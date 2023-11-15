BAE, Türkiye’den Bayraktar TB3 SİHA alacağını açıkladı

Tam Boyutta Gör Baykar’ın geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, daha şimdiden ihracat yoluna girmiş gibi görünüyor. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Türkiye’den Bayraktar TB3 SİHA tedarik etmeyi planladığını kısa bir süre önce duyurdu. Aynı zamanda BAE, savunma sanayisi alanında Türkiye ile ilişkileri güçlendirmek istiyor.

BAE ve Türkiye, savunma sanayisinde yakınlaşıyor

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkiler özellikle 2011'de başlayan Arap Baharı'nın ardından zayıflamıştı. Ancak geçtiğimiz yıl iki ülke savunma ve teknoloji sektörlerindeki anlaşmalar yoluyla ikili bağları güçlendirmeye odaklandı. Ekim ayında Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait savunma şirketi Edge Group'un başkanı, Türkiye’yi ziyaret ederken bura savunma sanayisi merkezli görüşmeler gerçekleştirdi. Bu görüşmeler sırasında Edge Group, Türkiye’deki faaliyetlerini yürütmek için MALATH isimli şirketi kurduğunu duyurmuştu.

Tam Boyutta Gör Şimdi ise ilişkiler daha da yakınlaşıyor. Edge Yönetim Kurulu Başkanı Faisal Al Bannai halihazırda düzenlenen Dubai Airshow kapsamında verdiği röportajda "Türkiye pazarı son yıllarda BAE'nin başardığı ve başarmaya devam ettiğine benzer şekilde savunma oyuncularından oluşan iyi bir ekosistem kurma konusunda harika bir iş çıkardı" dedi.

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Al Bannai, şirketin insansız hava araçları, füzeler ve alt sistemlere odaklanan satın alma ve ortak geliştirme programlarını keşfetmek amacıyla Türk savunmasının en büyük oyuncularından bazılarıyla rekabet etmek yerine işbirliğine odaklandığını söyledi. Al Bannai, bazı alanlarda doğal rekabetin olabileceğini ancak işbirliği yapmanın daha iyi ve daha mantıklı olduğu durumların da olduğunun altını çizdi.

BAE, Bayraktar TB2’yi aldı sırada ise Bayraktar TB3 var

Örnek olarak da BAE'nin Türk yapımı Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını satın almasını gösterdi, ancak tam miktarı açıklamadı. Al Bannai, TB2 ve TB3’ün üreticisi Baykar’a atıfta bulunarak "Örneğin Baykar ile füzelerimizi bazı insansız hava araçlarına entegre etmek ve muhtemelen sonunda TB3 modelini satın almak için de görüşmeler yapıyoruz" dedi.

Kısa pistli deniz platformlarına iniş/kalkış yapmak üzere Bayraktar TB2 üzerinden geliştirilen, katlanabilir kanatlarıyla öne çıkan Bayraktar TB3, ilk uçuşu geçtiğimiz haftalarda yapmıştı. O zamandan bu yana Baykar, test uçuşlarını yapıyor. Hatta firma, geçtiğimiz gün 6. Test uçuşunda TB3’ün 6 saat boyunca havada kaldığını duyurdu.

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