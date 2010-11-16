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Flight Control HD, Steam üzerinden PC ve Mac kullanıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
18,2b
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1
Oyunlar
Shady
Haber Editörü
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Kısa süre içersinde kullanıcıların beğenisini kazanarak, adını iOS'in en popüler oyunları arasına yazdıran Flight Control'ün Mac versiyonun yakında açılacak olan Mac AppStore üzerinden yayınlanacağını sizlere aktarmıştık. Ancak oyunun yapımcısı Firemint, Mac AppStore'un açılmasını beklemeden oyunun PC ve Mac versiyonunu kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. Fakat oyunun Mac versiyonunun Mac AppStore'ın açılmasıyla birlikte oradan da yayınlanacağını belirtelim.

Firemint'tan yapılan açıklamaya göre kısa zaman içersinde Steam üzerinden PC ve Mac kullanıcılarına sunulacak olan Flight Control HD; diğer versiyonlardaki haritaların yanı sıra “Stunt Flying" isimli özel haritaya sahip olacak. Kullanıcılar bu özel haritada, uçaklarını ilgili pistlere iniş yaptırmadan önce koniler arasından geçirerek ekstra puanlar kazanabilecekler. Kontrollerin fare ya da işaretleme birimleri üzerinden yapılacak olan oyunun; iOS'deki kardeşine kıyasla bilgisayar kullanıcıları arasında ne derece yaygınlaşacağını zaman gösterecek.

Firemint, ayrıca, yaptığı açıklamada Flight Control'ün satışa sunulduğu tarihten bu yana iPhone kullanıcıları tarafından 3 milyondan fazla yüklendiğini duyurdu.


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