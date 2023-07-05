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    Yeni Fiat 600e, 400 kilometreye varan menziliyle tanıtıldı

    Yeni Fiat 600e, Avrupa'da yılın otomobili seçilen Jeep Avenger ile aynı platformu paylaşıyor. İlerleyen süreçte şarj edilebilir hibrit versiyonla 600 ailesi büyüyecek.
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    2024 Fiat 600e tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce paylaşılan bir video ile tasarımını önceden görme şansı yakaladığımız yeni Fiat 600e bugün resmi olarak tanıtıldı. Özellikle ön tasarımıyla 500e'nin büyük versiyonu gibi görünen yeni 600e, 35.950 eurodan başlayan fiyatlarla İtalya'da siparişe açıldı.

    Yeni Fiat 600e, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Fiat 600e, model ismindeki 'e' takısından da anlaşılacağı üzere %100 elektrikli bir otomobil. Fiat için B-SUV segmentinde taze kan olarak görev alacak olan 600, Stellantis tarafından geliştirilen e-CMP2 platformunu temel alıyor. Dolayısıyla Jeep Avenger'ın platform ikizi olduğunu söyleyebiliriz. Fiat 600'ün içten yanmalı motora sahip versiyonları da olacak ancak son dönemde pek çok markanın yaptığı gibi Fiat, tanıtım ve satış önceliğini elektrikli versiyona vermiş.

    2024 Fiat 600e modelinde 154 hp (115 kW) güç üreten bir elektrik motoru bulunuyor. Bu motor, elektrikli crossover'ın 0-100 km/s hızlanmasını 9 saniyede tamamlamasını sağlıyor. 54 kWsa kapasiteli bataryaya sahi olan model, WLTP'ye göre 400 kilometreye kadar sürüş menzili vadediyor. 100 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği ile bataryanın yüzde 80 doluma ulaşması yaklaşık 30 dakika sürüyor. Standart olarak sunulan 11 kW AC şarj cihazı ile bataryanın tam doluma ulaşma süresi ise 6 saat. 2024'ün ortalarından itibaren Fiat 600'e şarj edilebilir hibrit motor seçeneği de eklenecek.

    2024 Fiat 600e tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Red ve La Prima donanım seviyeleriyle tercih edilebilen yeni Fiat 600e, 4.17 metre gövde uzunluğuna sahip. Yuvarlak hatlara sahip görüntüsüyle dikkat çeken model, gövde proporsiyonu ve 18 inçlik jantlarıyla dinamik bir duruş sergiliyor. Ön burun kısmında, farların kenarında, marşpiyellerde ve arkada bolca 600 yazısına yer veren Fiat, anlaşılan hangi modele baktığımızdan emin olmamızı istemiş. Giriş seviyesinde yer alan Red versiyonu, diğer modellerden de tanıdığımız gibi özel kırmızı gövde rengiyle geliyor. La Prima'da ise Sun Orange, Italian Sea Green, Italian Land Sand ve Italian Sky Blue olmak üzere dört farklı seçenek söz konusu.

    Otomobilin iç mekanı oldukça sade ve şık bir görüntüye sahip. Sürücünün hemen önünde 7 inç dijital gösterge ekranı yer alıyor. Merkezde ise Apple CarPlay ve Android Auto desteğine sahip 10.25 inç dokunmatik multimedya ekranı mevcut. Bunların dışında kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, ambiyans aydınlatması, elektrikli ayarlanabilir koltuklar, koltuk ısıtma ve masaj fonksiyonu gibi özellikler de Fiat 600e'de tercih edilebilecek. 360 litre bagaj hacmi sunan Fiat 600'ün kabininde de toplam 15 litreye varan depolama alanları mevcut.

    2024 Fiat 600e tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Tüm bunlara ek olarak, yeni Fiat 600'deki 360 derece sensörler sayesinde acil durum otomatik frenleme, kör nokta uyarısı, sürücü yorgunluk uyarısı, adaptif hız sabitleyici gibi sürüş pek çok sürüş asistanı da bulunuyor. Yeni 600, Jeep Avenger ile birlikte Polonya'daki Tychy fabrikasında üretilecek. 

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    darkaura 1 saat önce

    teskurler super kurye

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Karnın doyar, sen uçuşu hatırla.

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Hayat kısa, kuryeler uçuyor.

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    DreamSs 1 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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