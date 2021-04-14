Fizik tabanlı bulmaca oyunu Bungee Turtle, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı

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Bağımsız oyun geliştirici Nader Tawil’in geliştirdiği fizik tabanlı bulmaca oyunu Bungee Turtle, mobil cihazlar için çıkışını gerçekleştirdi.

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Bungee Turtle’da isminden de anlayabileceğiniz gibi bungee jumping yapan kaplumbağaları yönetiyorsunuz. Oyunun geliştiricisi oyunun mağazalardaki tek gerçekçi fizik tabanlı bulmaca oyunu olduğu konusunda iddialı.

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Oyunda toplamda 44 farklı bölüm bulunuyor. Her bölümde farklı içerikler olacak ve bu da oynanışta büyük çeşitlilik sağlayacak. Oyunun aşağıdaki fragmanını izleyerek daha fazla fikir edinebilirsiniz.

Oyun, iOS ve Android cihazlar için şu anda App Store ve Google Play’de ücretsiz olarak erişime açılmıştır durumda. Oyunun mağaza sayfalarını ve fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

Bungee Turtl‪e‬ Nader Tawil Oyunlar Ücretsiz 128.4 MB

Bungee Turtle Nader Tawil Aksiyon Ücretsiz 109M

https://www.pocketgamer.com/articles/086345/bungee-turtle-is-a-physics-puzzler-out-now-on-ios-and-android/

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