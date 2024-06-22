Fortnite Reload duyuruldu: Orijinal harita geri dönüyor

Fortnite Reload neler sunacak?
Yeni güncelleme ile oyuna eklenecek olan Fortnite Reload, takımınızı zafere taşımanızı gerektiren yüksek tempolu ve aksiyonlu bir oyun türü olarak tanımlanıyor. Eğer elenirseniz, yeniden başlatma süresi dolana kadar maç boyunca oyuna geri dönme şansınız olacak. Bu mod, haritanın ufak bir bölgesinde geçecek ve 40 oyunculu bir deneyim sunacak.
Fragmandan ve tanımdan anlaşıldığı üzere Reload, Call of Duty Warzone’da yer alan Resurgence oyun türüne benzerlik gösterecek. Aksiyon temelli oynanışın yanı sıra Fortnite Reload, oyuncuların özlediği orijinal Fortnite haritası ile gelecek, böylece oyuncular, Tilted Towers ve Retail Row gibi sevilen mekanlara geri dönebilecek. Fortnite Reload, geçtiğimiz saatlerde kullanıma açıldı.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.