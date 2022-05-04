Fitbit cihazları cilt yanıklarına sebep olduğu gerekçesiyle dava edildi

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Geçtiğimiz mart ayında aşırı ısınma ve yanık şikayetleri sebebiyle milyonlarca Ionic cihazını geri çağıran Fitbit, yaşanan şikayetlerin ardından dava edildi.

Şikayet, markanın Fitbit Versa Lite ve Versa 2 kullanıcıları tarafından yapıldı. Mahkeme belgelerine göre tüm Fitbit giyilebilir cihazlar, Ionic ile aynı kusuru paylaşıyor ve bu da aşırı ısınma sebebiyle cihazları kullanılamaz hale getiriyor.

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"Derilerimiz yansın diye değil, kalori yakmak için aldık."

Davacılar, "Ürünleri derilerimiz yansın diye değil, kalori yakmak ve bir akıllı saat yardımıyla sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek için satın aldık." diyerek, Fitbit'e sitemde bulundu. Davacılar ayrıca Fitbit ile iletişime geçtiklerinde şirketin hatasını kabul etmek yerine suçu tüketici hijyeninde bulunduğunu iddia ediyor.

Şikayete konu olan ürünler arasında Fitbit Versa Lite ve Versa 2'nin yanı sıra Versa 3, Charge 4, Versa Lite, Ionic, Sense, Alta HR, Inspire, Inspire HR, Inspire 2 ve Blaze modellerinde de benzer sorunların olduğu iddia ediliyor.

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