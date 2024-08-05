Fiat Topolino'nun Ağustos ayı Türkiye fiyatı belli oldu

Özel fiyatlar 31 Ağustos’a kadar geçerli olacak
Fiat yakın zamanda elektrikli araç trendine ayak uydurarak Topolino’yu Türkiye pazarına sunmuştu. Özellikleriyle Citroen Ami'ye benzetilen Topolino uygun fiyatıyla ülkemizde de hızla popülerlik kazandı.
Fiat Topolino, yüzde 100 elektrikli 6 kW (8,2 HP) gücündeki motordan güç alıyor. B sınıfı veya B1 sınıfı ehliyete sahip 16 yaşını doldurmuş sürücüler kullanılabiliyor. Topolino’nun maksimum hızı 45 km/h ile sınırlandırılmış ve 75 kilometreye kadar menzil sunuyor. 220v standart priz ile dört saatten daha kısa bir süre içerisinde şarj edilebiliyor.
Fiat’tan gelen yeni satış fiyat listesiyle birlikte Topolino’nun Ağustos ayı fiyatı da açıklandı. Ağustos ayı satış listesine eklenen Fiat Topolino, sadece 449 bin 900 TL gibi bir fiyatla satışa sunuluyor. Daha fazla özellik isteyenler için ise Topolino Plus modelini duyuran Fiat bu versiyonun kampanyalı fiyatını da 479 bin 900 TL olarak açıkladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.