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    FNSS'nin yeni nesil zırhlısı PARS ALPHA envantere giriyor

    FNSS'nin 5. nesil taktik tekerlekli zırhlı aracı PARS ALPHA, TSK envanterine girecek. PARS ALPHA özellikleri neler?                                               
    FNSS'nin yeni nesil zırhlısı PARS ALPHA envantere giriyor Tam Boyutta Gör
    Zırhlı araçlarıyla Türkiye’de pek çok ülkede faaliyet gösteren yerli savunma sanayi şirketi FNSS’nin yeni aracı PARS ALPHA, ilk kez Türk Silahlı Kuvvetleri kullanımına sunularak envantere girecek. Tedarik için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile FNSS arasında Yeni Nesil Araçlar Projesi için imzalar atıldı.

    İk fazda PARS ALPHA’nın 8x8 taktik tekerlekli Tanksavar Manga Aracı konfigürasyonu ve 6x6 taktik tekerlekli Mobil Onarım Aracı konfigürasyonlarındaki versiyonu teslim edilecek.

    FNSS’nin PARS araç ailesinin 5. nesli olarak tasarlanan PARS Alpha, önceki araçlarda edinilen tüm deneyimleri bu araca taşıdı. Rakiplerine kıyasla daha düşük silüetli, dış hacimi azaltılmış, güç grubu kompakt hale getirilmiş, iç hacmi artırılmış, zırh koruması benzerlerinin üzerinde olan ve en gelişmiş ateş gücüne sahip olacak şekilde tasarlandı.

    PARS ALPHA, her türlü arazi ve hava koşulunda üstün hareket kabiliyetine sahip olmasıyla öne çıkıyor. Tüm tekerleklerden tahrikli sürüş, yükseklik ayarlanabilir bağımsız süspansiyon ve tüm akslardan dönüş sistemini, yenilikçi tasarım ve önden güç grubunun getirdiği eşit aks dağılımı ile birleştirerek fark yaratan bir hareket kabiliyeti sunuyor. Araç, yüzde 40 yan eğimlerin, yüzde 70 dik eğimlerin, 2,4 metrelik hendeklerin ve 0,80 metrelik dikey engellerin üstesinden kolayca gelebiliyor. Saatte 115 km’nin üzerinde hıza ulaşırken, 800 km’nin üzerinde operasyonel menzili sayesinde yakıt ikmali gerektirmeden uzun mesafeli intikallere imkan veriyor.

    FNSS'nin yeni nesil zırhlısı PARS ALPHA envantere giriyor Tam Boyutta Gör
    Bu yeni nesil araç, sahada karşılaşılabilecek mayın, el yapımı ve balistik tehditlere, topçu şarapnellerine karşı sınıfının en üst niteliğinde koruma kabiliyetine sahip bulunuyor. Yüksek taşıma kapasitesi ve üstün tasarım konsepti sayesinde, orta ve ağır kalibreli kulelerden füze sistemlerine kadar, farklı sistemlerin kolaylıkla entegre edilmesine olanak sağlıyor.

    Gelişmiş ateş gücü

    Yeni nesil PARS ALPHA 8x8 aracına FNSS tasarımı TEBER-II 30/40 Uzaktan Komutalı Kule (UKK) entegre edilmiştir. Kule, 30mm çift beslemeli otomatik top ile donatılmıştır. Top üzerinde temel aksamlar ve kundak kısmı olduğu gibi muhafaza edilmek suretiyle mevcut 30 mm top namlusu 40 mm namlu ile değiştirilebiliyor. Bu uyarlanabilir silah sistemi tercihi, kullanıcıların ateş gücünü kolayca, ihtiyaç duyulan zamanda ve yerde artırmasına olanak tanıyor. Ayrıca 7.62 mm’lik eş eksenli bir makineli tüfek ana silahın yanında yer alıyor.

    TEBER-II 30/40 UKK sistemine aynı zamanda farklı tanksavar füze sistemleri entegre edilebilmektedir. Atışa hazır iki adet tanksavar füzesi, kuleye entegre bir atış kontrol sistemi ile destekleniyor. Bu kabiliyet, 4 km’yi aşan etkili bir menzil ile çeşitli tehditlerin bertaraf edilmesini mümkün kılıyor. PARS ALPHA ayrıca 35 mm, 90 mm, 105 mm ile 120 mm silah sistemlerine, 120 mm havanlara, hava savunma sistemlerine ve tanksavar sistemlerine kadar çeşitli tipte insanlı veya uzaktan komutalı kulelerle donatılabiliyor.

    Havadan intikale uygun

    FNSS'nin yeni nesil zırhlısı PARS ALPHA envantere giriyor Tam Boyutta Gör

    Araç ayrıca, TEBER-II 30/40 UKK’nin yanı sıra 35 mm, 90 mm, 105 mm ile 120 mm silah sistemlerine, 120 mm havanlara, hava savunma sistemlerine ve tanksavar sistemlerine kadar çeşitli tipte insanlı veya uzaktan komutalı kulelerle donatılabiliyor.

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