BAE, Türkiye’den Bayraktar TB3 SİHA alacağını açıkladı

- BAE ve Türkiye, savunma sanayisinde yakınlaşıyor
- BAE, Bayraktar TB2’yi aldı sırada ise Bayraktar TB3 var
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BAE ve Türkiye, savunma sanayisinde yakınlaşıyor
Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkiler özellikle 2011'de başlayan Arap Baharı'nın ardından zayıflamıştı. Ancak geçtiğimiz yıl iki ülke savunma ve teknoloji sektörlerindeki anlaşmalar yoluyla ikili bağları güçlendirmeye odaklandı. Ekim ayında Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait savunma şirketi Edge Group'un başkanı, Türkiye’yi ziyaret ederken bura savunma sanayisi merkezli görüşmeler gerçekleştirdi. Bu görüşmeler sırasında Edge Group, Türkiye’deki faaliyetlerini yürütmek için MALATH isimli şirketi kurduğunu duyurmuştu.
Al Bannai, şirketin insansız hava araçları, füzeler ve alt sistemlere odaklanan satın alma ve ortak geliştirme programlarını keşfetmek amacıyla Türk savunmasının en büyük oyuncularından bazılarıyla rekabet etmek yerine işbirliğine odaklandığını söyledi. Al Bannai, bazı alanlarda doğal rekabetin olabileceğini ancak işbirliği yapmanın daha iyi ve daha mantıklı olduğu durumların da olduğunun altını çizdi.
BAE, Bayraktar TB2’yi aldı sırada ise Bayraktar TB3 var
Örnek olarak da BAE'nin Türk yapımı Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını satın almasını gösterdi, ancak tam miktarı açıklamadı. Al Bannai, TB2 ve TB3’ün üreticisi Baykar’a atıfta bulunarak "Örneğin Baykar ile füzelerimizi bazı insansız hava araçlarına entegre etmek ve muhtemelen sonunda TB3 modelini satın almak için de görüşmeler yapıyoruz" dedi.
Kısa pistli deniz platformlarına iniş/kalkış yapmak üzere Bayraktar TB2 üzerinden geliştirilen, katlanabilir kanatlarıyla öne çıkan Bayraktar TB3, ilk uçuşu geçtiğimiz haftalarda yapmıştı. O zamandan bu yana Baykar, test uçuşlarını yapıyor. Hatta firma, geçtiğimiz gün 6. Test uçuşunda TB3’ün 6 saat boyunca havada kaldığını duyurdu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.