Fiat, yeni model ailesinin ön gösterimini yaptı: İlk model bu yıl tanıtılacak

2023 yılında Stellantis'in en çok satış yapan markası olan Fiat, ürün gamını çeşitlendirerek başarısını artırmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda şirket, beş yeni konsept otomobil görücüye çıkardı.

Geleceğin Panda ailesinin ön gösterimi olarak karşımıza çıkan bu konseptler, önümüzdeki süreçte aynı global platform üzerine yükselen üretim versiyonlarıyla piyasaya sürülecek. Bu modellerden ilkini bu yılın temmuz ayında göreceğiz.

City Car

Tam Boyutta Gör Fiat'ın tanıttığı konseptlerden ilki basitçe "City Car" yani şehir otomobili olarak adlandırılmış. Bu konsept için 2019 yılında Panda'nın halefi olarak görülen Centoventi konseptinin evrimleşmiş hali diyebiliriz. Mevcut Panda'dan daha büyük olduğu için Fiat tarafından "Mega Panda" olarak da nitelendirilen bu çalışmanın tasarımında çatısında test pisti bulunan Lingotto fabrikasının kendine has özelliklerinden esinlenilmiş.

Geniş müşteri kitlesine ulaşma hedefiyle %100 elektrikli ve içten yanmalı motorlarla satılacak olan B segment modelin iç mekanında geri dönüştürülmüş plastikler ve bambu kumaşlar gibi sürdürülebilir malzemeler kullanılacak. Kendinden sarmalı kablo konseptiyle fişe takma ve çıkarma işlemlerinin de basitleştirileceği belirtilen araç, yerden yüksekliği ve yüksek oturma pozisyonu ile haftasonu gezileri için de uygun bir yol arkadaşı olacak.

Pick-up

Tam Boyutta Gör Fiat'ın paylaştığı videoda bulunan ikinci konsept ise bir pick-up. Şirket, Strada adı verilen kompakt pick-up modeliyle Güney Amerika'da pazar lideri konumunda. Fiat, böylesine bir aracın şirketin başarısını Avrupa da dahil olmak üzere global seviyeye taşıyabileceğini belirtiyor. Bir hafif ticari aracın fonksiyonelliği ile bir SUV'un konforunu harmanlayacağı iddia edilen konseptin köşeli ve kaslı tasarımının yanı sıra çift kabinli olması da oldukça dikkat çekici.

Fastback

Tam Boyutta Gör Fiat'ın üçüncü konsepti ise bir fastback oldu. Pick-up konseptine çok benzer bir tasarıma sahip olan büyük fastback konseptinin halihazırda ürün gamında olan Fiat Fastback ve Fiat Tipo'nun (Egea) halefi olarak Latin Amerika, Orta Doğu, Afrika ve Avrupa'da başarı sağlayacağı düşünülüyor.

SUV

Tam Boyutta Gör SUV gövde tipi, son yıllarda otomotiv dünyasının olmazsa olmazları arasında. Fiat'ın dördüncü konsepti de "Giga Panda" olarak nitelendirilen bir SUV oluyor. Yeni SUV konseptinin müşterilerin güvenlik, çok yönlülük ve tasarım açısından tüm ihtiyaçlarını karşılayarak dünyanın her yerindeki ailelere ferahlık ve sağlamlık sunacağı ifade ediliyor.

Camper

Tam Boyutta Gör Fiat tarafından hazırlanan son konsept ise bir kamp aracı. SUV gövde tipini kamp dünyasının ihtiyaçlarıyla birleştiren araçta diğerlerinin aksine geleneksel yan aynalar kullanılmış. Yerden yüksek yapısı ve lastikleriyle arazi kullanımına uygun olduğu görülen Camper konsepti, entegre vinç, ilave aydınlatmalar, tavan çadırı ve koruma demirleriyle oldukça sağlam bir görüntü çiziyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu modellerden ilki olan City Car, bu yılın temmuz ayında tanıtılacak. Ardından 2027'ye kadar her yıl yeni bir model göreceğiz.

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Fiat, yeni model ailesinin tanıtımını yaptı