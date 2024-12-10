2024'ün en çok satan oyunları belli oldu: İşte liste

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Tam Boyutta Gör Analiz ve medya şirketi Circana, tüm platformlarda 2024'ün en çok satan oyunlarını açıkladı. Kimi oyunlar yükselirken, kimi oyunlar listede geriledi. Bazıları ise listede sırasını korumaya devam etti. Peki öneri listesi olarak görülebilecek bu sıralamanın zirvesinde hangi oyun var? Gelin detaylara hep birlikte göz atalım.

2024'ün en çok satan oyunları belli oldu

Paylaşılan verilere göre Ocak ayından bu yana 2024'ün en çok satan oyunu, Electronic Arts'ın yayınladığı EA Sports College Football 25 oldu. Listenin 2. sırasında ise, bu yılın en sevilen oyunlarından Helldivers II yer alıyor. Call of Duty: Black Ops 6'nın da eklenmesiyle listenin ilk üç sıralaması tamamlanıyor.

Dördüncü ve beşinci ise sırasıyla Dragon Ball: Sparking! Zeo ve Call of Duty: Modern Warfare III (2023) yerleşti. Listenin devamında yer alan oyunlar ise Madden NFL 25, EA Sports MVP Bundle, Elden Ring, Dragon's Dogma II ve EA Sports FC 25.

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EA özelinde, FC satışlarının geçen yıla kıyasla gerilediğini söyleyelim. Ancak alt sıralarda olmasının nedeni, listenin temel olarak ABD pazarını kapsaması. Listede bulunan tüm oyunlara hemen aşağıdan göz atabilirsiniz.

EA Sports College Football 25 Helldivers II Call of Duty: Black Ops 6 Dragon Ball: Sparking! Zero Call of Duty: Modern Warfare III (2023) Madden NFL 25 EA Sports MVP Bundle Elden Ring Dragon's Dogma II EA Sports FC 25

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2024'ün en çok satan oyunları: Hangi oyun zirvede?