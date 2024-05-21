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    Stellantis-İtalya gerilimi sürüyor: Fiat Topolino'lara İtalya'da el konuldu!

    İtalyan yetkililer, Livorno limanında 134 adet Fiat Topolino'ya aracın gövdesindeki İtalya bayrağı renklerindeki küçük bir çıkartma nedeniyle el koydu. Olayın sebebi ne?
    Stellantis-İtalya gerilimi sürüyor: Fiat Topolino'ya el konuldu! Tam Boyutta Gör
    İtalyan yetkililer, Livorno limanında 134 adet Fiat Topolino'ya aracın gövdesindeki İtalya bayrağı renlerindeki küçük bir çıkartma nedeniyle el koydu. Yetkililer, araç Fas'ta üretildiği için üç renkli bayrak çıkartmasının tüketiciyi aracın menşei konusunda aldatacağı gerekçesiyle bu karara vardı.

    2004 tarihli İtalya Mali Kanununa göre "yanlış ve yanıltıcı menşei veya menşei işaretleri taşıyan ürünlerin" ihracatı veya ithalatı suç sayılıyor. Ancak geçmişte Polonya'da üretilmesine rağmen İtalyan bayrağı taşıyan Fiat 500 gibi diğer ithal ürünlere aynı kanunun uygulanmadığı belirtiliyor.

    Stellantis sözcüsü, Fiat'ın Topolino modelini Fas'ta ürettiğini açıkça belirttiğini dile getirdi. Şirkete göre elektrikli aracın çamurluklarındaki küçük İtalyan bayrağı, yalnızca ürünün girişimci kökenini göstermeyi amaçlıyor ve aracın Torino'daki Fiat Centro Stile tarafından tasarlandığını gösteriyor. Yine de Stellantis, sorunu çözmek için İtalyan bayrağının bulunduğu çıkartmaları kaldırmayı kabul etti.

    Guardia di Finanza ve İtalya Gümrük ve Tekel Dairesi tarafından ele geçirilmesinin ardından 134 elektrikli araç, savcının serbest bırakılma kararına kadar limanda depoda kalmaya devam ediyor. Stellantis'in konuyla ilgili herhangi bir hukuki yaptırımla karşılaşıp karşılaşmayacağı belli değil.

    Fiat Topolino, Citroen Ami ve Opel Rocks Electric ile aynı platformu paylaşıyor ve diğer modellerle beraber Fas'ta aynı tesiste üretiliyor. Ancak, diğerlerinden farklı olarak 1930'lardaki orijinal Topolino'yu hatırlatan daha retro bir stile sahip.

    İtalya ile Stellantis neden gerilim yaşıyor?

    Görünüşe göre Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki İtalyan hükümeti, muhtemelen Stellantis'in ülke dışında İtalyan modelleri üretmesine yanıt olarak şirket üzerindeki baskıyı arttırdı. Geçtiğimiz ay Stellantis'in sahibi olduğu Alfa Romeo, Milano isimli yeni elektrikli SUV modelini İtalya'da üretmediği için aracın adını Junior olarak değiştirmek zorunda kalmıştı. Her iki durumda da Stellantis, gerilimi azaltmak amacıyla hükümetin isteklerine boyun eğmek zorunda kaldı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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