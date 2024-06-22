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    Anlık Bildirim

    Fortnite Reload duyuruldu: Orijinal harita geri dönüyor

    Epic Games, son yılların en popüler oyunlarından olan Fortnite için yeni bir güncelleme duyurdu. Bu güncelleme ile yapıma eklenecek olan Reload oyun modu, oyuncuları eski haritada buluşturacak.
    Fortnite Reload Tam Boyutta Gör
    Battle Royale oyun türünün popülerleşmesi ile Epic Games tarafından geliştirilen Fortnite, kısa sürede dünyanın en popüler oyunlarından biri olmayı başarmıştı. Aradan geçen yıllarda yapıma bir sürü farklı oyun modu ekleyen Epic, büyük bir güncelleme daha duyurdu. Bu güncelleme ile yapıma Fortnite Reload adlı bir oyun türü eklenecek.

    Fortnite Reload neler sunacak?

    Yeni güncelleme ile oyuna eklenecek olan Fortnite Reload, takımınızı zafere taşımanızı gerektiren yüksek tempolu ve aksiyonlu bir oyun türü olarak tanımlanıyor. Eğer elenirseniz, yeniden başlatma süresi dolana kadar maç boyunca oyuna geri dönme şansınız olacak. Bu mod, haritanın ufak bir bölgesinde geçecek ve 40 oyunculu bir deneyim sunacak.

    Fragmandan ve tanımdan anlaşıldığı üzere Reload, Call of Duty Warzone’da yer alan Resurgence oyun türüne benzerlik gösterecek. Aksiyon temelli oynanışın yanı sıra Fortnite Reload, oyuncuların özlediği orijinal Fortnite haritası ile gelecek, böylece oyuncular, Tilted Towers ve Retail Row gibi sevilen mekanlara geri dönebilecek. Fortnite Reload, geçtiğimiz saatlerde kullanıma açıldı.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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