Fiyat indirimiyle dengeler değişti: AMD Radeon HD 6870'in rakibi artık GeForce GTX 470

AMD tarafından Nvidia'nın 1GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 460 modeline rakip olarak lanse edilen Radeon HD 6870 için pazar mücadelesi tahmin edilenden zor başladı gibi görünüyor. Nvidia'nın yapılacağı bilinen ancak bu oranda olacağı tahmin edilmeyen fiyat indirimi sonrasında AMD Radeon HD 6870'in referans modelleriyle GeForce GTX 470'in fabrika çıkışı hız aşırtmalı temsilcileri, Avrupa'da aynı fiyat seviyesinden (200 Avro) satılmaya başladı.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Barts XT kod adlı grafik yongasından güç alan AMD Radeon HD 6870, 256-bit bellek veri yolu desteği ve 1GB GDDR5 bellekle geliyor. 1120x paralel işlem birimine ve 32x ROP'a sahip olan Radeon HD 6870, standart olarak 900MHz GPU ve 4200MHz bellek hızlarında çalışıyor. Her ne kadar Asus gibi bazı firmalar, hız aşırtmalı Radeon HD 6870 modellerini lanse etseler de şu an için muhafazakar davrandıklarını söylemek (örneğin Asus, ilk modelinde sadece 13MHz'lik bir artışa gitmiş durumda) yanlış olmayacaktır. GeForce GTX 470 ise GF100 GPU'sundan güç alıyor, 320-bit bellek veri yolu desteği ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor. 448x paralel işlem birimine sahip olan GeForce GTX 470'in hız aşırtmalı temscileri (örneğin Gigabyte'ın 838MHz'de çalışan GTX 470 OC modeli gibi) referans tasarımlı Radeon HD 6870 modelleriyle aynı fiyat çizgisinde yer alıyor.

AMD'nin GeForce GTX 460 1GB'a karşı konumlandırdığı, Nvidia'nın ilk açıklamalarında "rekabet için hız aşırtmalı GeForce GTX 460 yetecektir" ifadeleriyle karşılık verdiği Radeon HD 6870, yapılan fiyat indiriminden sonra artık GeForce GTX 470 ile mücadele edecek. Peki hangi kart daha hızlı, GeForce GTX 470 mi yoksa Radeon HD 6870 mi ? Bu sorunun cevabı için video incelememize bakabilirsiniz: https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/videolari/amd-hd-6870-ve-hd-6850.htm