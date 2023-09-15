Tam Boyutta Gör Square Enix tarafından geliştirilen Final Fantasy VII Remake'in devam olduğu Final Fantasy VII Rebirth'ün çıkış tarihi paylaşıldı. Yeniden yapım üçlemesinin ikinci bölümü, 100 saate yakın oynanış sunacak.

Final Fantasy VII Rebirth için çıkış tarihi belli oldu

Dün gerçekleştirilen Playstation State of Play etkinliğinde sahne alan oyunlardan biri de Final Fantasy VII Rebirth oldu. Öyle ki yeniden yapım üçlemesinin ikinci oyunu hakkında yeni bir fragman ve çıkış tarihi paylaşıldı. Bu fragmana göre Final Fantasy VII Rebirth, 29 Şubat 2024 tariginde PS5 için çıkış yapacak.

Ayrıca Square Enix, yapımın 100 saate yakın oynanış sunacağını söylüyor. Ancak oyunlar yalnızca orijinal Final Fantasy VII'nin orta noktasına kadar ilerleyebilecek. Bu noktada serinin devam oyunu, tam anlamıyla bir açık dünya oyunu olmasa bile, geniş ve keşfedilebilir ortamlar ile dikkat çekiyor diyebiliriz. Ayrıca Final Fantasy 7 Remake: Rebirth'ün, iki disk hâlinde yayınlanacağını belirtelim.

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Final Fantasy 7 Remake: Rebirth an itibarıyla 1.499 TL'den ön siparişe açıldı. Ayrıca önceki oyunu oynamadıysanız Final Fantasy VII Remake ve Rebirth'ü içeren Twin paketine de 1.499 TL'den ulaşılabiliyor.

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Final Fantasy VII Rebirth çıkış tarihi belli oldu! PS5'e geliyor