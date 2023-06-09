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    Hız ihlalinden 121 bin euro ceza yedi | Peugeot 3008'in iç mekanı ortaya çıktı - DH Oto Gündem

    Oto Gündem programının bu haftaki bölümünde Türkiye'ye giriş yapan Çinli elektrikli araç markası Maxus'u, Peugeot 3008'in yeni iç mekanını ve Lexus LBX, Volvo EX30 gibi yeni modelleri konuştuk.

    Oto Gündem programının bu haftaki bölümünde Türkiye'ye giriş yapan Çinli elektrikli araç markası Maxus'u, Peugeot 3008'in yeni iç mekanını ve Lexus LBX, Volvo EX30 gibi yeni modelleri konuştuk. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Siz değerli izleyicilerimizin desteği bizim için önemli. İyi seyirler!

    00:00 - Giriş

    02:36 - Maxus e-Deliver 3 %100 elektrikli ticari araç Türkiye'de

    09:58 - Lexus'un B-SUV modeli LBX

    14:29 - Yenilenen Kia Picanto'nun tasarımı sızdırıldı

    17:15 - Yeni Peugeot 3008'in iç mekanı ortaya çıktı

    22:20 - %100 elektrikli Volvo EX30 tanıtıldı

    27:25 - Finlandiya'da sürücü hız ihlali nedeniyle 121 bin euro ceza yedi

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