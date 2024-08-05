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    Fiat Topolino'nun Ağustos ayı Türkiye fiyatı belli oldu

    Fiat, yakın zamanda Türkiye pazarında satışa sunduğu yeni elektrikli otomobili Topolino için 450 bin lira fiyat etiketiyle 31 Ağustos'a kadar geçerli olacak yeni fiyat listesini paylaştı.
    Fiat Topolino'nun Ağustos ayı Türkiye fiyatı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de en çok satan otomobil markalarından biri olan Fiat, Ağustos ayı için yeni kampanyasını duyurdu. Özellikle Egea serisiyle tanınan Fiat şimdi de yeni ve uygun fiyatlı elektrikli otomobili Topolino ile dikkat çekiyor.

    Özel fiyatlar 31 Ağustos’a kadar geçerli olacak

    Fiat yakın zamanda elektrikli araç trendine ayak uydurarak Topolino’yu Türkiye pazarına sunmuştu. Özellikleriyle Citroen Ami'ye benzetilen Topolino uygun fiyatıyla ülkemizde de hızla popülerlik kazandı.

    Fiat Topolino, yüzde 100 elektrikli 6 kW (8,2 HP) gücündeki motordan güç alıyor. B sınıfı veya B1 sınıfı ehliyete sahip 16 yaşını doldurmuş sürücüler kullanılabiliyor. Topolino’nun maksimum hızı 45 km/h ile sınırlandırılmış ve 75 kilometreye kadar menzil sunuyor. 220v standart priz ile dört saatten daha kısa bir süre içerisinde şarj edilebiliyor.

    Fiat’tan gelen yeni satış fiyat listesiyle birlikte Topolino’nun Ağustos ayı fiyatı da açıklandı. Ağustos ayı satış listesine eklenen Fiat Topolino, sadece 449 bin 900 TL gibi bir fiyatla satışa sunuluyor. Daha fazla özellik isteyenler için ise Topolino Plus modelini duyuran Fiat bu versiyonun kampanyalı fiyatını da 479 bin 900 TL olarak açıkladı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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