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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    FNSS'nin batmayan çıkarma aracı: ZAHA

    FNSS tarafından geliştirilen Zırhlı Amfibi Hücum Aracının (ZAHA) test faaliyetleri devam ediyor. Araç Türk Deniz Kuvvetlerinin amiral gemisi olmaya hazırlanan TCG Anadolu için geliştiriliyor.
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    Savunma Sanayi
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    Fatih Atasoy
    Haber Editörü
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    FNSS'nin batmayan çıkarma aracı: ZAHA
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    ZAHA, Çok Maksatlı Amfibi hücum Gemisi TCG Anadolu'da çıkarma harekatlarında kullanılacak. Sahip olduğu özellikler ile dünyada muadili az olan ZAHA, en son alabora testlerine girmiş ve başarılı bir performans sergilemişti. Araç, alabora testlerinde ters döndürülmüş ve otomatik olarak kendisini düzeltmişti.

    Araç, şiddetli dalgalı sahillerde veya zorlu deniz koşullarında ilerlerken olası bir ters yatma durumunda otomatik olarak kendisini düzeltebiliyor. ZAHA kendisini düzeltirken yapısal tasarımı ile mürettebata zarar vermiyor.

     

    Ayrıca Bkz. "Zırhlı Amfibi Hücum Aracı - ZAHA'nın alabora testi başarıyla tamamlandı"

     

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    Amerikan Donanmasında muadili AAVP-7A1 olan ZAHA, üç farklı konfigürasyona sahip. Bunlar Personel Taşıyıcı, Komuta Aracı ve Kurtarma Aracı. 

    Suda direnci azaltmaya yönelik gövde tasarımı ve güçlü su jetleri ZAHA’ya, denizde 7 knot karada ise 70 km/s azami sürat ile yüksek bir hareket kabiliyeti kazandırıyor. Üzerinde uzaktan komuta edilebilen silah sistemi de taşıyan araç, birliklerin koruma altında ve ateş desteği ile kısa zamanda karaya çıkmasını sağlayacak. 

    Çıkarma harekatlarında kullanılacak olan ZAHA balistik korumaya sahip.,%60 dik eğim tırmanabilen, %40 yan eğimde tutunabilen araç, 90 cm dik engelleri ve 2 m hendekleri de kolaylıkla geçebiliyor. ZAHA, 12.7 mm MT ve 40 mm Otomatik Bomba Atar barındıran uzaktan komutalı kulesi ile yüksek ateş gücüne sahip. TCG Anadolu 27 adet ZAHA taşıyabilecek.

     

    FNSS'nin batmayan çıkarma aracı: ZAHA
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    "SERİ ÜRETİM 2021 YILINDA BAŞLAYACAK"

    FNSS Genel Müdürü ve CEO’su Nail Kurt, Haziran 2020’de savunma sektörünün önde gelen basın kuruluşlarının sorularını yanıtlamıştı. FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, ZAHA’nın SSB resmi kalifikasyon testlerine hazır durumda olduğu söylemişti. Kurt, aracın kalifikasyon testlerinin FNSS firma testlerinin ardından başlayacağını belirtmişti.

    Sonbahar döneminde kalifikasyon testlerinin başlamasının gündemde olduğu açıklayan Kurt, sürecin 2021 sonuna kadar devam edeceğini söylemişti. Seri üretim aşaması ise 2021 yılının sonunda başlayacak ve 2022’de devam edecek. 



    https://www.fnss.com.tr/urun/zaha-zirhli-amfibi-hucum-araci Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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