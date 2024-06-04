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    Mayıs ayında en çok satılan otomobiller: Egea Sedan şaşırttı

    Sıfır faizli kredi ve nakit indirim kampanyalarının büyük rol oynadığı bir dönemden geçtiğimiz mayıs ayında Türkiye'de en çok satılan otomobil modellerini sizler için derledik.

    Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, Türkiye'deki sıfır otomobil satışlarına ilişkin güncel verileri paylaştı. Buna göre pazar 2024 yılı genelinde büyümesini sürdürse de mayıs ayı özelinde yüzde 8'in üzerinde daralma söz konusu. Peki söz konusu dönemde en çok satılan otomobiller hangileri? Gelin yakından bakalım:

    Bazı güvenlik donanımlarının standart olmasını zorunlu kılan uygulamanın 7 Temmuz'dan itibaren devreye girecek olması, markaları ellerindeki stoku bitirmeye yöneltti. Dolayısıyla, stok durumunun ve kampanyaların satışlarda büyük rol oynadığı bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte ipi göğüsleyen taraf Renault oldu. Fransız marka, hem mayıs ayında hem de 2024 Ocak-Mayıs döneminde lider konumda.

    İkinci sırada gözleriniz Fiat'ı arıyor olabilir ancak mayıs ayında büyük kan kaybeden markanın beşinci sıraya kadar düştüğünü görüyoruz. İkinci sırada ise Volkswagen yer alırken, çok konuşulan Çinli markalardan Chery üçüncülük koltuğunda oturuyor. Bu arada Chery'nin ilk beş aylık süreçte de üçüncü olduğunu belirtelim.

    2024 Mayıs ayında en çok otomobil satan markalar 🚗
    Sıra Marka Adet
    1. Renault 9714
    2. Volkswagen 8036
    3. Chery 6208
    4. Hyundai 4647
    5. Fiat 4510
    6. Skoda 4162
    7. Togg 4140
    8. Peugeot 4025
    9. Dacia 3385
    10. Toyota 3241

    Mayıs ayında en çok satılan modeller

    Mayıs ayında en çok satılan otomobiller: Egea Sedan şaşırttı Tam Boyutta Gör
    Mayıs ayında en çok satılan modellere baktığımızda ise Renault Clio'nun lider olduğunu görmekteyiz. İkinci sırada ise %100 elektrikli Togg T10X bulunuyor. Görünüşe göre Togg'un kredi kampanyası epey ilgi çekmiş. Türkiye'nin en çok satan otomobili Fiat Egea Sedan, 2873 adetle beşinci sırada bulunuyor.

    2024 Mayıs ayında en çok satılan otomobiller🥇
    Sıra Model Adet
    1. Renault Clio 4661
    2. Togg T10X 4140
    3. Renault Megane Sedan 3374
    4. Chery Tiggo 8 Pro 3038
    5. Fiat Egea Sedan 2873
    6. Toyota Corolla 2638
    7. Volkswagen Taigo 2606
    8. Honda City 2593
    9. Volkswagen Polo 2414
    10. Hyundai i20 2221
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    2357 kez okundu.
    11 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    renault, clio ve
    9 etiket daha fiat egea TOGG t10x chery tiggo 8 pro en çok satılan otomobiller Teknoloji Haberleri Yaşam
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    Forumdan Konular

    kaporta işinde para varmı hiç sevgilisi olmamış kız motorstörung werkstatt ne demek sipay kampanya hacamat yaptiranlar yorum

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