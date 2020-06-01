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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    FNSS'nin zırhlı araçları 2021'de yerli motora kavuşuyor

    FNSS tarafından geliştirilen 6x6 ve 8x8 taktik tekerli zırhlı araçlar TÜMOSAN tarafından üretilen yerli motordan güç alacak. 2021 yılı içinde yerli motorla testlerin yapılması planlanıyor.
    1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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    22
    Savunma Sanayi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    FNSS'nin zırhlı araçları 2021'de yerli motora kavuşuyor

    FNSS Savunma Sistemli A.Ş tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri için 6x6 ve 8x8 zırhlı araçlar geliştiriliyor. Bu araçlar yerli motorlarıyla birlikte 2021’de kullanılmaya başlanacak.

    Taktik tekerli zırhlı araçların motorları TÜMOSAN tarafından geliştiriliyor. İlk etapta 450 beygir, sonra 550 beygirlik motorlar oluşturulacak. FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, “Yerli motorun ortaya çıkartılması önümüzdeki süreçte belki yıl sonu, belki biraz daha önce oluşacaktır. Araç teslimatlarına, hatta 6x6 ve 8x8 araç testlerine bu motorla girmeyi öngörüyoruz. Bu da 2021'e denk gelecek. 2021 yılı içinde yerli motorla bir zırhlı araç gösterebileceğiz." dedi.

    Ayrıca Bkz. "Mercedes-Benz GLB Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri"

    PARS III 8X8 özellikleri

    • Azami Yüklü Ağırlık: 23.000 kg
    • Mürettebat Kapasitesi: 9+3
    • İki adet termal kamera ve üç adet CCD gündüz kamerası
    • Ön ve arka akslardan direksiyon kontrolü
    • Her lastikte patlak halde sürüş özelliği
    • Entegre yaşam destek kiti, yardımcı güç ünitesi

    FNSS'nin zırhlı araçları 2021'de yerli motora kavuşuyor
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    PARS 6x6 İZCİ özellikleri

    • Güç Ağırlık Oranı: 22 Bg/ton.
    • Üstu¨n Hareket Kabiliyeti: Her Tu¨rlu¨ Yol ve Arazi Koşulunda Dengeli Su¨ru¨ş İmkanı
    • Du¨z Yollarda Yu¨ksek Su¨ratlerde Dengeli Su¨ru¨ş İmkanı ve Virajlarda Du¨şu¨k Savrulma Riski
    • Şeffaf Zırh (Balistik Cam) ile Yu¨ksek Durumsal Farkındalık
    • Kurtarma Vinci
    • Kritik Durumlara Komutanın Anında Mu¨dahale İmkanı
    • patlak lastikle yol alabilme

    FNSS'nin zırhlı araçları 2021'de yerli motora kavuşuyor
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    https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/yerli-motorlu-zirhli-araclar-2021de-geliyor/1859517 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    CodyTravers (Mert Suat Korkmaz) 1 gün en beğenilen
    Başlık : 2021 de yerli motora kavuşuyor.



    İçerik : 2021 de yerli motorla testler yapılacak.



    O halde yerli motorumuz ve zırhlı tekerli aracımız 2021 de göklerde..
    Başlık : 2021 de yerli motora kavuşuyor. İçerik : 2021 de yerli motorla testler yapılacak. O halde yerli motorumuz ve zırhlı...
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    3 Yanıt Yanıtla +16
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    koskoca_BK (barış keskin) 1 gün CodyTravers
    Araç üzerindeyken test yapılması demek zaten araçta direkt o motorun kullanılması demek. Başlık ve içerik birbiriyle uyumlu, ne ile alay etmeye çalıştığınızı anlamadım.
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    atarlı.ergen 1 gün CodyTravers
    2021 de test ediliyor olması 2021 de üretilmeyeceği anlamına gelmiyor. Haberi okusaydın anlardın ama sizin derdiniz "motoru yerli değil" diyemecek olmanız. İşin vahim yanı 9 artı alması algı oyunları ve dışarıdan yönetilen boş beyinler.
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    venomboy_85 23 sa. CodyTravers
    Hazımsız arkadaşlardan biri direk gelmiş ve konuyu baltalamaya çalışmış ) Ama bu haberler ilgi çekiyor değil mi?
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    atarlı.ergen 1 gün CodyTravers
    2021 de test ediliyor olması 2021 de üretilmeyeceği anlamına gelmiyor. Haberi okusaydın anlardın ama sizin derdiniz "motoru yerli değil" diyemecek olmanız. İşin vahim yanı 9 artı alması algı oyunları ve dışarıdan yönetilen boş beyinler.
    2021 de test ediliyor olması 2021 de üretilmeyeceği anlamına gelmiyor. Haberi okusaydın anlardın ama sizin derdiniz "motoru yerli değil" diyemecek olmanız. İşin...
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    Yanıtla +7
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    koskoca_BK (barış keskin) 1 gün CodyTravers
    Araç üzerindeyken test yapılması demek zaten araçta direkt o motorun kullanılması demek. Başlık ve içerik birbiriyle uyumlu, ne ile alay etmeye çalıştığınızı anlamadım.
    Araç üzerindeyken test yapılması demek zaten araçta direkt o motorun kullanılması demek. Başlık ve içerik birbiriyle uyumlu, ne ile alay etmeye çalıştığınızı an...
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    Yanıtla +5
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Cerade 21 sa.
    Helal olsun gurur verici gerçekten.Her şey aşama aşamadır.Bebek bile 9 ayda doğuyor.
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    ultramarine caeruleum (ALPAY DİNÇER) 1 gün
    Bu ülkede iki şey son derece sistematik yapılıyor.

    Birincisi, kredilerle insanları borçlandırıp geleceğini ipotek altına almak. İkincisi, hayalleri/vaadleri gerçekmiş gibi yutturmak.

    Bilmem kaç yıl sonra bilmem ne gerçekleşmiş olacak. Bunun gibi haberlerin ben daha bugüne kadar gerçekleştiğini görmedim.
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    venomboy_85 23 sa. ultramarine caeruleum
    Takip etmediğiniz için haberim yok demiyorsunuzda görmedim diyorsunuz.
    Yerli motorlar çeşit çeşit Tümosan tarafından zaten senelerdir yapılıyor. Fikrin yok, zikrin çok
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    Quard (Ahmet G) 1 gün
    Muhalefet yapmayı bırakalım,motor yerli mi yerli,2021 veya 2022 önemli mi,bana göre değil. Ben, zamandan çok yerli olmasına, yerliye doğru gidilmesine,testine,denemesine bakarım.Sizde öyle yapın.
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    CodyTravers (Mert Suat Korkmaz) 1 gün
    @atarlı.ergen ;

    Hocam selam. Niyetim kimseyi kışkırtmak değildi, eğlence maksatlı bi yorumdu sadece.

    İnanın en az siz kadar istiyorum birşeylerin yerli üretilip geliştirilmesini. Ama artık komik ve gerçek dışı buluyorum. İnancımı kaybettim sanırım, saldım yani. Haberin tamamını da okudum ve birileri tarafından boş beynimin doldurulduğunu da düşünmüyorum, ha boştur belki ona birşey diyemem, saygılar



    @koskoca_BK ;

    Hocam sizlere de selamlar.

    Haberin içeriğinden anladığım kadarıyla, henüz ortada faal bir motor yok. Ha, inşallah olur, ama henüz maalesef yok.

    Henüz ortada olmayan ürünün, yaklaşık 18 ay civarı gibi kısa bir süre de zırhlı bir aracı çalıştıracağı ise başlıkta kesin olarak belirtilmiş.

    En azından ben haberi bu şekilde yorumladım. Eksiğim var ise kusuruma bakmayın.

    Niyetim ne haberi, nede editörü aşağılamak/küçümsemek değildi. Ve tabii kimseyi kışkırtmak da asla değil.

    Yukarı da ki arkadaşa da dediğim gibi, inanç kalmadı, saldım artık, gırgıra alıyorum böyle şeyleri.

    Düşündüğünüz gibi bir art niyetim yoktu yani.



    Cevap hakkı doğmuş gibi geldi, o yüzden ikinize de yazdım.

    Umarım eksik de olsa kendimi anlatabilmişimdir

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    kazuya58 (sinan polat) 1 gün
    2021e kadar motoru yerli deel istemezük
    2021 sonrası mazotu yerli deel istemezük
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    venomboy_85 23 sa. ciftkazmali
    Yok kardeş uzun zamandır yapılıyor ama senin anahtar kelimelerinden birine denk gelmiş olabilir sadece. Yerli lafını duyunca seçim zannetmiş olabilirsin. Yazık
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    Rouvax 1 gün
    İnşallah Zırhı BMC nin yaptığı Kirpi ile aynı değildir.
    Onun kalitesi ortaya çıktı.
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    interwap (Volkan ) 1 gün Rouvax
    BMC'nin zırhlısının, Kirpi'nin nesi var?
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    CodyTravers (Mert Suat Korkmaz) 1 gün en beğenilen
    Başlık : 2021 de yerli motora kavuşuyor.



    İçerik : 2021 de yerli motorla testler yapılacak.



    O halde yerli motorumuz ve zırhlı tekerli aracımız 2021 de göklerde..
    3 Yanıt Yanıtla +16
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    koskoca_BK (barış keskin) 1 gün CodyTravers
    Araç üzerindeyken test yapılması demek zaten araçta direkt o motorun kullanılması demek. Başlık ve içerik birbiriyle uyumlu, ne ile alay etmeye çalıştığınızı anlamadım.
    Yanıtla +5
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    atarlı.ergen 1 gün CodyTravers
    2021 de test ediliyor olması 2021 de üretilmeyeceği anlamına gelmiyor. Haberi okusaydın anlardın ama sizin derdiniz "motoru yerli değil" diyemecek olmanız. İşin vahim yanı 9 artı alması algı oyunları ve dışarıdan yönetilen boş beyinler.
    Yanıtla +7
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    venomboy_85 23 sa. CodyTravers
    Hazımsız arkadaşlardan biri direk gelmiş ve konuyu baltalamaya çalışmış ) Ama bu haberler ilgi çekiyor değil mi?
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