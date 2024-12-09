Steam, tüm zamanların oyuncu sayısı rekorunu kırdı: İşte sıralama

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Tam Boyutta Gör Valve’ın dijital oyun platformu son 24 saatte daha önce görülmemiş sayıda eş zamanlı oyuncuya ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Bildiğiniz gibi günümüzde on milyonlarca kullanıcıya sahip olan platform, sadece oyun değil dev bir sosyal ağa dönüşmüş durumda. Hatta yakın tarihte 38 milyon eş zamanlı oyuncuyu geride bırakmıştı. Şimdi ise bu rekor tazelendi.

Eş zamanlı 39.2 milyon oyuncu

Steam istatistiklerini takip eden SteamDB, 8 Aralık akşam 17.00 sularında platformun eş zamanlı 39.2 milyondan fazla oyuncu sayısına ulaştığını açıkladı. Bu rakam, Eylül 2024’te kayda geçen 38.9 milyonluk rekoru geride bırakıyor. Yeni rekorun başlıca sebeplerinden biri ise, kısa süre önce yayınlanarak Steam’de üst sıralara yerleşen Path of Exile 2 ve Marvel's Rivals oldu.

Ayrıca Steam’in Counter-Strike 2, Dota 2 ve PUBG: Battlegrounds gibi temel oyunlarda da önemli bir kullanıcı sayısına sahip olduğunu hatırlatalım. Steam'de son 24 saatte en çok oynanan oyunlara daha yakından bakıldığında, ilk sırada, tek başına 1 milyondan fazla eşzamanlı kullanıcıya sahip olan Counter-Strike 2yer alıyor.

Path of Exile 2 rekor kırdı: Oyuncu sayısı 1 milyonu aştı! 1 gün önce eklendi

Dota 2 ise ikinci sıradaki yerini korurken, üçüncü ve dördüncü sıraya Path of Exile ve Marvel's Rivals yerleşti. Üstelik Path of Exile 2'nin 7 Aralık'ta 539.149 eş zamanlı oyuncuyla zirveye ulaştığını hatırlatalım. İşte son 24 saat içerisinde Steam'de en çok oynanan oyunlar:

Counter-Strike 2 Dota 2 Path of Exile 2 Marvel's Rivals PUBG: BATTLEGROUNDS Rust Grand Theft Auto 5 Call of Duty Delta Force Banana

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Steam’de bu oyun sayesinde tüm zamanların rekoru kırıldı!