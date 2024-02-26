Fiat, yeni model ailesinin ön gösterimini yaptı: İlk model bu yıl tanıtılacak

2023 yılında Stellantis'in en çok satış yapan markası olan Fiat, ürün gamını çeşitlendirerek başarısını artırmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda şirket, beş yeni konsept otomobil görücüye çıkardı.
Geleceğin Panda ailesinin ön gösterimi olarak karşımıza çıkan bu konseptler, önümüzdeki süreçte aynı global platform üzerine yükselen üretim versiyonlarıyla piyasaya sürülecek. Bu modellerden ilkini bu yılın temmuz ayında göreceğiz.
City Car
Geniş müşteri kitlesine ulaşma hedefiyle %100 elektrikli ve içten yanmalı motorlarla satılacak olan B segment modelin iç mekanında geri dönüştürülmüş plastikler ve bambu kumaşlar gibi sürdürülebilir malzemeler kullanılacak. Kendinden sarmalı kablo konseptiyle fişe takma ve çıkarma işlemlerinin de basitleştirileceği belirtilen araç, yerden yüksekliği ve yüksek oturma pozisyonu ile haftasonu gezileri için de uygun bir yol arkadaşı olacak.
Pick-up
Fastback
SUV
Camper
Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu modellerden ilki olan City Car, bu yılın temmuz ayında tanıtılacak. Ardından 2027'ye kadar her yıl yeni bir model göreceğiz.
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.