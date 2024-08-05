Tam Boyutta Gör Türkiye’de en çok satan otomobil markalarından biri olan Fiat, Ağustos ayı için yeni kampanyasını duyurdu. Özellikle Egea serisiyle tanınan Fiat şimdi de yeni ve uygun fiyatlı elektrikli otomobili Topolino ile dikkat çekiyor.

Özel fiyatlar 31 Ağustos’a kadar geçerli olacak

Fiat yakın zamanda elektrikli araç trendine ayak uydurarak Topolino’yu Türkiye pazarına sunmuştu. Özellikleriyle Citroen Ami'ye benzetilen Topolino uygun fiyatıyla ülkemizde de hızla popülerlik kazandı.

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Fiat Topolino, yüzde 100 elektrikli 6 kW (8,2 HP) gücündeki motordan güç alıyor. B sınıfı veya B1 sınıfı ehliyete sahip 16 yaşını doldurmuş sürücüler kullanılabiliyor. Topolino’nun maksimum hızı 45 km/h ile sınırlandırılmış ve 75 kilometreye kadar menzil sunuyor. 220v standart priz ile dört saatten daha kısa bir süre içerisinde şarj edilebiliyor.

Fiat’tan gelen yeni satış fiyat listesiyle birlikte Topolino’nun Ağustos ayı fiyatı da açıklandı. Ağustos ayı satış listesine eklenen Fiat Topolino, sadece 449 bin 900 TL gibi bir fiyatla satışa sunuluyor. Daha fazla özellik isteyenler için ise Topolino Plus modelini duyuran Fiat bu versiyonun kampanyalı fiyatını da 479 bin 900 TL olarak açıkladı.

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Fiat Topolino'nun Ağustos ayı Türkiye fiyatı belli oldu