Tam Boyutta Gör Eski üç Call of Duty oyunu Microsoft PC Mağazası’nda görüldü. Bu oyunlar arasında ilk Call of Duty, Call of Duty 2 ve Call of Duty 4: Modern Warfare yer alıyor. Bu oyunların hiçbiri şimdiye kadar Microsoft Store’da yayınlanmamıştı. Bu, serinin özlenen eski oyunlarının Game Pass platformuna eklenebileceğini gösteriyor.

Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar belli oldu! İştel iste 6 gün önce eklendi

Peki, Call of Duty oyunlarının Microsoft Store’e eklendikten sonra Game Pass’e de gelebileceği fikrine nasıl kapıldık? Geçmişte önce Microsoft Mağazası’na ardından Xbox ve PC Game Pass’e eklenen oyunlar oldu. Örneğin; Nisan ayında mağazaya eklenen Spyro Reignited Trilogy, Kasım ayında Xbox Game Pass’e eklendi. Sonrasında birkaç oyun daha bu şekilde eklendi. Call of Duty serisinin en yeni oyunu Black Ops 6, ilk günden Game Pass’e eklendi ve hala oynanabiliyor.

Game Pass aboneliği ne kadar?

Game Pass’e son eklenen büyük oyun Indiana Jones and the Great Circle oldu. Güncel Game Pass fiyatları şu şekilde:

PC Game Pass: 209 TL

Xbox Game Pass Standard: 249 TL

Xbox Game Pass Ultimate: 309 TL

Xbox Game Pass Core: 175 TL

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Eski efsane Call of Duty oyunları yakında Game Pass'e gelebilir