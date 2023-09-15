Final Fantasy VII Rebirth çıkış tarihi belli oldu: PS5'e geliyor

Final Fantasy VII Rebirth için çıkış tarihi belli oldu
Dün gerçekleştirilen Playstation State of Play etkinliğinde sahne alan oyunlardan biri de Final Fantasy VII Rebirth oldu. Öyle ki yeniden yapım üçlemesinin ikinci oyunu hakkında yeni bir fragman ve çıkış tarihi paylaşıldı. Bu fragmana göre Final Fantasy VII Rebirth, 29 Şubat 2024 tariginde PS5 için çıkış yapacak.
Ayrıca Square Enix, yapımın 100 saate yakın oynanış sunacağını söylüyor. Ancak oyunlar yalnızca orijinal Final Fantasy VII'nin orta noktasına kadar ilerleyebilecek. Bu noktada serinin devam oyunu, tam anlamıyla bir açık dünya oyunu olmasa bile, geniş ve keşfedilebilir ortamlar ile dikkat çekiyor diyebiliriz. Ayrıca Final Fantasy 7 Remake: Rebirth'ün, iki disk hâlinde yayınlanacağını belirtelim.
Final Fantasy 7 Remake: Rebirth an itibarıyla 1.499 TL'den ön siparişe açıldı. Ayrıca önceki oyunu oynamadıysanız Final Fantasy VII Remake ve Rebirth'ü içeren Twin paketine de 1.499 TL'den ulaşılabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.