    Fiat'tan Duster'a yeni rakip geldi: Karşınızda Grizzly

    Fiat'ın küresel pazarlar için tasarladığı yeni Grizzly modelinin ilk gösterimi yapıldı. İki farklı gövde tipiyle sunulacak araç piyasada Renault Duster gibi modellerle rekabet edecek.

    Fiat, ABD'nin Michigan eyaletinde düzenlenen Stellantis Yatırımcı Günü kapsamında, merakla beklenen Grizzly modelinin ön gösterimini gerçekleştirdi. Bu yıl içerisinde piyasaya sürülmesi planlanan araç Grande Panda'nın daha büyük ve daha geniş "ağabeyi" olarak nitelendiriliyor.

    Markanın bütçe dostu ürün gamına dahil ettiği Grizzly, SUV ve fastback olmak üzere iki farklı gövde tipiyle sunulacak. Her iki modelin de Fiat'ın yeni tasarım diline uygun olarak ince tasarımlı LED aydınlatmalar ile donatıldığı görülüyor. Fastback versiyonu daha akıcı ve sportif bir silüete sahip.

    Fiat henüz aracın kesin ebatlarını paylaşmadı. Ancak 4.4 ile 4.5 metre uzunluğunda olması beklenen Grizzly, doğrudan Renault/Dacia Duster ve Skoda Kamiq gibi modellere rakip olarak konumlandırılıyor. Aracın en büyük kozlarından biri opsiyonel olarak sunulacak yedi kişilik oturma kapasitesi olacak.

    Geniş motor yelpazesi

    Stellantis'in Citroen C3, C3 Aircross ve Opel Frontera gibi modellerinde de kullanılan "Smart Car" platformu üzerine inşa edilen Grizzly'de bizi oldukça esnek bir motor yelpazesi karşılayacak. Araç benzinli ve dizel motorların yanı sıra, hibrit ve tamamen elektrikli versiyonlarla da tercih edilebilecek.

    Küresel bir model olarak tasarlanan Grizzly Avrupa, Latin Amerika, Afrika ve Orta Doğu pazarlarında satışa sunulacak. Resmi dünya prömiyerinin Ekim 2026'da Paris Otomobil Fuarı'nda yapılması planlanıyor. Aracın üretimi ise Stellantis'in Fas'taki fabrikasında gerçekleştirilecek.
    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 4 gün önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 1 hafta önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 hafta önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

