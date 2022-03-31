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    Fidye yazılımı saldırıları 2021'de rekor kırdı

    Unit 42'nin siber tehdit araştırma ekibi Palo Alto Networks tarafından hazırlanan bir rapora göre, fidye yazılımı saldırısı segmenti geçen yıl önemli ölçüde büyüdü.
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    Fidye yazılımı saldırıları 2021'de rekor kırdı
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    Rekor sayıda şirket fidye yazılımı saldırılarından etkilendi ve verilerin şifresini çözmek için fidye ödemeyi kabul eden kuruluşların sayısı da arttı. Saldırganlar tarafından yayınlanan bazı kamuya açık veriler bile gasp kurbanları üzerinde ek baskı oluşturarak onları ödeme yapmaya zorluyor.

    Geçen yılki vakalara dayanarak, Unit 42 analistleri siber suçlular tarafından talep edilen ortalama fidyenin %144 artarak 2,2 milyon dolara, ortalama fiili ödemenin ise %78 artarak 540.000 dolara çıktığını tahmin ediyor. Perakende, sağlık ve imalat sektörü en sık saldırıya uğrayan sektörler.

    Fidye yazılımı saldırıları 2021'de rekor kırdı
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    En aktif hacker grubu Conti

    Geçen yıl en aktif olan hacker grubu Conti'ydi. Unit 42 tarafından araştırılan olayların ortalama beşte birinden fazlasını oluşturuyordu. İkinci sırada, olayların %7,1'i ile Revil grubu yer alıyor. Üçüncü sırayı ise vakaların %4,8'ini gerçekleştiren Hello Kitty ve Phobos paylaşıyor.

    Fidye yazılımlarından elde edilen gelirlerin bir kısmı, saldırganlar tarafından siber saldırılar için yeni ve daha kolay araçlar geliştirmek için kullanıldı. Bu sayede de sıfır gün güvenlik açıklarından giderek daha fazla yararlanılıyor.

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    S
    serpilxarslann 16 saat önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 16 saat önce

    direk 10k

    LooF 16 saat önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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