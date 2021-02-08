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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ocak 2021'de PS5 ve PS4 sahiplerinin en çok indirdiği oyunlar

    PlayStation 4 ve PlayStation 5 sahiplerinin Ocak 2021 tarihinde PlayStation Mağazası'ndan en çok indirdiği oyunlar belli oldu. İlk sıradaki oyunlar şaşırtmıyor.
    08 Şubat 2021, 13:30 (1 hf.)
    2,1b
    1
    9
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Ocak 2021'de PS5 ve PS4 sahiplerinin en çok indirdiği oyunlar
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz günlerde PlayStation Mağazası'nın Ocak ayı istatistikleri paylaşıldı ve Ocak ayı içerisinde PlayStation 4/5 sahiplerinin en çok indirdiği oyunlar belli oldu.

    Ayrıca Bkz. "GeForce NOW'ın Türkiye sunucuları Mart'ta aktif oluyor!"

    Cihaza ve bölgeye göre ayrılan listelere baktığımızda ilk sırada FIFA 21 ve Call of Duty: Black Ops Cold War'u görüyoruz. Bu iki oyunun daha bu yıl boyunca ilk sıralarda olacağını zaten biliyoruz ancak GTA 5'i de hâlâ ilk sıralarda görmek cidden şaşırtıcı. Listelerin tamamını aşağıda bulabilirsiniz.

    PS Store'da Ocak Ayında En Çok İndirilen Oyunlar - ABD - PS5

    1. Call of Duty: Black Ops Cold War
    2. Hitman 3
    3. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
    4. Madden NFL 21
    5. NBA 2K21
    6. Assassin’s Creed Valhalla
    7. FIFA 21
    8. Demon’s Souls
    9. Mortal Kombat 11
    10. Rainbow Six Siege

    PS Store'da Ocak Ayında En Çok İndirilen Oyunlar – Avrupa – PS5

    1. FIFA 21
    2. Hitman 3
    3. Call of Duty: Black Ops Cold War
    4. Assassin’s Creed Valhalla
    5. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
    6. Mortal Kombat 11
    7. Rainbow Six Siege
    8. Immortals Fenyx Rising
    9. Demon’s Souls
    10. No Man’s Sky

    PS Store'da Ocak Ayında En Çok İndirilen Oyunlar – ABD – PS4

    1. Call of Duty: Black Ops Cold War
    2. GTA 5
    3. Minecraft
    4. The Forest
    5. Red Dead Redemption 2
    6. Madden NFL 21
    7. ARK: Survival Evolved
    8. NBA 2K21
    9. Gang Beasts
    10. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

    PS Store'da Ocak Ayında En Çok İndirilen Oyunlar – Avrupa – PS4

    1. Call of Duty: Black Ops Cold War
    2. GTA 5
    3. Minecraft
    4. FIFA 21
    5. The Forest
    6. The Crew 2
    7. Red Dead Redemption 2
    8. ARK: Survival Evolved
    9. Gran Turismo Sport
    10. Fall Guys


    https://www.vg247.com/2021/02/06/call-duty-black-ops-cold-war-fifa-21-top-playstation-downloads-january/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Celonfix (Celonfix Cfx) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Soran olursa exclusive oyun için aldık
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    Gargagar 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    GTA 5’in hala zirveye oynaması çok enteresan.



    Hal böyleyken GTA 6’nın gelmesi gecikir.
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    BlackLead 6 gün ( Mesaj Silindi ) Gargagar
    ne para kazandı be rockstar. adamlar oyun tarihinin en çok parasını topladılar. milyar dolarlarca para.
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    K koçari (ali burak) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hala mı GTA 5 !
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    interwap (Volkan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Peş peşe ne çok PS4-PS5 haberi görmeye başladık. Xbox yok mu?
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    asdf_13 (Oğuz ÖZTÜRK) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    No Man Sky’ ın o çıkışa rağmen herhangi bir listeye girebilmesi büyük başarı.
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    C Callofkinq (Mitat Aydın) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) asdf_13
    Çıkışı berbat olsa da, No man sky 12-13(DLC) tane diğer oyunlar tamamını parayla sattığı içeriklerin hepsini ücretsiz bir şekilde yayınladı buna online/co-op ve çıkışında söz verilmeyen özelliklerde dahil. Oyunun şuan ki halinin orada olması gayet normal. Oyunun son hali bambaşka bir seviyede. Hala eklentiler gelmeye devam ediyor ve hala ücretsiz. Oyun/Yapımcı namını toparladı diyebilirsin.
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