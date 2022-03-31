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Rekor sayıda şirket fidye yazılımı saldırılarından etkilendi ve verilerin şifresini çözmek için fidye ödemeyi kabul eden kuruluşların sayısı da arttı. Saldırganlar tarafından yayınlanan bazı kamuya açık veriler bile gasp kurbanları üzerinde ek baskı oluşturarak onları ödeme yapmaya zorluyor.

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Geçen yılki vakalara dayanarak, Unit 42 analistleri siber suçlular tarafından talep edilen ortalama fidyenin %144 artarak 2,2 milyon dolara, ortalama fiili ödemenin ise %78 artarak 540.000 dolara çıktığını tahmin ediyor. Perakende, sağlık ve imalat sektörü en sık saldırıya uğrayan sektörler.

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En aktif hacker grubu Conti

Geçen yıl en aktif olan hacker grubu Conti'ydi. Unit 42 tarafından araştırılan olayların ortalama beşte birinden fazlasını oluşturuyordu. İkinci sırada, olayların %7,1'i ile Revil grubu yer alıyor. Üçüncü sırayı ise vakaların %4,8'ini gerçekleştiren Hello Kitty ve Phobos paylaşıyor.

Fidye yazılımlarından elde edilen gelirlerin bir kısmı, saldırganlar tarafından siber saldırılar için yeni ve daha kolay araçlar geliştirmek için kullanıldı. Bu sayede de sıfır gün güvenlik açıklarından giderek daha fazla yararlanılıyor.

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Fidye yazılımı saldırıları 2021'de rekor kırdı