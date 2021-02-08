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    Final Fantasy 7 Remake Part 2, oyuncuların beklentisini altüst edecek; daha fazla bilgi bu hafta paylaşılabilir

    PlayStation 4 özel oyunu olan Final Fantasy 7 Remake'in ikinci bölümü için daha fazla bilgi bu hafta paylaşılabilir. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    08 Şubat 2021, 23:30 (1 hf.)
    2,1b
    1
    4
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Final Fantasy 7 Remake Part 2, oyuncuların beklentisini altüst edecek; daha fazla bilgi bu hafta paylaşılabilir
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Square Enix'in yaptığı oyun dünyasının önemli yapımlarından biri olan Final Fantasy VII'nin yeniden yapımı olan Final Fantasy 7 Remake bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl yayınlanmıştı. Oyun, orijinal oyunun ne yazık ki tamamını değil bir bölümünü bulunduruyordu. Devam bölümü ile ilgili de şu an için bir ayrıntı bilinmiyor.

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    Geçtiğimiz günlerde Final Fantasy 7 Remake yardımcı yönetmeni Naoki Hamaguchi ve yapımcı Yoshinori Kitase ise bir röportaj verdi. Röportajda Part II'nin oyuncuların beklentilerini altüst edeceğini söyledi ikili. Elbette bunu olumlu anlamda kullandılar. Ayrıca orijinal oyuna göre Part II'de daha fazla farklılık olacağı da eklendi. 

    Son olarak ekip şu anda oyunun savaş mekaniğini biraz daha derinleştirmek ve yeni mekanikler eklemek için çalışmalarına devam ediyor. 

    Bir diğer haber ise Motomu Toriyama'dan. Final Fantasy 7 Remake'in eş direktörü Motomu Toriyama, bu hafta oyun ile ilgili daha fazla ayrıntı paylaşabilir. Final Fantasy VII Remake Orkestra Dünya Turu bu hafta sonu düzenlenecek ve kendisi bu etkinliğe katılacak. Orada Final Fantasy ile ilgili bir duyuru geleceği biliniyor ancak ne olacağı net değil. Final Fantasy 7 Remake Part II ile ilgili olması bekleniyor.

    Etkinlik 13 Şubat'ta Türkiye saati ile 11.00'da başlayacak.



    Kaynakça https://www.vg247.com/2021/01/31/final-fantasy-7-remake-part-2-expectations/ https://www.vg247.com/2021/02/08/final-fantasy-7-remake-news-orchestra/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    K koçari (ali burak) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    PC ye gelse ya diyeceğimde gelince de indirime girsin diye bekleriz
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    Rachsuchtig 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Dövüş mekaniği gerçekten çok güzeldi. Sıkmıyor, strateji yapmaya itiyordu
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    Bloodin 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Rachsuchtig
    Gerçekten öyle, bir RTS ve TBS sever olarak tur tabanlı dövüşe sahip oyunlara bir türlü ısınamamışımdır. FF7 gerek muhteşem hikayesiyle, gerekse strateji gerektiren tur tabanlı dövüş sistemi ile bu türde beni saatlerce oynamaya itebilen tek oyundur.
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    1ses1 (hasan türk) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    FF8 ve ff10 da yapsalar
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