Mobil için Assassin's Creed "Kod adı Jade" oynanış videosu sızdırıldı

Ubisoft, Eylül 2022’de Assassin’s Creed serisinin mobil cihazlar için olan sürümünü duyurmuştu. Oyun hakkında resmî olarak yalnızca “Antik Çin’de geçen, AAA RPG aksiyon-macera oyunu” olacağı bilgisiyle birlikte CGI fragmanı paylaşılmıştı. Şimdi oyunun birkaç dakikalık oynanışını gösteren bir video paylaşıldı.
Antik Çin'de geçecek
Mobil için yeni Assassin’s Creed Kod adı Jade oyunu için paylaşılan oynanış videosunda karakteri üçüncü şahıs kamera açısından görüyoruz. Videonun başlangıcında suikastçının Çin Seddi’nde verdiği mücadeleyi izliyoruz. Kılıç dövüşleri de görülüyor. İkinci bölümünde ara sahne ve yanan bir köyün içinden geçen yol gösteriliyor.
Oyuncular, kendi karakterlerini oluşturabilecek
Oynanış görüntülerinin oyunun tamamlanmamış versiyonundan olduğunu belirtmekte fayda var. Android ve iOS için çıkış yapacak oyunun dokunmatik kontroller için optimize edilmiş ikonik Assassin’s Creed oynanış sunacağı söyleniyor. Assassin’s Creed Jade mobile ile gelecek en büyük yenilik, karakter yaratma olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...