Meta, 10 milyar dolar yatırımla kendi denizaltı fiber ağını kuracak

10 milyar dolar yatırımla 40 bin km uzunluğunda olacak
TechCrunch'ın şirkete yakın kaynaklardan doğruladığı proje, 10 milyar dolardan fazla yatırımı ve 40.000 km'den fazla fiber optik ağı içeriyor. Meta'nın bu denizaltı kablo ağının tek sahibi ve kullanıcısı olacağı belirtiliyor.
Denizaltı kablo uzmanı olan ve Flag Telecom adlı şirketin kurucusu olan Sunil Tagare, planın 2 milyar dolarlık bir bütçeyle başlamak olduğunu ancak proje ilerledikçe bu rakamın 10 milyar doların üzerine çıkabileceğini söylüyor.
Meta'nın 2025'in başlarında kablo için planlanan güzergah, kapasite ve kablonun inşasının arkasındaki bazı gerekçeler dahil olmak üzere planları onaylayacağı zaman bu konuda kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor.
Meta, deniz altı fiber optik kablo işinde yeni değil. Telekom analistleri Telegeography'ye göre Meta, en son Afrika'yı çevreleyen 2Africa kablosu da dahil olmak üzere 16 mevcut ağın kısmi sahibi konumunda. Ancak bu yeni kablo projesi Meta'nın tamamen kendisine ait ilk proje olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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