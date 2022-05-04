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    Fitbit cihazları cilt yanıklarına sebep olduğu gerekçesiyle dava edildi

    Fitbit cihazları, aşırı ısınma sebebiyle cilt yanıklarına neden olduğu için dava edildi. Neredeyse tüm Fitbit ürünlerinde aynı problemlerin olduğu iddia ediliyor.
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    Fitbit cihazları cilt yanıklarına sebep oluyor
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    Geçtiğimiz mart ayında aşırı ısınma ve yanık şikayetleri sebebiyle milyonlarca Ionic cihazını geri çağıran Fitbit, yaşanan şikayetlerin ardından dava edildi. 

    Şikayet, markanın Fitbit Versa Lite ve Versa 2 kullanıcıları tarafından yapıldı. Mahkeme belgelerine göre tüm Fitbit giyilebilir cihazlar, Ionic ile aynı kusuru paylaşıyor ve bu da aşırı ısınma sebebiyle cihazları kullanılamaz hale getiriyor. 

    "Derilerimiz yansın diye değil, kalori yakmak için aldık."

    Davacılar, "Ürünleri derilerimiz yansın diye değil, kalori yakmak ve bir akıllı saat yardımıyla sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek için satın aldık." diyerek, Fitbit'e sitemde bulundu. Davacılar ayrıca Fitbit ile iletişime geçtiklerinde şirketin hatasını kabul etmek yerine suçu tüketici hijyeninde bulunduğunu iddia ediyor. 

    Şikayete konu olan ürünler arasında Fitbit Versa Lite ve Versa 2'nin yanı sıra Versa 3, Charge 4, Versa Lite, Ionic, Sense, Alta HR, Inspire, Inspire HR, Inspire 2 ve Blaze modellerinde de benzer sorunların olduğu iddia ediliyor. 

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    C
    Command-01 4 gün önce

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    L
    linkci_sude 6 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 6 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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