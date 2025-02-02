2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör

Günümüzde otomobillerde büyük dokunmatik ekranlar artık standart hale gelse de Fiat, yeni Grande Panda modelinin baz, yani en düşük donanım seviyesinde tartışmalı bir uygulamaya imza attı. Aracın orta konsolunda multimedya ekranı yer almıyor. İtalyan otomobil üreticisi ekransız versiyon için farklı bir ön konsol tasarlamak yerine, maliyetleri düşürmek amacıyla aynı tasarımı kullanıp ekran yerine plastik bir kapak yerleştirmiş.

Mazda, 28 yılın ardından logosunu değiştiriyor: İşte yeni logo 3 gün önce eklendi

Fiat bu plastik levhanın üzerine bir telefon tutucu ve yanına bir USB girişi entegre etmiş. Bu durum en boş pakette bile 10 inçlik dijital gösterge paneli sunan bir araç için oldukça şaşırtıcı bir tercih olarak değerlendiriliyor. Baz modeldeki tasarruf odaklı yaklaşım, sadece multimedya ekranıyla sınırlı değil.

Tam Boyutta Gör

Tasarruf için sadeleştirmeler

Temel modelde manuel olarak ayarlanan aynalar, manuel klima ve manuel arka camlar bulunuyor. Ayrıca baz donanım 16 inçlik çelik jantlara sahip. Bu tür sadeleştirmeler aracın başlangıç fiyatını İtalya'da 18.900 euroya çekmiş durumda. Ancak bu fiyat etiketine %22'lik KDV'nin dahil olduğunu belirtelim.

Tam Boyutta Gör

Eğer alıcılar 10.25 inçlik bir multimedya ekranı isterse, bir üst donanım seviyesine geçmeleri gerekiyor. Bu paketin fiyatı 1.500 euro daha fazla ve ek olarak LED farlar, hız sabitleyici, elektrikli arka camlar gibi ekstra özellikler sunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Fiat Grande Panda'da şaşırtan tasarruf:Ekran yerine plastik kapak