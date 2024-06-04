Mayıs ayında en çok satılan otomobiller: Egea Sedan şaşırttı

- 2024 Mayıs ayında en çok otomobil satan markalar 🚗
- Mayıs ayında en çok satılan modeller
- 2024 Mayıs ayında en çok satılan otomobiller🥇
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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, Türkiye'deki sıfır otomobil satışlarına ilişkin güncel verileri paylaştı. Buna göre pazar 2024 yılı genelinde büyümesini sürdürse de mayıs ayı özelinde yüzde 8'in üzerinde daralma söz konusu. Peki söz konusu dönemde en çok satılan otomobiller hangileri? Gelin yakından bakalım:
Bazı güvenlik donanımlarının standart olmasını zorunlu kılan uygulamanın 7 Temmuz'dan itibaren devreye girecek olması, markaları ellerindeki stoku bitirmeye yöneltti. Dolayısıyla, stok durumunun ve kampanyaların satışlarda büyük rol oynadığı bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte ipi göğüsleyen taraf Renault oldu. Fransız marka, hem mayıs ayında hem de 2024 Ocak-Mayıs döneminde lider konumda.
İkinci sırada gözleriniz Fiat'ı arıyor olabilir ancak mayıs ayında büyük kan kaybeden markanın beşinci sıraya kadar düştüğünü görüyoruz. İkinci sırada ise Volkswagen yer alırken, çok konuşulan Çinli markalardan Chery üçüncülük koltuğunda oturuyor. Bu arada Chery'nin ilk beş aylık süreçte de üçüncü olduğunu belirtelim.
|Sıra
|Marka
|Adet
|1.
|Renault
|9714
|2.
|Volkswagen
|8036
|3.
|Chery
|6208
|4.
|Hyundai
|4647
|5.
|Fiat
|4510
|6.
|Skoda
|4162
|7.
|Togg
|4140
|8.
|Peugeot
|4025
|9.
|Dacia
|3385
|10.
|Toyota
|3241
Mayıs ayında en çok satılan modeller
|Sıra
|Model
|Adet
|1.
|Renault Clio
|4661
|2.
|Togg T10X
|4140
|3.
|Renault Megane Sedan
|3374
|4.
|Chery Tiggo 8 Pro
|3038
|5.
|Fiat Egea Sedan
|2873
|6.
|Toyota Corolla
|2638
|7.
|Volkswagen Taigo
|2606
|8.
|Honda City
|2593
|9.
|Volkswagen Polo
|2414
|10.
|Hyundai i20
|2221
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
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