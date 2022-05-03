Bir zamanların ünlü grafik kartı üreticisi Club3D, geçen Mayıs ayında kabul edilen USB-IF USB-C 2.1 spesifikasyonunun gereksinimlerini karşılayan yeni nesil USB-C kablolarını tanıttı. Kabloların ana özelliği, 240W'a kadar güç iletme desteği.

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Aşağıdaki resimde de görebileceğiniz üzere Club3D şirketi üç farklı kablo modeli sunuyor:

CAC-1573 — 240 W'a (48V/5A) kadar güç ve 480 Mbps veri aktarımını destekleyen iki metrelik bir kablo.

CAC-1575 — 20 Gbps'ye kadar hız, 4K/60 fps video iletimi ve 240W (48V/5A) güce sahip iki metrelik bir kablo.

CAC 1576 — 40 Gbps'ye kadar hız, 8K/60 fps video iletimi ve 240W (48V/ 5A) güce sahip bir metrelik bir kablo.

Tam Boyutta Gör

Fiyatları henüz belli değil

Üretici henüz bu kabloların fiyatlarını açıklamadı. Ayrıca ne yazık ki henüz 240W şarjı destekleyen herhangi bir cihaz veya USB-C üzerinden 240W güç sağlamak üzere tasarlanmış şarj cihazları yok. Bu nedenle de yeni kablolar bu sorun çözülene kadar tam performansla kullanılamayacak diyebiliriz.

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Dünyanın ilk 240W USB-C kabloları resmi olarak tanıtıldı