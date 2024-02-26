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    Fiat, yeni model ailesinin ön gösterimini yaptı: İlk model bu yıl tanıtılacak

    Global ölçekte aynı platform üzerine yükseleceği belirtilen konsept araçlar, şehir otomobilinden kamp aracına ve pick-up'a kadar geniş bir yelpazede karşımıza çıkıyor.

    2023 yılında Stellantis'in en çok satış yapan markası olan Fiat, ürün gamını çeşitlendirerek başarısını artırmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda şirket, beş yeni konsept otomobil görücüye çıkardı.

    Geleceğin Panda ailesinin ön gösterimi olarak karşımıza çıkan bu konseptler, önümüzdeki süreçte aynı global platform üzerine yükselen üretim versiyonlarıyla piyasaya sürülecek. Bu modellerden ilkini bu yılın temmuz ayında göreceğiz.

    City Car

    Fiat, yeni model ailesinin tanıtımını yaptı Tam Boyutta Gör
    Fiat'ın tanıttığı konseptlerden ilki basitçe "City Car" yani şehir otomobili olarak adlandırılmış. Bu konsept için 2019 yılında Panda'nın halefi olarak görülen Centoventi konseptinin evrimleşmiş hali diyebiliriz. Mevcut Panda'dan daha büyük olduğu için Fiat tarafından "Mega Panda" olarak da nitelendirilen bu çalışmanın tasarımında çatısında test pisti bulunan Lingotto fabrikasının kendine has özelliklerinden esinlenilmiş.

    Geniş müşteri kitlesine ulaşma hedefiyle %100 elektrikli ve içten yanmalı motorlarla satılacak olan B segment modelin iç mekanında geri dönüştürülmüş plastikler ve bambu kumaşlar gibi sürdürülebilir malzemeler kullanılacak. Kendinden sarmalı kablo konseptiyle fişe takma ve çıkarma işlemlerinin de basitleştirileceği belirtilen araç, yerden yüksekliği ve yüksek oturma pozisyonu ile haftasonu gezileri için de uygun bir yol arkadaşı olacak.

    Pick-up

    Fiat, yeni model ailesinin tanıtımını yaptı Tam Boyutta Gör
    Fiat'ın paylaştığı videoda bulunan ikinci konsept ise bir pick-up. Şirket, Strada adı verilen kompakt pick-up modeliyle Güney Amerika'da pazar lideri konumunda. Fiat, böylesine bir aracın şirketin başarısını Avrupa da dahil olmak üzere global seviyeye taşıyabileceğini belirtiyor. Bir hafif ticari aracın fonksiyonelliği ile bir SUV'un konforunu harmanlayacağı iddia edilen konseptin köşeli ve kaslı tasarımının yanı sıra çift kabinli olması da oldukça dikkat çekici.

    Fastback

    Fiat, yeni model ailesinin tanıtımını yaptı Tam Boyutta Gör
    Fiat'ın üçüncü konsepti ise bir fastback oldu. Pick-up konseptine çok benzer bir tasarıma sahip olan büyük fastback konseptinin halihazırda ürün gamında olan Fiat Fastback ve Fiat Tipo'nun (Egea) halefi olarak Latin Amerika, Orta Doğu, Afrika ve Avrupa'da başarı sağlayacağı düşünülüyor.

    SUV

    Fiat, yeni model ailesinin tanıtımını yaptı Tam Boyutta Gör
    SUV gövde tipi, son yıllarda otomotiv dünyasının olmazsa olmazları arasında. Fiat'ın dördüncü konsepti de "Giga Panda" olarak nitelendirilen bir SUV oluyor. Yeni SUV konseptinin müşterilerin güvenlik, çok yönlülük ve tasarım açısından tüm ihtiyaçlarını karşılayarak dünyanın her yerindeki ailelere ferahlık ve sağlamlık sunacağı ifade ediliyor.

    Camper

    Fiat, yeni model ailesinin tanıtımını yaptı Tam Boyutta Gör
    Fiat tarafından hazırlanan son konsept ise bir kamp aracı. SUV gövde tipini kamp dünyasının ihtiyaçlarıyla birleştiren araçta diğerlerinin aksine geleneksel yan aynalar kullanılmış. Yerden yüksek yapısı ve lastikleriyle arazi kullanımına uygun olduğu görülen Camper konsepti, entegre vinç, ilave aydınlatmalar, tavan çadırı ve koruma demirleriyle oldukça sağlam bir görüntü çiziyor.

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu modellerden ilki olan City Car, bu yılın temmuz ayında tanıtılacak. Ardından 2027'ye kadar her yıl yeni bir model göreceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 4 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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