Resident Evil 7 biohazard, iPhone 15 Pro için çıkış yaptı

Resident Evil 4 ve Resident Evil Village’den sonra Resident Evil 7 Biohazard, iPhone 15 Pro, ‌iPhone 15 Pro‌ Max ve M serisi Apple Silicon işlemciye sahip tüm iPad ve Mac bilgisayarlar için çıkış yaptı. Oyun, çapraz ilerleme ve evrensel satın alma desteğiyle Apple silicon işlemcili cihazlarda yerel olarak çalışıyor ve tek bir cihazdan satın alma işlemiyle tüm cihazlarınızda (iPhone, iPad ve Mac) oynayabiliyorsunuz. İlerlemeniz cihazlarınız arasında senkronize ediliyor.

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iPhone 15 Pro modeller ile M serisi işlemcili Mac ve iPad'ler'de oynanabiliyor

Capcom, Resident Evil 7 Biohazard’ın mobilde oynanışını kolaylaştırmak için yeni otomatik ateş seçeneği sunan gelişmiş kontroller sunuyor. Daha konsol benzeri bir deneyim isteyenler için de kontrolcü desteği var.

iPhone, iPad ve Mac’ler için yayınlanan Resident Evil 7, ana oyuna ek olarak kahraman DLC eklentisini içeriyor ve ek DLC içeriğiyle Gold Edition yükseltmesi mevcut. Oyunun bir kısmını ücretsiz olarak oynamanıza izin veriliyor; devam etmek için satın almanız gerekiyor. Oyunun fiyatı; 490 TL. DLC paketinin fiyatı da 490 TL.

RESIDENT EVIL 7 biohazard Games Ücretsiz 33,4 GB

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Resident Evil 7, iPhone 15 Pro için çıkış yaptı