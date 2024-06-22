Fortnite Reload duyuruldu: Orijinal harita geri dönüyor

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Tam Boyutta Gör Battle Royale oyun türünün popülerleşmesi ile Epic Games tarafından geliştirilen Fortnite, kısa sürede dünyanın en popüler oyunlarından biri olmayı başarmıştı. Aradan geçen yıllarda yapıma bir sürü farklı oyun modu ekleyen Epic, büyük bir güncelleme daha duyurdu. Bu güncelleme ile yapıma Fortnite Reload adlı bir oyun türü eklenecek.

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Fortnite Reload neler sunacak?

Yeni güncelleme ile oyuna eklenecek olan Fortnite Reload, takımınızı zafere taşımanızı gerektiren yüksek tempolu ve aksiyonlu bir oyun türü olarak tanımlanıyor. Eğer elenirseniz, yeniden başlatma süresi dolana kadar maç boyunca oyuna geri dönme şansınız olacak. Bu mod, haritanın ufak bir bölgesinde geçecek ve 40 oyunculu bir deneyim sunacak.

Fragmandan ve tanımdan anlaşıldığı üzere Reload, Call of Duty Warzone’da yer alan Resurgence oyun türüne benzerlik gösterecek. Aksiyon temelli oynanışın yanı sıra Fortnite Reload, oyuncuların özlediği orijinal Fortnite haritası ile gelecek, böylece oyuncular, Tilted Towers ve Retail Row gibi sevilen mekanlara geri dönebilecek. Fortnite Reload, geçtiğimiz saatlerde kullanıma açıldı.



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Yüksek tempolu oynanış sunan Fortnite Reload duyuruldu