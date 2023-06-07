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    Finlandiya'da hız sınırını aşan sürücüye 121 bin euro ceza kesildi

    Ülkemizde trafik kurallarına uymayan sürücülere uygulanan cezalar zaman zaman caydırıcı olmadığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Finlandiya'da ise durum epey farklı gibi görünüyor.
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    Finlandiya'da hız sınırını aşan sürücüye 121 bin euro ceza Tam Boyutta Gör

    Gelen haberlere göre, Anders Wiklöf isimli iş insanı 50 km/s hız sınırının bulunduğu bölgede 82 km/s ile seyrederken polis tarafından durduruldu. Polis, hız sınırını ihlal eden Wiklöf'a tam 121 bin euro para cezası kesti ve ehliyetine 10 gün süreyle el koydu.

    Wiklöf, konuyla ilgili açıklamasında hız sınırının 70 km/s'ten 50 km/s'e düştüğünü ve yavaşlamaya başlayacağını ancak bundan önce polis tarafından durdurulduğunu iddia etti. Bu durumdan pişman olduğunu dile getiren iş insanı, "Bu paranın sağlık hizmetleri için kullanılmasını umuyorum" açıklamasında bulundu.

    Kişinin gelir seviyesine göre ceza uygulanıyor

    Hız ihlali için neden bu kadar yüksek bir ceza kesildiğini merak etmiş olabilirsiniz. Verilen bilgiye göre Finlandiya'da kişinin gelir seviyesine göre ceza uygulanıyor. Söz konusu kişi de ülkenin en zengin insanlarından biri olduğu için böyle bir cezaya maruz kalmış.

    Öyle ki Wiklöf'un lojistik, helikopter hizmetleri, emlak, ticaret ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren Wiklöf Holding'in sahibi olduğu belirtiliyor. Üstelik bu sürücünün yediği ilk ceza değil. Yerel kaynaklara göre iş insanına 2013 yılında 95 bin euro ve 2018 yılında 63.850 euro para cezası kesilmiş.

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