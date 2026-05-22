Fiat'tan Duster'a yeni rakip geldi: Karşınızda Grizzly

Markanın bütçe dostu ürün gamına dahil ettiği Grizzly, SUV ve fastback olmak üzere iki farklı gövde tipiyle sunulacak. Her iki modelin de Fiat'ın yeni tasarım diline uygun olarak ince tasarımlı LED aydınlatmalar ile donatıldığı görülüyor. Fastback versiyonu daha akıcı ve sportif bir silüete sahip.
Fiat henüz aracın kesin ebatlarını paylaşmadı. Ancak 4.4 ile 4.5 metre uzunluğunda olması beklenen Grizzly, doğrudan Renault/Dacia Duster ve Skoda Kamiq gibi modellere rakip olarak konumlandırılıyor. Aracın en büyük kozlarından biri opsiyonel olarak sunulacak yedi kişilik oturma kapasitesi olacak.
Geniş motor yelpazesi
Stellantis'in Citroen C3, C3 Aircross ve Opel Frontera gibi modellerinde de kullanılan "Smart Car" platformu üzerine inşa edilen Grizzly'de bizi oldukça esnek bir motor yelpazesi karşılayacak. Araç benzinli ve dizel motorların yanı sıra, hibrit ve tamamen elektrikli versiyonlarla da tercih edilebilecek.
