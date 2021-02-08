Ocak 2021'de PS5 ve PS4 sahiplerinin en çok indirdiği oyunlar

Geçtiğimiz günlerde PlayStation Mağazası'nın Ocak ayı istatistikleri paylaşıldı ve Ocak ayı içerisinde PlayStation 4/5 sahiplerinin en çok indirdiği oyunlar belli oldu.
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Cihaza ve bölgeye göre ayrılan listelere baktığımızda ilk sırada FIFA 21 ve Call of Duty: Black Ops Cold War'u görüyoruz. Bu iki oyunun daha bu yıl boyunca ilk sıralarda olacağını zaten biliyoruz ancak GTA 5'i de hâlâ ilk sıralarda görmek cidden şaşırtıcı. Listelerin tamamını aşağıda bulabilirsiniz.
PS Store'da Ocak Ayında En Çok İndirilen Oyunlar - ABD - PS5
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Hitman 3
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- Madden NFL 21
- NBA 2K21
- Assassin’s Creed Valhalla
- FIFA 21
- Demon’s Souls
- Mortal Kombat 11
- Rainbow Six Siege
PS Store'da Ocak Ayında En Çok İndirilen Oyunlar – Avrupa – PS5
- FIFA 21
- Hitman 3
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Assassin’s Creed Valhalla
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- Mortal Kombat 11
- Rainbow Six Siege
- Immortals Fenyx Rising
- Demon’s Souls
- No Man’s Sky
PS Store'da Ocak Ayında En Çok İndirilen Oyunlar – ABD – PS4
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- GTA 5
- Minecraft
- The Forest
- Red Dead Redemption 2
- Madden NFL 21
- ARK: Survival Evolved
- NBA 2K21
- Gang Beasts
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
PS Store'da Ocak Ayında En Çok İndirilen Oyunlar – Avrupa – PS4
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- GTA 5
- Minecraft
- FIFA 21
- The Forest
- The Crew 2
- Red Dead Redemption 2
- ARK: Survival Evolved
- Gran Turismo Sport
- Fall Guys
https://www.vg247.com/2021/02/06/call-duty-black-ops-cold-war-fifa-21-top-playstation-downloads-january/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hal böyleyken GTA 6’nın gelmesi gecikir.