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    Anlık Bildirim

    Resident Evil 7 biohazard, iPhone 15 Pro için çıkış yaptı

    Capcom, Resident Evil 7 biohazard oyununu Apple cihazlar için yayınladı. Ödüllü korku hayatta kalma oyunu iPhone 15 Pro ile birlikte M serisi işlemcili Mac ve iPad'lerde oynanabiliyor.

    Resident Evil 4 ve Resident Evil Village’den sonra Resident Evil 7 Biohazard, iPhone 15 Pro, ‌iPhone 15 Pro‌ Max ve M serisi Apple Silicon işlemciye sahip tüm iPad ve Mac bilgisayarlar için çıkış yaptı. Oyun, çapraz ilerleme ve evrensel satın alma desteğiyle Apple silicon işlemcili cihazlarda yerel olarak çalışıyor ve tek bir cihazdan satın alma işlemiyle tüm cihazlarınızda (iPhone, iPad ve Mac) oynayabiliyorsunuz. İlerlemeniz cihazlarınız arasında senkronize ediliyor.

    iPhone 15 Pro modeller ile M serisi işlemcili Mac ve iPad'ler'de oynanabiliyor

    Capcom, Resident Evil 7 Biohazard’ın mobilde oynanışını kolaylaştırmak için yeni otomatik ateş seçeneği sunan gelişmiş kontroller sunuyor. Daha konsol benzeri bir deneyim isteyenler için de kontrolcü desteği var.

    iPhone, iPad ve Mac’ler için yayınlanan Resident Evil 7, ana oyuna ek olarak kahraman DLC eklentisini içeriyor ve ek DLC içeriğiyle Gold Edition yükseltmesi mevcut. Oyunun bir kısmını ücretsiz olarak oynamanıza izin veriliyor; devam etmek için satın almanız gerekiyor. Oyunun fiyatı; 490 TL. DLC paketinin fiyatı da 490 TL.

    RESIDENT EVIL 7 biohazard RESIDENT EVIL 7 biohazard RESIDENT EVIL 7 biohazard RESIDENT EVIL 7 biohazard Games Ücretsiz 33,4 GB

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 1 gün önce

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    Halilcv 4 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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