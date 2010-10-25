Fiyat indirimiyle dengeler değişti: AMD Radeon HD 6870'in rakibi artık GeForce GTX 470

AMD tarafından Nvidia'nın 1GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 460 modeline rakip olarak lanse edilen Radeon HD 6870 için pazar mücadelesi tahmin edilenden zor başladı gibi görünüyor. Nvidia'nın yapılacağı bilinen ancak bu oranda olacağı tahmin edilmeyen fiyat indirimi sonrasında AMD Radeon HD 6870'in referans modelleriyle GeForce GTX 470'in fabrika çıkışı hız aşırtmalı temsilcileri, Avrupa'da aynı fiyat seviyesinden (200 Avro) satılmaya başladı.
40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Barts XT kod adlı grafik yongasından güç alan AMD Radeon HD 6870, 256-bit bellek veri yolu desteği ve 1GB GDDR5 bellekle geliyor. 1120x paralel işlem birimine ve 32x ROP'a sahip olan Radeon HD 6870, standart olarak 900MHz GPU ve 4200MHz bellek hızlarında çalışıyor. Her ne kadar Asus gibi bazı firmalar, hız aşırtmalı Radeon HD 6870 modellerini lanse etseler de şu an için muhafazakar davrandıklarını söylemek (örneğin Asus, ilk modelinde sadece 13MHz'lik bir artışa gitmiş durumda) yanlış olmayacaktır. GeForce GTX 470 ise GF100 GPU'sundan güç alıyor, 320-bit bellek veri yolu desteği ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor. 448x paralel işlem birimine sahip olan GeForce GTX 470'in hız aşırtmalı temscileri (örneğin Gigabyte'ın 838MHz'de çalışan GTX 470 OC modeli gibi) referans tasarımlı Radeon HD 6870 modelleriyle aynı fiyat çizgisinde yer alıyor.
AMD'nin GeForce GTX 460 1GB'a karşı konumlandırdığı, Nvidia'nın ilk açıklamalarında "rekabet için hız aşırtmalı GeForce GTX 460 yetecektir" ifadeleriyle karşılık verdiği Radeon HD 6870, yapılan fiyat indiriminden sonra artık GeForce GTX 470 ile mücadele edecek. Peki hangi kart daha hızlı, GeForce GTX 470 mi yoksa Radeon HD 6870 mi ? Bu sorunun cevabı için video incelememize bakabilirsiniz: https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/videolari/amd-hd-6870-ve-hd-6850.htm
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Güzel hortlatmışsınız, tebrikler.
30-40 dolara oyun oynanabilen kartlar çıkıyordu..
şimdi Hd video izlemek için çıkıyor sadece..
Üreticiler ne yakar sömürürüm onun derdinde..
Rekabet vs sayesinde daha geçen sene Hd4890 340liralardaydı..
ve hd4890 öle küçümsencek kart değil Gtx 460 192bitle benzer sonuçlar gösterir hatta geçer bile..
5850den biraz daha güçsüzdü..
Performansa göre fiyatlar 1 senedir değişmiyor hep sabit kaldı..
hd4890 Cf Gtx 480i bence geçerdi ve 600-700lira civarından alınıyordu..
2006da 400dolardan yüksek kart olmayacak denmişti birde onuda unutmayın..
Benim ekranım AOC 21.5" FullHD. 1920 x 1080 çözünürlüğü var. Şimdi ben bu çözünürlük yerine yani Native (Doğal) çözünürlüğü yerine daha düşük bir çözünürlükte oynayınca ekranda kumlanma dediğim şeyden oluyor. Aradaki fark da hemen anlaşılabiliyor. Ben görür görmez midem bulanıyor. Yani 1920 x 1080 de oynamak isterim. Dolayısıyla görüntü de iyi olsun kırıklar olmasın isterim. 16x AF + 4x AA açmak isterim. Görüntü iyi olsun diye. Eeee şimdi DX11 destekleyen oyunların sayısı artıyor. O da olsun isterim.
Buraya kadar güncel tüm kartlar hemen hemen hepsini yapıyor. OClu bir GTX460 veya 6870 veya GTX480..
Oyunlara bakacak olursak da neredeyse bütün oyunlarda bu kartlar bazen 100FPS leri geçiyor bazen 200 lere dayanıyor.
Ama lanet olasıca 2-3 oyun tabiri caizse OYUNBOZANLIK EDİYOR.
Crysis, Metro 2033 te hatta GTX460 la full oc ile 30 kare saniyeyle oynarsan öp te başına koy. İşte insan alırken diyor ki -Ulan 2 gün sonra Metro 2033 gibi çok hoşuma gidecek bir oyun çıkarsa oynatmazsa olmaz bana uymaz diyor. Bu yüzden GTX480 alayım diyor. Oysa ki GTX480 tüm oyunlar için abartının da abartısı. Ama Metro 2033 veya onun gibiler için değil. Onlara anca...
Yani tüm oyun üreticileri yakın değerlerde oyun yapsalar bu sefer ekran kartı o kadar gerekmeyecek ama oyun belki o kadar güzel olmayacak. 2 ucu b.lu değnek...
Eskiden 100$ a aldığımız ekran kartları varken oyunlar böyle değildi. Ekranların çözünürlükleri de genelde aynıydı. 1280x1024 idi. AA ve AF daha azdı. Ne zaman F.E.A.R. çıktı, ekran karttları da abartmaya başladı. Baktılar millet alıyor verdikçe verdiler, verdikçe verdiler.
Öyle öyle bu hâle geldi işte...
OverClocKing
tamda dediklerimi onaylıyorsunuz
480 şuan çıkmış olan hangi oyunda darboğaza giriyorda sli yapılıyor
yada hangi oyun çift gpu istiyorda 5970 başüstünde taşınıyor???
hangi performans neye göre?
mesela 40 fps veren bir ekran kartı yerine aynı oyunda 43 fps veren başka bir ekran kartının seçilme veya seçtirme sebebi ne? verilen fazladan enaz 100 tlnin getirisi 3 fps diye yav süpermiş denilmesi neden?
yineliyorum ortada her ikisininde övündüğü 750-1500 tl lik e.kartlarının hangisi mesela 4850 veya 250 nin yapamadığını yapıyor? dx11 demeyin ilk msjda da dediğim gibi dx11 oyun yok tessletion sentetik
örneğin ben 4850 yi son zamanlarında aldım.önceki x1800gto idi.onunla hani oyun dünyasını altüst ettiği söylenen crysisi oynuyordum. yani 2 nesil sonra
almışım e.knı.... şimdi aldığım e.k.yla oynayamadığım tek evet tek bir oyun söyleyin???peki şuan; zamanının 4850 veya 250 ayarında bir ekran kartı almam için ne kadar ödemem gerekiyor? 500-750tl...
gerçekten samimi olarak söyleyin arkadaşlar gerek varmı??
nvidiaya alkış niye 460 çıkalı nekadar olduki indirim yaptı yaşasın diyen kişilere; arkadaş bunu 199$ a satabilen üretici neden 250-300$ dan çıkarır diye sorsan cevabı "ama ya onlar çok performanslı ya tabiki pahalı olacak yaa" dır.
çünkü dünyaya baktığın zaman haketmemiş e.kartları okadar çok pohpohlanıyor ki 2 üreticide ya nasılsa alıyorlar şimdi %25-%35 pahalı satacağız alkışlayacaklar diyorlar ve aynen dedikleri de oluyor.sonra indirim yaptıklarında da alkış babam alkış...
1-eleştirilerimin tümü tek bir firma için değildir...ati yerine nvidia yada nvidia yerine ati diye okursanız daha anlaşılır olacaktır...
2-teknoloji düşmanı yada ya buda herşeye karşı denilen kişilerden de değilim.
3-iyi birşey yapılmışsa zaten onun işi "iyi" birşey yapmaktır."iyi" olduğu için ayaktadır satılıyordur.
4-bunları yazmamın sebebi; FANATİKUSLUĞU bırakıp gerçek performansı daha ucuza almamızı engelleyen firmaların biz tüketicileri artık kandıramaması içindir.
5-ben 2 msjımda da kişileri hedef alarak en ufak sataşmam olmamıştır.yanlış anlaşılmışsamda affola
nvidia tesseletion deyip yırtınıyor sorarım gerçek olarak bu zımbırtıyı kullanan oyun varmı??onu da geçin dx11 varmı? yamalı oyunlardan alınan fazladan 2-3 fps için hem ati hem nvidia atmadıkları takla kalmıyor.
hatırladığım kadarıyla hani dx10 çıktığında bir adamın kafasını gösteren demo vardı. tüm oyunlar bunun gibi olacak deyip insanları DOLANDIRMIŞLARDI.( 2 firma içinde geçerli ) tessletion dediğiniz de bu...
@ay61n
dediklerine katılıyorum eklenecek tek şey ati için yaptığın eleştiri nvidia içinde geçerli
fanatikuslara gelince;
şimdiye kadar burnundan kıl aldırmayan nvidianın ezileceğini anlayınca fiyat indirimini bile nvidianın zaferi diye savunuyorsunuz ya artık ne desem boş..
ayrıca düne kadar ati ucuz satıyor diyenler şimdi sırf 460-470 i geçmişler diye 6800 kartlarının 500 tl den satılmasını savunmaya başlamaları ne acıdır...
peki fanatikusum 6900 serisi hangi fiyattan satılacak? 750-1500 tl den değilmi..vay vay vay
çokmu zor nvidia nın ve atinin yaptıkları hataları kabullenmek?
çokmu zor her 2 sininde alınabilecek kartlarının performanslı olmasını istemek?
alınabilinecek ortalama 250 tlye satılan e.k.ları okadar mimari değişime rağmen fiyatlar şimdilerde yeni diye 300-400 tl seviyesine gelmiş
500 tllik e.kartına f/p denmeye başlanmış...
ben 500tllik e.k alacağım ve ona o.c yapacağım niye efendim 460-5870 kendi hızında düşükmüş müş o.c yap 470 olsun yok 5900 olsun hadi ya peki ortaya çıkacak ısı, fazladan harcayacağın elektrik, yüklendiğin voltaja ne olacak yada daha hızlı fail olmasını ne yapacağız...ha kolayı var git fanını değiştir kasanı değiştir powerını değiştir...
forumdaki insanların ekonomik durumu çok çok iyi olanlar veriyorlar gazı zannedersin milletin kazandığı para aylık 15000 $...
dün 30 fps olan oyunlar 60 fps ye çıktı...şimdilerde de 100 e doğru gidiyor.. dedim ya bir yarış içine sokuluyor insanlar...adam kalkmış 108 fps veren e.k. değiştirecekmiş niye 110 veren varmışta ondan..yuh be
tebrikler hocam.konuyu ozetlemisin.
+1
Bakalım Zotac GTX470 AMP en azından 500 Liraya ne zaman gelecek. AMD 6870 500 lira ise sanmıyorum. GTX 460 indirimi de yansımamıştı ilk zamanlarda.
GTX580 iyi gelecek bence de. Çok daha verimli olacak diye düşünüyorum.
Fermi serisine fail demek ne kadar yanlışsa, fermi'nin yaktığı elektirik önemli değil ve ya çok ısınması problem değil demek o kadar yanlış bana göre. Ama gene kullanacaz eninde sonunda :)
fiyatlara,oc değerlerine ve satış sonrası desteğe yani sürücü güncellemelerine kalmış (sürücüde nvida kesinlikle önde ev arkadaşım bir tık la sürücüyü otomatik yükletip sorun yaşamazken ben bir 5 dakka uğraşıyorum, kuruyorum ayrıca o kadar etkin ve sorunsuz olmuyor öte yandan bu bu amd delirtiyor beni :)
bu ilk iki sıradaki 6850 ile 6870
vatanbilgisayar.com/...
buda bence en iyi gtx460 olan gigabyte
vatanbilgisayar.com/...
Gençler yukarıda danışıklı dövüş diyen arkadaşlar kısmi olarak haklıdırlar.
Aranızda ekonomi, işletme dallarında okuyanlar çok iyi bilirler oyun teorisi denen bir kuram vardır, yukarıda linki veriyorum, bunu okumanızı isterim.
Kısmen doğrudur çünkü artık mal alıp satmak şirket değeri için bir anlam ifade etmiyor, işletmeler için değer hisse senedidir, hissedarlar gelecek yatırımlara ve bu yatırımların sonuçlarına bakarlar, bu sebeple değer temelli pazarlama kavramı yaratılmıştır, amd, nvidia ve intel bu pazarlama sistemini çok iyi uygulamaktadırlar. Burada size düşen ihtiyaçlarınızı çok iyi belirlemek, bu firmalara kanmamak çünkü henüz ihtiyacınız olmayan birşey içinde pazar yaratmayı çok iyi bilirler, piyasayı iyi takip etmek, overclock gibi teknikleri öğrenmek, fiyat performans ürünlerini seçmek, endustriyi biraz da geriden takip etmektir.
tebrik ederim güzel tesbit kullanım amacına göre seçim her zaman 1 adım öne geçiricektir kullanıcıyı