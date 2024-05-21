Stellantis-İtalya gerilimi sürüyor: Fiat Topolino'lara İtalya'da el konuldu!

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Tam Boyutta Gör İtalyan yetkililer, Livorno limanında 134 adet Fiat Topolino'ya aracın gövdesindeki İtalya bayrağı renlerindeki küçük bir çıkartma nedeniyle el koydu. Yetkililer, araç Fas'ta üretildiği için üç renkli bayrak çıkartmasının tüketiciyi aracın menşei konusunda aldatacağı gerekçesiyle bu karara vardı.

2004 tarihli İtalya Mali Kanununa göre "yanlış ve yanıltıcı menşei veya menşei işaretleri taşıyan ürünlerin" ihracatı veya ithalatı suç sayılıyor. Ancak geçmişte Polonya'da üretilmesine rağmen İtalyan bayrağı taşıyan Fiat 500 gibi diğer ithal ürünlere aynı kanunun uygulanmadığı belirtiliyor.

Stellantis sözcüsü, Fiat'ın Topolino modelini Fas'ta ürettiğini açıkça belirttiğini dile getirdi. Şirkete göre elektrikli aracın çamurluklarındaki küçük İtalyan bayrağı, yalnızca ürünün girişimci kökenini göstermeyi amaçlıyor ve aracın Torino'daki Fiat Centro Stile tarafından tasarlandığını gösteriyor. Yine de Stellantis, sorunu çözmek için İtalyan bayrağının bulunduğu çıkartmaları kaldırmayı kabul etti.

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Guardia di Finanza ve İtalya Gümrük ve Tekel Dairesi tarafından ele geçirilmesinin ardından 134 elektrikli araç, savcının serbest bırakılma kararına kadar limanda depoda kalmaya devam ediyor. Stellantis'in konuyla ilgili herhangi bir hukuki yaptırımla karşılaşıp karşılaşmayacağı belli değil.

Fiat Topolino, Citroen Ami ve Opel Rocks Electric ile aynı platformu paylaşıyor ve diğer modellerle beraber Fas'ta aynı tesiste üretiliyor. Ancak, diğerlerinden farklı olarak 1930'lardaki orijinal Topolino'yu hatırlatan daha retro bir stile sahip.

İtalya ile Stellantis neden gerilim yaşıyor?

Görünüşe göre Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki İtalyan hükümeti, muhtemelen Stellantis'in ülke dışında İtalyan modelleri üretmesine yanıt olarak şirket üzerindeki baskıyı arttırdı. Geçtiğimiz ay Stellantis'in sahibi olduğu Alfa Romeo, Milano isimli yeni elektrikli SUV modelini İtalya'da üretmediği için aracın adını Junior olarak değiştirmek zorunda kalmıştı. Her iki durumda da Stellantis, gerilimi azaltmak amacıyla hükümetin isteklerine boyun eğmek zorunda kaldı.

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