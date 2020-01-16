Fitbit cihazlarına kandaki oksijeni takip etme özelliği geldi

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Geçtiğimiz aylarda Google tarafından satın alınan giyilebilir cihaz üreticisi Fitbit, bir süredir merakla beklenen kandaki oksijeni takip etme özelliğini modellerinde aktif etmeye başladı.

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Beklenen güncelleme

Kandaki oksijen miktarını ölçebilmek özellikle astım, nabız düzensizlikleri ve uykusuzluk gibi sağlık sorunlarını daha erken fark edebilmeyi sağlıyor. Yıllardır giyilebilir cihazlarda kandaki oksijeni takip edebilen sensörler tercih edilir hale geldi.

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Fitbit aslında son dönem giyilebilir cihazlarında kandaki oksijeni takip edebilecek sensörler kullanıyordu ancak bunu aktif edecek yazılım bileşenleri hazır değildi. Bu hafta içerisinde pek çok kullanıcı kandaki oksijen değerini görebildiğini rapor etti.

Fitbit belirli bir bölge veya cihaz sırası izlemiyor. Fitbit Versa, Ionic ve Charge 3 cihazları güncellemeyi almış durumda. Fitbit yapılan ölçümlerin tam olarak doğru değerleri veremeyebileceğini belirtiyor. Örneğin sağlıklı uyku uyuyanlarda büyük değişiklikler ortaya çıkmıyor.

https://www.engadget.com/2020/01/15/fitbit-blood-oxygen-tracking/

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