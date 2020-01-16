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    Fitbit cihazlarına kandaki oksijeni takip etme özelliği geldi

    Son dönem Fitbit cihazlarında kandaki oksijen seviyesini takip etmek için sensörler mevcuttu ancak yazılım desteği yoktu. Fitbit bu hafta yazılım güncellemesini dağıtmaya başladı.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Fitbit cihazlarına kandaki oksijeni takip etme özelliği geldi
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    Geçtiğimiz aylarda Google tarafından satın alınan giyilebilir cihaz üreticisi Fitbit, bir süredir merakla beklenen kandaki oksijeni takip etme özelliğini modellerinde aktif etmeye başladı.

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    Beklenen güncelleme

    Kandaki oksijen miktarını ölçebilmek özellikle astım, nabız düzensizlikleri ve uykusuzluk gibi sağlık sorunlarını daha erken fark edebilmeyi sağlıyor. Yıllardır giyilebilir cihazlarda kandaki oksijeni takip edebilen sensörler tercih edilir hale geldi.

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    Fitbit aslında son dönem giyilebilir cihazlarında kandaki oksijeni takip edebilecek sensörler kullanıyordu ancak bunu aktif edecek yazılım bileşenleri hazır değildi. Bu hafta içerisinde pek çok kullanıcı kandaki oksijen değerini görebildiğini rapor etti.

    Fitbit belirli bir bölge veya cihaz sırası izlemiyor. Fitbit Versa, Ionic ve Charge 3 cihazları güncellemeyi almış durumda. Fitbit yapılan ölçümlerin tam olarak doğru değerleri veremeyebileceğini belirtiyor. Örneğin sağlıklı uyku uyuyanlarda büyük değişiklikler ortaya çıkmıyor.



    https://www.engadget.com/2020/01/15/fitbit-blood-oxygen-tracking/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    siyahtemas 5 gün
    kalp atış sayısını bile çok doğru veremiyorken, kandaki oksijeni çok zor ölçer... Yıllardır, adım sersörü nike + dan beri bu antreman takip işlerine takıntılıyım, çok düzgün ölçmüyor göğüs bantları bile...
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