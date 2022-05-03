Dünyanın ilk 240W USB-C kabloları resmi olarak tanıtıldı

Bir zamanların ünlü grafik kartı üreticisi Club3D, geçen Mayıs ayında kabul edilen USB-IF USB-C 2.1 spesifikasyonunun gereksinimlerini karşılayan yeni nesil USB-C kablolarını tanıttı. Kabloların ana özelliği, 240W'a kadar güç iletme desteği.
Aşağıdaki resimde de görebileceğiniz üzere Club3D şirketi üç farklı kablo modeli sunuyor:
CAC-1573 — 240 W'a (48V/5A) kadar güç ve 480 Mbps veri aktarımını destekleyen iki metrelik bir kablo.
CAC-1575 — 20 Gbps'ye kadar hız, 4K/60 fps video iletimi ve 240W (48V/5A) güce sahip iki metrelik bir kablo.
CAC 1576 — 40 Gbps'ye kadar hız, 8K/60 fps video iletimi ve 240W (48V/ 5A) güce sahip bir metrelik bir kablo.
Fiyatları henüz belli değil
Üretici henüz bu kabloların fiyatlarını açıklamadı. Ayrıca ne yazık ki henüz 240W şarjı destekleyen herhangi bir cihaz veya USB-C üzerinden 240W güç sağlamak üzere tasarlanmış şarj cihazları yok. Bu nedenle de yeni kablolar bu sorun çözülene kadar tam performansla kullanılamayacak diyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.