Netflix yeni Squid Game oyununu yıl bitmeden yayınlayacak

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Tam Boyutta Gör Mobil dünyada abonelik tabanlı oyun platformları arasında lider haline gelen Netflix, portföyü durmaksızın büyütmeye devam ediyor. Fenomen Squid Game dizisinin ikinci sezonu beklenirken firma bir de oyun hazırlıyor.

Squid Game oyunu geliyor

Neflix yatırımcı toplantısında paylaşılan bilgilere göre, Squid Game dizisinin ikinci sezonu yayınlandığında kataloğa bir de dizinin evreninde geçen çok oyunculu bir oyun eklenmiş olacak. Firma oyun ile ilgili herhangi bir detay paylaşmadı.

Netflix aboneleri için önemli gelişme 20 sa. önce eklendi

Yine de Squid Game benzeri mekanikler ile oyuncuların eğlenceli bir mücadeleye girecekleri tahmini yapılabilir. Netflix ilk sezondan sonra da bir sanal gerçeklik tecrübesi ve fiziksel bir oyun noktası ile geniş kitlelere ulaşmıştı.

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