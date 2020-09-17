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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Zırhlı Amfibi Hücum Aracı - ZAHA'nın alabora testi başarıyla tamamlandı

    FNSS tarafından geliştirilen ZAHA, zorlu deniz koşullarında alabora olma durumuna karşı kendini düzeltme özelliğine sahip. Yapılan bu testle artık doğrulama faaliyetleri tamamlandı.
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    Savunma Sanayi
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Zırhlı Amfibi Hücum Aracı - ZAHA'nın alabora testi başarıyla tamamlandı

    Amfibi deniz piyadelerinin ihtiyaçları doğrultusunda FNSS tarafından tasarlanan Zırhlı Amfibi Hücum Aracı'na (ZAHA) ilişkin testlerde en önemli aşamalardan biri tamamlandı.

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ZAHA'nın testlerine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

    "Amfibi deniz piyademizin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak geliştirilen ZAHA'nın mühendislik doğrulama faaliyetlerinde önemli bir aşama olan kendini düzeltme testi başarıyla tamamlandı.

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    Ayrıca Bkz. "General Atomics, ABD Hava Kuvvetleri’nin gelecek nesil İHA konseptini paylaştı"

    ZAHA'lar zorlu hava koşullarında denizde alabora olması durumunda, içinde bulunan mürettebata zarar vermeden ve ilave bir sistem kullanmadan kendini döndürme özelliğine sahip. Bu testle doğrulama faaliyetleri tamamlandı ve artık kalifikasyon testlerine başlanacak."

    ZAHA - Zırhlı Amfibi Hücum Aracı

    ZAHA, bir amfibi çıkarma operasyonu esnasında gemi ile sahil arasındaki mesafeyi en hızlı şekilde alma kabiliyetine sahip olan bir araçtır. Harekâtın çıkarma safhasında, kıyıya yanaşan havuzlu çıkarma gemilerinden denize inebilmekte ve aradaki mesafeyi yüksek süratle kat ederek, birliklerin koruma altında ve ateş desteği ile kısa zamanda karaya çıkmasını sağlamaktadır.

    Suda direnci azaltmaya yönelik gövde tasarımı ve güçlü su jetleri ZAHA’ya, denizde 7 knot karada ise 70 km/s azami sürat ile yüksek bir hareket kabiliyeti kazandırmaktadır. %60 dik eğim tırmanabilen, %40 yan eğimde tutunabilen ZAHA, 90 cm dik engelleri ve 2 m hendekleri de kolaylıkla geçebilmektedir. ZAHA, 12.7 mm MT ve 40 mm Otomatik Bomba Atar barındıran uzaktan komutalı kulesi ile yüksek ateş gücüne sahiptir.

    ZAHA; Personel Taşıyıcı, Komuta Aracı ve Kurtarma Aracı olmak üzere üç değişik konfigürasyona sahiptir.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Kanunimurat (murat ser) 1 sa.
    Hergün yeni bir araç çıkıyor. Artık yetişemiyoruz. Tebrikler.
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