Final Fantasy 7 Remake Part 2, oyuncuların beklentisini altüst edecek; daha fazla bilgi bu hafta paylaşılabilir

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Square Enix'in yaptığı oyun dünyasının önemli yapımlarından biri olan Final Fantasy VII'nin yeniden yapımı olan Final Fantasy 7 Remake bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl yayınlanmıştı. Oyun, orijinal oyunun ne yazık ki tamamını değil bir bölümünü bulunduruyordu. Devam bölümü ile ilgili de şu an için bir ayrıntı bilinmiyor.

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Geçtiğimiz günlerde Final Fantasy 7 Remake yardımcı yönetmeni Naoki Hamaguchi ve yapımcı Yoshinori Kitase ise bir röportaj verdi. Röportajda Part II'nin oyuncuların beklentilerini altüst edeceğini söyledi ikili. Elbette bunu olumlu anlamda kullandılar. Ayrıca orijinal oyuna göre Part II'de daha fazla farklılık olacağı da eklendi.

Son olarak ekip şu anda oyunun savaş mekaniğini biraz daha derinleştirmek ve yeni mekanikler eklemek için çalışmalarına devam ediyor.

Bir diğer haber ise Motomu Toriyama'dan. Final Fantasy 7 Remake'in eş direktörü Motomu Toriyama, bu hafta oyun ile ilgili daha fazla ayrıntı paylaşabilir. Final Fantasy VII Remake Orkestra Dünya Turu bu hafta sonu düzenlenecek ve kendisi bu etkinliğe katılacak. Orada Final Fantasy ile ilgili bir duyuru geleceği biliniyor ancak ne olacağı net değil. Final Fantasy 7 Remake Part II ile ilgili olması bekleniyor.

Etkinlik 13 Şubat'ta Türkiye saati ile 11.00'da başlayacak.

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