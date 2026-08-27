Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Fiat Panda ailesine pickup katılıyor: Strada'nın yerini alacak

    Fiat, Grande Panda ile başlattığı yeni tasarım dilini hafif ticari araç sınıfına taşıyor. Markanın Güney Amerika pazarındaki efsanevi pickup modeli Strada, Panda yüzüyle tamamen yenileniyor.

    Fiat Panda ailesine pickup katılıyor: Strada'nın yerini alacak Tam Boyutta Gör
    İlk kez 1980 yılında yollara çıkan ve özellikle 4x4 versiyonlarıyla gönüllerde taht kuran Fiat Panda, önümüzdeki yıl tarihinde bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. İtalyan üretici, Citroen C3 ile aynı teknik altyapıyı paylaşan Grande Panda mimarisini bu kez hafif ticari araç segmentine uyarlayarak Panda ailesine ilk kez bir pickup versiyonu dahil ediyor.

    Markanın kısa süre önce Citroen C3 Aircross ve Opel Frontera ikizlerinden türettiği Grizzly ve Grizzly Fastback SUV modellerinin altyapısını kullanacak olan bu yeni pickup, Grande Panda’nın kübik ve iddialı ön tasarım dilini taşıyacak.

    Grande Panda çizgileri pickup segmentinde

    Fiat, yıllardır Güney Amerika pazarında Strada adını taşıyan kompakt pickup modeliyle satış rekorları kırıyor. Uzun yıllar Palio altyapısını kullanan, 2020 yılından itibaren ise Argo platformuna geçen Strada; Argo’nun yerini Argo X (Grande Panda) modeline bırakmasıyla birlikte baştan aşağı kabuk değiştiriyor.

    Fiat Panda ailesine pickup katılıyor: Strada'nın yerini alacak Tam Boyutta Gör
    Grizzly SUV mimarisi üzerine inşa edilecek yeni pickupın uzunluğunun, seçilecek tek kabin veya çift kabin konfigürasyonuna bağlı olarak 4,50 metre ile 4,70 metre arasında değişmesi bekleniyor. Stellantis grubunun akıllı mimarisi sayesinde araç; benzinli, hafif hibrit ve tamamen elektrikli güç ünitelerini destekleyecek esnekliğe sahip olacak.

    Avrupa pazarına gelme ihtimali var mı?

    İtalyan tasarımcı Julien Jodry’nin çizimleriyle ilk ipuçları ortaya çıkan modelin öncelikli hedef pazarı Güney Amerika olarak belirlendi. Şimdilik Avrupa pazarında satışına dair resmi bir karar bulunmasa da modelin küresel tasarım standartlarına uygun Avrupa menşeli mimarisi, Fiat yönetiminin araca yeşil ışık yakarak Avrupa pazarına da sunabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

    J
    Jikoxmarley 5 gün önce

    daha korkutucu bişey görmedim

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    selectra beni kurtardı ssangyong korando yorum fiat stilo 1.6 kronik sorunları more to read 1 pdf özel tıptan devlet tıpa geçiş

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14 Pro
    Redmi Note 14 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER Aspire Lite AL15-32P
    ACER Aspire Lite AL15-32P
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum