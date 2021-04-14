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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Fizik tabanlı bulmaca oyunu Bungee Turtle, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı

    Fizik tabanlı bulmacalara sahip olan Bungee Turtle, iOS ve Android cihazlar için App Store ve Google Play üzerinden yayınlandı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    14 Nisan 2021, 01:30 (14 sa.)
    596
    6
    1
    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Fizik tabanlı bulmaca oyunu Bungee Turtle, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı
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    Bağımsız oyun geliştirici Nader Tawil’in geliştirdiği fizik tabanlı bulmaca oyunu Bungee Turtle, mobil cihazlar için çıkışını gerçekleştirdi.

    Ayrıca Bkz. "Vikingleri yönettiğiniz strateji oyunu Northgard, iOS için yayınlandı"

    Bungee Turtle’da isminden de anlayabileceğiniz gibi bungee jumping yapan kaplumbağaları yönetiyorsunuz. Oyunun geliştiricisi oyunun mağazalardaki tek gerçekçi fizik tabanlı bulmaca oyunu olduğu konusunda iddialı.

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    Oyunda toplamda 44 farklı bölüm bulunuyor. Her bölümde farklı içerikler olacak ve bu da oynanışta büyük çeşitlilik sağlayacak. Oyunun aşağıdaki fragmanını izleyerek daha fazla fikir edinebilirsiniz.

    Oyun, iOS ve Android cihazlar için şu anda App Store ve Google Play’de ücretsiz olarak erişime açılmıştır durumda. Oyunun mağaza sayfalarını ve fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

    Bungee Turtl‪e‬ Bungee Turtl‪e‬ Bungee Turtl‪e‬ Bungee Turtl‪e‬ Nader Tawil Oyunlar Ücretsiz 128.4 MB

    Bungee Turtle Bungee Turtle Bungee Turtle Bungee Turtle Nader Tawil Aksiyon Ücretsiz 109M



    https://www.pocketgamer.com/articles/086345/bungee-turtle-is-a-physics-puzzler-out-now-on-ios-and-android/
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    Bloodin 1 gün önce

    Daha çok tarıma değil de hobi bahçesine otomasyon getirmiş, benim yerime robot ekecekse "hobi bahçesi" olmuyor zaten adı da...

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    C Cimbomua28 12 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
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