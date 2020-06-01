Mercedes-Benz GLB Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

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Alman markanın “şimdiye kadar ürettiğimiz en fonksiyonel kompakt SUV” olarak nitelendirdiği Mercedes-Benz GLB Türkiye’ye giriş yaptı. Mercedes-Benz GLB fiyatı 406.000 TL’den başlıyor.

Köşeli hatlarıyla G Serisi’ne benzetilen fakat büyük kardeşine kıyasla daha modern bir tasarıma sahip olan Mercedes-Benz GLB, Türkiye pazarına tek motor seçeneği üzerinden tercih edilebilen iki farklı donanım seviyesiyle giriş yaptı: Progressive ve AMG. Meksika’da üretilen modelin her iki versiyonunda da 1.33 litre hacimli benzinli motor ve 7 ileri DCT görev yapıyor.

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Markanın diğer modellerinden de tanıdığımız 1.33 litre turbo benzinli ünite 163 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor. Üretilen güç ve tork, 7 ileri çift kavramalı şanzıman vasıtasıyla ön tekerleklere iletiliyor. GLB 200 olarak adlandırılan model, bu kombinasyonla birlikte 0-100 km/s hızlanmasını 9.1 saniyede tamamlarken maksimum 207 km/s hıza çıkabiliyor.

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Kompakt gövdede 7 koltuk seçeneğinin sunulduğu Mercedes-Benz GLB’nin uzunluğu 4634 mm, genişliği 1834 mm, yüksekliği ise 1658 mm olarak ölçülüyor. 2829 mm aks mesafesi ile B Serisi’nden 10 cm daha uzun aks mesafesine sahip olan Mercedes-Benz GLB, beş koltuk seçeneğinde 570 litre bagaj hacmi vadediyor. Bu değer 1805 litreye kadar genişletilebiliyor. 7 koltuk seçeneğinde ise bagaj hacmi küçülüyor ve arkaya iki tane katlanabilir koltuk ekleniyor. Bu koltuklarda 1.68 metre boyundaki kişilerin rahatça seyahat edebileceği söyleniyor.

Mercedes-Benz GLB fiyatı Progressive versiyonuyla birlikte 406.000 TL’den başlıyor. AMG versiyonu ise 446.600 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

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