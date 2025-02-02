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    Anlık Bildirim

    Fiat Grande Panda'da şaşırtan tasarruf: Ekran yerine plastik kapak!

    Fiat, yeni Grande Panda'nın temel donanım seviyesinde tasarruf odaklı bir yaklaşım benimsedi. Otomobilin baz modelinde multimedya ekranı yerine plastik bir kapak bulunuyor.

    Fiat Grande Panda'da şaşırtan tasarruf:Ekran yerine plastik kapak Tam Boyutta Gör

    Günümüzde otomobillerde büyük dokunmatik ekranlar artık standart hale gelse de Fiat, yeni Grande Panda modelinin baz, yani en düşük donanım seviyesinde tartışmalı bir uygulamaya imza attı. Aracın orta konsolunda multimedya ekranı yer almıyor. İtalyan otomobil üreticisi ekransız versiyon için farklı bir ön konsol tasarlamak yerine, maliyetleri düşürmek amacıyla aynı tasarımı kullanıp ekran yerine plastik bir kapak yerleştirmiş.

    Fiat bu plastik levhanın üzerine bir telefon tutucu ve yanına bir USB girişi entegre etmiş. Bu durum en boş pakette bile 10 inçlik dijital gösterge paneli sunan bir araç için oldukça şaşırtıcı bir tercih olarak değerlendiriliyor. Baz modeldeki tasarruf odaklı yaklaşım, sadece multimedya ekranıyla sınırlı değil.

    Fiat Grande Panda'da şaşırtan tasarruf:Ekran yerine plastik kapak Tam Boyutta Gör

    Tasarruf için sadeleştirmeler

    Temel modelde manuel olarak ayarlanan aynalar, manuel klima ve manuel arka camlar bulunuyor. Ayrıca baz donanım 16 inçlik çelik jantlara sahip. Bu tür sadeleştirmeler aracın başlangıç fiyatını İtalya'da 18.900 euroya çekmiş durumda. Ancak bu fiyat etiketine %22'lik KDV'nin dahil olduğunu belirtelim.

    Fiat Grande Panda'da şaşırtan tasarruf:Ekran yerine plastik kapak Tam Boyutta Gör

    Eğer alıcılar 10.25 inçlik bir multimedya ekranı isterse, bir üst donanım seviyesine geçmeleri gerekiyor. Bu paketin fiyatı 1.500 euro daha fazla ve ek olarak LED farlar, hız sabitleyici, elektrikli arka camlar gibi ekstra özellikler sunuyor.

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    Mantarın Başı 3 gün önce

    0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P

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    fişi prize takınca neden kıvılcım çıkar liqui moly mos2 yorumlar saç köpüğü saç döker mi yaratıcı bebek butik isimleri bla bla car yasal mı

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