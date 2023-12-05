Japon araştırmacılar fiberde dünya rekoru kırdı: Tek kabloda dünya internetinin 20 katı hız!

Saniye başına küresel internet trafiği, internette bir saniyede iletilen bütün web siteleri, video akışı, dosya indirme gibi bütün bilgisayarlar arasında iletilen verileri içeriyor. Dolayısıyla ulaşılan hız inanılmaz bir büyük bir hız.
Multiplexing teknolojisini kullandılar
Daha fazla internet trafiğiyle başetmek için NICT araştırmacıları fiber optik iletişimde alan ve dalga boylarını kullanan multiplexing (çoğullama) teknolojisini kullandılar. Multiplexing'i, daha fazla data iletmek için bir yolu genişletip daha fazla şerit ekleme ve trafik sinyalleri ekleme olarak düşünebiliriz.
Araştrımacılar fiber kablodaki her kıldan (çekirdek) 0.3 ile 0.7 petabits/s arası veri iletebilmeyi başardılar. Bu fiber kıl demetleri bir araya gelince de 22.9 petabits gibi bir hıza ulaşıldı.
Her bir kabloda 38 fiber kıl kullanıldı
NICT ekibi bu başarıyı en son teknolojileri kullanarak elde etti. Bir kabloda veri ileten tek bir çekirdek yerine üç modda veri iletebilen ve toplamda 114 uzamsal kanala sahip 38 çekirdekli kablo geliştirdiler. Böylelikle, farklı bant dalga boylarında, çeşitli bağımsız data kanalları kullanılarak veri iletim kapasitesi arttırılabildi. Her mod, S, C ve L bantları boyunca 750 dalga boyu kanalıyla 18.8 terahertz bant genişliğine ulaşan kendi uzamsal kanalına yerleştirildi.
Araştırmacılar, hata düzeltmede daha fazla optimizasyon yapılarak mevcut fiber optik sistemlerden 1000 kat daha hızlı olan 24.7 petabits/s hıza çıkılabileceğini belirtiyor. Bu gelişmenin gelecekteki ultra geniş kapasiteli fiber optik ağların geliştirilmesinde önemli bir adım olduğunu söylüyorlar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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çocuklar laseri gözlerine tutar diye koymamıştır...
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.