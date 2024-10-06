Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

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Tam Boyutta Gör Epic Games Store, her hafta olduğu gibi hediye oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları da belli oldu.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Outliver: Tribulation ve Empyrion - Galactic Survival olacak. Bunlar arasından Outliver: Tribulation için macera-korku temalı bir souls nişancı oyunu diyebiliriz. Oyunda gizemli bir şekilde doğaüstü bir boyuta düşen asker olarak oynuyorsunuz ve çıkmanın tek yolu eski bir ritüele katılmak. Empyrion - Galactic Survival​​​​​​​ ise uzay temalı açık dünya hayatta kalma oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Outliver: Tribulation ve Empyrion - Galactic Survival​​​​​​​, Epic Games Store'da 10 Ekim tarihinden 17 Ekim'e kadar ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Bear and Breakfast'ı kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

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Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

3 Ekim - 10 Ekim

10 Ekim - 17 Ekim

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Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu