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    Final Fantasy VII Rebirth çıkış tarihi belli oldu: PS5'e geliyor

    Playstation State of Play etkinliği kapsamında Final Fantasy VII Rebirth için yeni bir fragman ve çıkış tarihi paylaşıldı. Merakla beklenen yapım çok yakında PS5'e geliyor.
    Final Fantasy VII Rebirth çıkış tarihi belli oldu! PS5'e geliyor Tam Boyutta Gör
    Square Enix tarafından geliştirilen Final Fantasy VII Remake'in devam olduğu Final Fantasy VII Rebirth'ün çıkış tarihi paylaşıldı. Yeniden yapım üçlemesinin ikinci bölümü, 100 saate yakın oynanış sunacak. 

    Final Fantasy VII Rebirth için çıkış tarihi belli oldu

    Dün gerçekleştirilen Playstation State of Play etkinliğinde sahne alan oyunlardan biri de Final Fantasy VII Rebirth oldu. Öyle ki yeniden yapım üçlemesinin ikinci oyunu hakkında yeni bir fragman ve çıkış tarihi paylaşıldı. Bu fragmana göre Final Fantasy VII Rebirth, 29 Şubat 2024 tariginde PS5 için çıkış yapacak. 

    Ayrıca Square Enix, yapımın 100 saate yakın oynanış sunacağını söylüyor. Ancak oyunlar yalnızca orijinal Final Fantasy VII'nin orta noktasına kadar ilerleyebilecek. Bu noktada serinin devam oyunu, tam anlamıyla bir açık dünya oyunu olmasa bile, geniş ve keşfedilebilir ortamlar ile dikkat çekiyor diyebiliriz. Ayrıca Final Fantasy 7 Remake: Rebirth'ün, iki disk hâlinde yayınlanacağını belirtelim.

    Final Fantasy 7 Remake: Rebirth an itibarıyla 1.499 TL'den ön siparişe açıldı. Ayrıca önceki oyunu oynamadıysanız Final Fantasy VII Remake ve Rebirth'ü içeren Twin paketine de 1.499 TL'den ulaşılabiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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