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    Anlık Bildirim

    Fiber optik hız rekoru kırıldı: Ortalama internet hızının 3.3 milyon katı!

    İngiltere'nin Aston Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, tek bir standart optik fiber kablo kullanarak saniyede 301 terabit veri aktararak rekor kırdı. Peki araştırmacılar bu başarıya nasıl ulaştı?
    Fiber optik hız rekoru kırıldı: Saniyede 301 terabit! Tam Boyutta Gör
    İngiltere'nin Aston Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, çığır açan yeni bir gelişmeyle, evlerde kullanılan ortalama geniş bant hızından 3,3 milyon kat daha hızlı veri iletim hızına ulaştı. Şimdiye kadar kaydedilen en yüksek hız olan bu rekor, daha önce fiber optik sistemlerde kullanılmayan yeni dalga boyu bantları kullanılarak elde edildi. 

    Ekip, tek bir standart optik fiber kablo kullanarak saniyede 301 terabit veya saniyede 301.000.000 megabit hızında veri aktardı. Speedtest'in Şubat 2024 verilerine göre küresel ortalama internet hızının 92 Mbit/s olduğunu belirtelim.

    Bu başarı, Aston Fotonik Teknolojileri Enstitüsü'nden Profesör Wladek Forysiak ve Dr. Ian Phillips'in ortak çabalarının sonucu gerçekleşti. Araştırmacılar, Japonya'daki Ulusal Bilgi ve İletişim Teknolojileri Enstitüsü'nden (NICT) ve ABD'deki Nokia Bell Laboratuvarlarından araştırmacılarla birlikte çalıştılar.

    Küresel olarak veriye olan talep arttıkça, yeni geliştirilen bu teknolojinin gelecekteki talebi karşılamaya yardımcı olması bekleniyor. Bilim insanları, normal bakır kabloların hız açısından eşleşemeyeceği fiber optik kabloları kullanarak, ışık vasıtasıyla verileri iletti.

    Bu başarıya nasıl ulaşıldı?

    Ekip bu başarıya, normal fiber optik sistemlerde henüz kullanılmayan yeni dalga boyu bantlarını kullanarak ulaştı. Farklı dalga boyu bantları, fiber optikten iletilen ışığın farklı renklerine eşdeğer olarak düşünebiliriz. Ekip, bu bantlara erişmek için optik amplifikatörler ve optik kazanç dengeleyicileri adı verilen yeni cihazlar geliştirdi.

    Dr. Phillips, Aston Üniversitesi'nde bir yönetim cihazının veya optik işlemcinin geliştirilmesine öncülük etti. Araştırmacılar, ancak ticari olarak erişilebilen C ve L bantlarının yanı sıra, E bandı ve S bandı olarak adlandırılan iki ek spektral bant kullandı. Bu tür bantlara bu güne kadar ihtiyaç duyulmadı çünkü C ve L bantları tüketici ihtiyaçlarını karşılamak için gereken kapasiteyi sunabiliyordu. Son birkaç yıldır Aston Üniversitesi, elektromanyetik spektrumda C bandına bitişik olan ancak yaklaşık üç kat daha geniş olan E bandında çalışan optik amplifikatörler geliştiriyor. Geliştirilen cihaz ile ilk defa E-bant kanalları kontrollü ve düzgün bir şekilde taklit edilebildi.

    Gelişmenin faydaları neler?

    Fiber omurga ağındaki iletim kapasitesini arttıran deney ile son kullanıcıların internet hızları büyük oranda artabilir. Ayrıca mevcut spektrumun daha fazlasını kullanarak sistem kapasitesinin arttırılması bant genişliği maliyetlerini düşürebilir. Bunların dışında veri taşıma kapasitesini artması, mevcut fiber ağından daha fazla faydalanılacağı için kullanım ömrünü ve ticari değerini arttırarak yeni fiber hatlarına gereksinimi de ortadan kaldırabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 5 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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