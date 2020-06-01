FNSS'nin zırhlı araçları 2021'de yerli motora kavuşuyor

FNSS Savunma Sistemli A.Ş tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri için 6x6 ve 8x8 zırhlı araçlar geliştiriliyor. Bu araçlar yerli motorlarıyla birlikte 2021’de kullanılmaya başlanacak.
Taktik tekerli zırhlı araçların motorları TÜMOSAN tarafından geliştiriliyor. İlk etapta 450 beygir, sonra 550 beygirlik motorlar oluşturulacak. FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, “Yerli motorun ortaya çıkartılması önümüzdeki süreçte belki yıl sonu, belki biraz daha önce oluşacaktır. Araç teslimatlarına, hatta 6x6 ve 8x8 araç testlerine bu motorla girmeyi öngörüyoruz. Bu da 2021'e denk gelecek. 2021 yılı içinde yerli motorla bir zırhlı araç gösterebileceğiz." dedi.
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PARS III 8X8 özellikleri
- Azami Yüklü Ağırlık: 23.000 kg
- Mürettebat Kapasitesi: 9+3
- İki adet termal kamera ve üç adet CCD gündüz kamerası
- Ön ve arka akslardan direksiyon kontrolü
- Her lastikte patlak halde sürüş özelliği
- Entegre yaşam destek kiti, yardımcı güç ünitesi
PARS 6x6 İZCİ özellikleri
- Güç Ağırlık Oranı: 22 Bg/ton.
- Üstu¨n Hareket Kabiliyeti: Her Tu¨rlu¨ Yol ve Arazi Koşulunda Dengeli Su¨ru¨ş İmkanı
- Du¨z Yollarda Yu¨ksek Su¨ratlerde Dengeli Su¨ru¨ş İmkanı ve Virajlarda Du¨şu¨k Savrulma Riski
- Şeffaf Zırh (Balistik Cam) ile Yu¨ksek Durumsal Farkındalık
- Kurtarma Vinci
- Kritik Durumlara Komutanın Anında Mu¨dahale İmkanı
- patlak lastikle yol alabilme
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İçerik : 2021 de yerli motorla testler yapılacak.
O halde yerli motorumuz ve zırhlı tekerli aracımız 2021 de göklerde..