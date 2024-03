Fiber optik hız rekoru kırıldı: Ortalama internet hızının 3.3 milyon katı!

Tam Boyutta Gör İngiltere'nin Aston Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, çığır açan yeni bir gelişmeyle, evlerde kullanılan ortalama geniş bant hızından 3,3 milyon kat daha hızlı veri iletim hızına ulaştı. Şimdiye kadar kaydedilen en yüksek hız olan bu rekor, daha önce fiber optik sistemlerde kullanılmayan yeni dalga boyu bantları kullanılarak elde edildi.

Ekip, tek bir standart optik fiber kablo kullanarak saniyede 301 terabit veya saniyede 301.000.000 megabit hızında veri aktardı. Speedtest'in Şubat 2024 verilerine göre küresel ortalama internet hızının 92 Mbit/s olduğunu belirtelim.

Bu başarı, Aston Fotonik Teknolojileri Enstitüsü'nden Profesör Wladek Forysiak ve Dr. Ian Phillips'in ortak çabalarının sonucu gerçekleşti. Araştırmacılar, Japonya'daki Ulusal Bilgi ve İletişim Teknolojileri Enstitüsü'nden (NICT) ve ABD'deki Nokia Bell Laboratuvarlarından araştırmacılarla birlikte çalıştılar.

Küresel olarak veriye olan talep arttıkça, yeni geliştirilen bu teknolojinin gelecekteki talebi karşılamaya yardımcı olması bekleniyor. Bilim insanları, normal bakır kabloların hız açısından eşleşemeyeceği fiber optik kabloları kullanarak, ışık vasıtasıyla verileri iletti.

Bu başarıya nasıl ulaşıldı?

Ekip bu başarıya, normal fiber optik sistemlerde henüz kullanılmayan yeni dalga boyu bantlarını kullanarak ulaştı. Farklı dalga boyu bantları, fiber optikten iletilen ışığın farklı renklerine eşdeğer olarak düşünebiliriz. Ekip, bu bantlara erişmek için optik amplifikatörler ve optik kazanç dengeleyicileri adı verilen yeni cihazlar geliştirdi.

Dr. Phillips, Aston Üniversitesi'nde bir yönetim cihazının veya optik işlemcinin geliştirilmesine öncülük etti. Araştırmacılar, ancak ticari olarak erişilebilen C ve L bantlarının yanı sıra, E bandı ve S bandı olarak adlandırılan iki ek spektral bant kullandı. Bu tür bantlara bu güne kadar ihtiyaç duyulmadı çünkü C ve L bantları tüketici ihtiyaçlarını karşılamak için gereken kapasiteyi sunabiliyordu. Son birkaç yıldır Aston Üniversitesi, elektromanyetik spektrumda C bandına bitişik olan ancak yaklaşık üç kat daha geniş olan E bandında çalışan optik amplifikatörler geliştiriyor. Geliştirilen cihaz ile ilk defa E-bant kanalları kontrollü ve düzgün bir şekilde taklit edilebildi.

Gelişmenin faydaları neler?

Fiber omurga ağındaki iletim kapasitesini arttıran deney ile son kullanıcıların internet hızları büyük oranda artabilir. Ayrıca mevcut spektrumun daha fazlasını kullanarak sistem kapasitesinin arttırılması bant genişliği maliyetlerini düşürebilir. Bunların dışında veri taşıma kapasitesini artması, mevcut fiber ağından daha fazla faydalanılacağı için kullanım ömrünü ve ticari değerini arttırarak yeni fiber hatlarına gereksinimi de ortadan kaldırabilir.

