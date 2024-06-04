Mayıs ayında en çok satılan otomobiller: Egea Sedan şaşırttı

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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, Türkiye'deki sıfır otomobil satışlarına ilişkin güncel verileri paylaştı. Buna göre pazar 2024 yılı genelinde büyümesini sürdürse de mayıs ayı özelinde yüzde 8'in üzerinde daralma söz konusu. Peki söz konusu dönemde en çok satılan otomobiller hangileri? Gelin yakından bakalım:

Bazı güvenlik donanımlarının standart olmasını zorunlu kılan uygulamanın 7 Temmuz'dan itibaren devreye girecek olması, markaları ellerindeki stoku bitirmeye yöneltti. Dolayısıyla, stok durumunun ve kampanyaların satışlarda büyük rol oynadığı bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte ipi göğüsleyen taraf Renault oldu. Fransız marka, hem mayıs ayında hem de 2024 Ocak-Mayıs döneminde lider konumda.

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İkinci sırada gözleriniz Fiat'ı arıyor olabilir ancak mayıs ayında büyük kan kaybeden markanın beşinci sıraya kadar düştüğünü görüyoruz. İkinci sırada ise Volkswagen yer alırken, çok konuşulan Çinli markalardan Chery üçüncülük koltuğunda oturuyor. Bu arada Chery'nin ilk beş aylık süreçte de üçüncü olduğunu belirtelim.

2024 Mayıs ayında en çok otomobil satan markalar 🚗 Sıra Marka Adet 1. Renault 9714 2. Volkswagen 8036 3. Chery 6208 4. Hyundai 4647 5. Fiat 4510 6. Skoda 4162 7. Togg 4140 8. Peugeot 4025 9. Dacia 3385 10. Toyota 3241

Mayıs ayında en çok satılan modeller

Tam Boyutta Gör Mayıs ayında en çok satılan modellere baktığımızda ise Renault Clio'nun lider olduğunu görmekteyiz. İkinci sırada ise %100 elektrikli Togg T10X bulunuyor. Görünüşe göre Togg'un kredi kampanyası epey ilgi çekmiş. Türkiye'nin en çok satan otomobili Fiat Egea Sedan, 2873 adetle beşinci sırada bulunuyor.

2024 Mayıs ayında en çok satılan otomobiller🥇 Sıra Model Adet 1. Renault Clio 4661 2. Togg T10X 4140 3. Renault Megane Sedan 3374 4. Chery Tiggo 8 Pro 3038 5. Fiat Egea Sedan 2873 6. Toyota Corolla 2638 7. Volkswagen Taigo 2606 8. Honda City 2593 9. Volkswagen Polo 2414 10. Hyundai i20 2221

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Mayıs ayında en çok satılan otomobiller: Egea Sedan şaşırttı