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Tam Boyutta Gör İlk kez 1980 yılında yollara çıkan ve özellikle 4x4 versiyonlarıyla gönüllerde taht kuran Fiat Panda, önümüzdeki yıl tarihinde bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. İtalyan üretici, Citroen C3 ile aynı teknik altyapıyı paylaşan Grande Panda mimarisini bu kez hafif ticari araç segmentine uyarlayarak Panda ailesine ilk kez bir pickup versiyonu dahil ediyor.

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Markanın kısa süre önce Citroen C3 Aircross ve Opel Frontera ikizlerinden türettiği Grizzly ve Grizzly Fastback SUV modellerinin altyapısını kullanacak olan bu yeni pickup, Grande Panda’nın kübik ve iddialı ön tasarım dilini taşıyacak.

Grande Panda çizgileri pickup segmentinde

Fiat, yıllardır Güney Amerika pazarında Strada adını taşıyan kompakt pickup modeliyle satış rekorları kırıyor. Uzun yıllar Palio altyapısını kullanan, 2020 yılından itibaren ise Argo platformuna geçen Strada; Argo’nun yerini Argo X (Grande Panda) modeline bırakmasıyla birlikte baştan aşağı kabuk değiştiriyor.

Tam Boyutta Gör Grizzly SUV mimarisi üzerine inşa edilecek yeni pickupın uzunluğunun, seçilecek tek kabin veya çift kabin konfigürasyonuna bağlı olarak 4,50 metre ile 4,70 metre arasında değişmesi bekleniyor. Stellantis grubunun akıllı mimarisi sayesinde araç; benzinli, hafif hibrit ve tamamen elektrikli güç ünitelerini destekleyecek esnekliğe sahip olacak.

Avrupa pazarına gelme ihtimali var mı?

İtalyan tasarımcı Julien Jodry’nin çizimleriyle ilk ipuçları ortaya çıkan modelin öncelikli hedef pazarı Güney Amerika olarak belirlendi. Şimdilik Avrupa pazarında satışına dair resmi bir karar bulunmasa da modelin küresel tasarım standartlarına uygun Avrupa menşeli mimarisi, Fiat yönetiminin araca yeşil ışık yakarak Avrupa pazarına da sunabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

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Fiat Panda ailesine pickup katılıyor: Strada'nın yerini alacak

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