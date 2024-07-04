Resident Evil 7 biohazard, iPhone 15 Pro için çıkış yaptı

Resident Evil 4 ve Resident Evil Village’den sonra Resident Evil 7 Biohazard, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ve M serisi Apple Silicon işlemciye sahip tüm iPad ve Mac bilgisayarlar için çıkış yaptı. Oyun, çapraz ilerleme ve evrensel satın alma desteğiyle Apple silicon işlemcili cihazlarda yerel olarak çalışıyor ve tek bir cihazdan satın alma işlemiyle tüm cihazlarınızda (iPhone, iPad ve Mac) oynayabiliyorsunuz. İlerlemeniz cihazlarınız arasında senkronize ediliyor.
iPhone 15 Pro modeller ile M serisi işlemcili Mac ve iPad'ler'de oynanabiliyor
Capcom, Resident Evil 7 Biohazard’ın mobilde oynanışını kolaylaştırmak için yeni otomatik ateş seçeneği sunan gelişmiş kontroller sunuyor. Daha konsol benzeri bir deneyim isteyenler için de kontrolcü desteği var.
iPhone, iPad ve Mac’ler için yayınlanan Resident Evil 7, ana oyuna ek olarak kahraman DLC eklentisini içeriyor ve ek DLC içeriğiyle Gold Edition yükseltmesi mevcut. Oyunun bir kısmını ücretsiz olarak oynamanıza izin veriliyor; devam etmek için satın almanız gerekiyor. Oyunun fiyatı; 490 TL. DLC paketinin fiyatı da 490 TL.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.