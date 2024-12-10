Eski efsane Call of Duty oyunları yakında Game Pass'e gelebilir

Peki, Call of Duty oyunlarının Microsoft Store’e eklendikten sonra Game Pass’e de gelebileceği fikrine nasıl kapıldık? Geçmişte önce Microsoft Mağazası’na ardından Xbox ve PC Game Pass’e eklenen oyunlar oldu. Örneğin; Nisan ayında mağazaya eklenen Spyro Reignited Trilogy, Kasım ayında Xbox Game Pass’e eklendi. Sonrasında birkaç oyun daha bu şekilde eklendi. Call of Duty serisinin en yeni oyunu Black Ops 6, ilk günden Game Pass’e eklendi ve hala oynanabiliyor.
Game Pass aboneliği ne kadar?
Game Pass’e son eklenen büyük oyun Indiana Jones and the Great Circle oldu. Güncel Game Pass fiyatları şu şekilde:
- PC Game Pass: 209 TL
- Xbox Game Pass Standard: 249 TL
- Xbox Game Pass Ultimate: 309 TL
- Xbox Game Pass Core: 175 TL
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