım dilini taşıyacak.
Grande Panda çizgileri pickup segmentinde
Fiat, yıllardır Güney Amerika pazarında Strada adını taşıyan kompakt pickup modeliyle satış rekorları kırıyor. Uzun yıllar Palio altyapısını kullanan, 2020 yılından itibaren ise Argo platformuna geçen Strada; Argo’nun yerini Argo X (Grande Panda) modeline bırakmasıyla birlikte baştan aşağı kabuk değiştiriyor.
Avrupa pazarına gelme ihtimali var mı?
İtalyan tasarımcı Julien Jodry’nin çizimleriyle ilk ipuçları ortaya çıkan modelin öncelikli hedef pazarı Güney Amerika olarak belirlendi. Şimdilik Avrupa pazarında satışına dair resmi bir karar bulunmasa da modelin küresel tasarım standartlarına uygun Avrupa menşeli mimarisi, Fiat yönetiminin araca yeşil ışık yakarak Avrupa pazarına da sunabileceği ihtimalini güçlendiriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
daha korkutucu bişey görmedim