Ocak 2021'de PS5 ve PS4 sahiplerinin en çok indirdiği oyunlar

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz günlerde PlayStation Mağazası'nın Ocak ayı istatistikleri paylaşıldı ve Ocak ayı içerisinde PlayStation 4/5 sahiplerinin en çok indirdiği oyunlar belli oldu.

Ayrıca Bkz. "GeForce NOW'ın Türkiye sunucuları Mart'ta aktif oluyor!"

Cihaza ve bölgeye göre ayrılan listelere baktığımızda ilk sırada FIFA 21 ve Call of Duty: Black Ops Cold War'u görüyoruz. Bu iki oyunun daha bu yıl boyunca ilk sıralarda olacağını zaten biliyoruz ancak GTA 5'i de hâlâ ilk sıralarda görmek cidden şaşırtıcı. Listelerin tamamını aşağıda bulabilirsiniz.

PS Store'da Ocak Ayında En Çok İndirilen Oyunlar - ABD - PS5

Call of Duty: Black Ops Cold War Hitman 3 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Madden NFL 21 NBA 2K21 Assassin’s Creed Valhalla FIFA 21 Demon’s Souls Mortal Kombat 11 Rainbow Six Siege

PS Store'da Ocak Ayında En Çok İndirilen Oyunlar – Avrupa – PS5

FIFA 21 Hitman 3 Call of Duty: Black Ops Cold War Assassin’s Creed Valhalla Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Mortal Kombat 11 Rainbow Six Siege Immortals Fenyx Rising Demon’s Souls No Man’s Sky

PS Store'da Ocak Ayında En Çok İndirilen Oyunlar – ABD – PS4

Call of Duty: Black Ops Cold War GTA 5 Minecraft The Forest Red Dead Redemption 2 Madden NFL 21 ARK: Survival Evolved NBA 2K21 Gang Beasts Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

PS Store'da Ocak Ayında En Çok İndirilen Oyunlar – Avrupa – PS4

Call of Duty: Black Ops Cold War GTA 5 Minecraft FIFA 21 The Forest The Crew 2 Red Dead Redemption 2 ARK: Survival Evolved Gran Turismo Sport Fall Guys

https://www.vg247.com/2021/02/06/call-duty-black-ops-cold-war-fifa-21-top-playstation-downloads-january/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.