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    Mobil için Assassin's Creed "Kod adı Jade" oynanış videosu sızdırıldı

    Ubisoft'un mobil için yeni Assassin's Creed oyunu "Kod adı: Jade" bomba gibi geliyor! RPG aksiyon macera türünde Assassin's Creed Jade mobile'ın oynanış videosu sızdırıldı.
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    Assassin's Creed Jade mobile oynanış videosu Tam Boyutta Gör
    Ubisoft, Eylül 2022’de Assassin’s Creed serisinin mobil cihazlar için olan sürümünü duyurmuştu. Oyun hakkında resmî olarak yalnızca “Antik Çin’de geçen, AAA RPG aksiyon-macera oyunu” olacağı bilgisiyle birlikte CGI fragmanı paylaşılmıştı. Şimdi Assassin’s Creed Kod Adı: Jade oyunun birkaç dakikalık oynanışını gösteren bir video sızdırıldı.

    Ubisoft, Eylül 2022’de Assassin’s Creed serisinin mobil cihazlar için olan sürümünü duyurmuştu. Oyun hakkında resmî olarak yalnızca “Antik Çin’de geçen, AAA RPG aksiyon-macera oyunu” olacağı bilgisiyle birlikte CGI fragmanı paylaşılmıştı. Şimdi oyunun birkaç dakikalık oynanışını gösteren bir video paylaşıldı.

    Antik Çin'de geçecek

    Mobil için yeni Assassin’s Creed Kod adı Jade oyunu için paylaşılan oynanış videosunda karakteri üçüncü şahıs kamera açısından görüyoruz. Videonun başlangıcında suikastçının Çin Seddi’nde verdiği mücadeleyi izliyoruz. Kılıç dövüşleri de görülüyor. İkinci bölümünde ara sahne ve yanan bir köyün içinden geçen yol gösteriliyor.

    Oyuncular, kendi karakterlerini oluşturabilecek

    Oynanış görüntülerinin oyunun tamamlanmamış versiyonundan olduğunu belirtmekte fayda var. Android ve iOS için çıkış yapacak oyunun dokunmatik kontroller için optimize edilmiş ikonik Assassin’s Creed oynanış sunacağı söyleniyor. Assassin’s Creed Jade mobile ile gelecek en büyük yenilik, karakter yaratma olacak.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 3 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 4 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 4 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 4 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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