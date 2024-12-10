Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Eski efsane Call of Duty oyunları yakında Game Pass'e gelebilir

    Microsoft, üç klasik Call of Duty oyununu mağazaya ekledi. Bu, serinin sevilen oyunlarının yakında PC Game Pass'e gelebileceği anlamına geliyor.                 
    eski call of duty oyunları game pass Tam Boyutta Gör
    Eski üç Call of Duty oyunu Microsoft PC Mağazası’nda görüldü. Bu oyunlar arasında ilk Call of Duty, Call of Duty 2 ve Call of Duty 4: Modern Warfare yer alıyor. Bu oyunların hiçbiri şimdiye kadar Microsoft Store’da yayınlanmamıştı. Bu, serinin özlenen eski oyunlarının Game Pass platformuna eklenebileceğini gösteriyor.

    Peki, Call of Duty oyunlarının Microsoft Store’e eklendikten sonra Game Pass’e de gelebileceği fikrine nasıl kapıldık? Geçmişte önce Microsoft Mağazası’na ardından Xbox ve PC Game Pass’e eklenen oyunlar oldu. Örneğin; Nisan ayında mağazaya eklenen Spyro Reignited Trilogy, Kasım ayında Xbox Game Pass’e eklendi. Sonrasında birkaç oyun daha bu şekilde eklendi. Call of Duty serisinin en yeni oyunu Black Ops 6, ilk günden Game Pass’e eklendi ve hala oynanabiliyor.

    Game Pass aboneliği ne kadar?

    Game Pass’e son eklenen büyük oyun Indiana Jones and the Great Circle oldu. Güncel Game Pass fiyatları şu şekilde:

    • PC Game Pass: 209 TL
    • Xbox Game Pass Standard: 249 TL
    • Xbox Game Pass Ultimate: 309 TL
    • Xbox Game Pass Core: 175 TL
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Altay Tankı, 2025 yazında envantere giriyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    iğneli emg yaptıranlar alevli meyve tabağı nasıl yapılır istanbul boş radyo frekansı yarım altın nasıl anlaşılır sevk tarihi mi katılacağı tarih mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder S19 Max Pro S
    Reeder S19 Max Pro S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4D00X
    CASPER Nirvana C370.4020-4D00X
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız