Mobil için Assassin's Creed "Kod adı Jade" oynanış videosu sızdırıldı

Tam Boyutta Gör Ubisoft, Eylül 2022’de Assassin’s Creed serisinin mobil cihazlar için olan sürümünü duyurmuştu. Oyun hakkında resmî olarak yalnızca “Antik Çin’de geçen, AAA RPG aksiyon-macera oyunu” olacağı bilgisiyle birlikte CGI fragmanı paylaşılmıştı. Şimdi Assassin’s Creed Kod Adı: Jade oyunun birkaç dakikalık oynanışını gösteren bir video sızdırıldı.

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Ubisoft, Eylül 2022’de Assassin’s Creed serisinin mobil cihazlar için olan sürümünü duyurmuştu. Oyun hakkında resmî olarak yalnızca “Antik Çin’de geçen, AAA RPG aksiyon-macera oyunu” olacağı bilgisiyle birlikte CGI fragmanı paylaşılmıştı. Şimdi oyunun birkaç dakikalık oynanışını gösteren bir video paylaşıldı.

Antik Çin'de geçecek

Mobil için yeni Assassin’s Creed Kod adı Jade oyunu için paylaşılan oynanış videosunda karakteri üçüncü şahıs kamera açısından görüyoruz. Videonun başlangıcında suikastçının Çin Seddi’nde verdiği mücadeleyi izliyoruz. Kılıç dövüşleri de görülüyor. İkinci bölümünde ara sahne ve yanan bir köyün içinden geçen yol gösteriliyor.

Oyuncular, kendi karakterlerini oluşturabilecek

Oynanış görüntülerinin oyunun tamamlanmamış versiyonundan olduğunu belirtmekte fayda var. Android ve iOS için çıkış yapacak oyunun dokunmatik kontroller için optimize edilmiş ikonik Assassin’s Creed oynanış sunacağı söyleniyor. Assassin’s Creed Jade mobile ile gelecek en büyük yenilik, karakter yaratma olacak.

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