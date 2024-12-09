Steam, tüm zamanların oyuncu sayısı rekorunu kırdı: İşte sıralama

Eş zamanlı 39.2 milyon oyuncu
Steam istatistiklerini takip eden SteamDB, 8 Aralık akşam 17.00 sularında platformun eş zamanlı 39.2 milyondan fazla oyuncu sayısına ulaştığını açıkladı. Bu rakam, Eylül 2024’te kayda geçen 38.9 milyonluk rekoru geride bırakıyor. Yeni rekorun başlıca sebeplerinden biri ise, kısa süre önce yayınlanarak Steam’de üst sıralara yerleşen Path of Exile 2 ve Marvel's Rivals oldu.
Ayrıca Steam’in Counter-Strike 2, Dota 2 ve PUBG: Battlegrounds gibi temel oyunlarda da önemli bir kullanıcı sayısına sahip olduğunu hatırlatalım. Steam'de son 24 saatte en çok oynanan oyunlara daha yakından bakıldığında, ilk sırada, tek başına 1 milyondan fazla eşzamanlı kullanıcıya sahip olan Counter-Strike 2yer alıyor.
Dota 2 ise ikinci sıradaki yerini korurken, üçüncü ve dördüncü sıraya Path of Exile ve Marvel's Rivals yerleşti. Üstelik Path of Exile 2'nin 7 Aralık'ta 539.149 eş zamanlı oyuncuyla zirveye ulaştığını hatırlatalım. İşte son 24 saat içerisinde Steam'de en çok oynanan oyunlar:
- Counter-Strike 2
- Dota 2
- Path of Exile 2
- Marvel's Rivals
- PUBG: BATTLEGROUNDS
- Rust
- Grand Theft Auto 5
- Call of Duty
- Delta Force
- Banana
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