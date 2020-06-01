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    Mercedes-Benz GLB Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Alman üreticinin kompakt SUV sınıfındaki üyesi Mercedes-Benz GLB Türkiye yollarına çıkmaya hazır. 7 koltuk seçeneğine sahip GLB 200'ün fiyatı ve özellikleri haberimizde.
    2 gün
    9,5b
    11
    23
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Mercedes-Benz GLB Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
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    Alman markanın “şimdiye kadar ürettiğimiz en fonksiyonel kompakt SUV” olarak nitelendirdiği Mercedes-Benz GLB Türkiye’ye giriş yaptı. Mercedes-Benz GLB fiyatı 406.000 TL’den başlıyor.

    Köşeli hatlarıyla G Serisi’ne benzetilen fakat büyük kardeşine kıyasla daha modern bir tasarıma sahip olan Mercedes-Benz GLB, Türkiye pazarına tek motor seçeneği üzerinden tercih edilebilen iki farklı donanım seviyesiyle giriş yaptı: Progressive ve AMG. Meksika’da üretilen modelin her iki versiyonunda da 1.33 litre hacimli benzinli motor ve 7 ileri DCT görev yapıyor.

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    Markanın diğer modellerinden de tanıdığımız 1.33 litre turbo benzinli ünite 163 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor. Üretilen güç ve tork, 7 ileri çift kavramalı şanzıman vasıtasıyla ön tekerleklere iletiliyor. GLB 200 olarak adlandırılan model, bu kombinasyonla birlikte 0-100 km/s hızlanmasını 9.1 saniyede tamamlarken maksimum 207 km/s hıza çıkabiliyor.

    Mercedes-Benz GLB Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
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    Kompakt gövdede 7 koltuk seçeneğinin sunulduğu Mercedes-Benz GLB’nin uzunluğu 4634 mm, genişliği 1834 mm, yüksekliği ise 1658 mm olarak ölçülüyor. 2829 mm aks mesafesi ile B Serisi’nden 10 cm daha uzun aks mesafesine sahip olan Mercedes-Benz GLB, beş koltuk seçeneğinde 570 litre bagaj hacmi vadediyor. Bu değer 1805 litreye kadar genişletilebiliyor. 7 koltuk seçeneğinde ise bagaj hacmi küçülüyor ve arkaya iki tane katlanabilir koltuk ekleniyor. Bu koltuklarda 1.68 metre boyundaki kişilerin rahatça seyahat edebileceği söyleniyor.

    Mercedes-Benz GLB fiyatı Progressive versiyonuyla birlikte 406.000 TL’den başlıyor. AMG versiyonu ise 446.600 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 2 gün en beğenilen
    1.33 litre 163 beygir 250 nm tork ve 400000TL o da iyiymiş
    Yanıtla +24
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    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    suicide sheep 18 sa.
    Fiyat az olmuş gibi. Merso cipe binmek ucuz olmamalı. En az 1 milyon olmalı fiyatı.
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    av_erkam89 (SEB ) 19 sa.
    Biz anca resimlerine bakarız.. benjamin reis saygılar
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 1 gün
    Dolar eskisi gibi 2 liraya düşerse, ötv illetini devlet kaldırırsa o zaman alabilirim bu aracı
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    ahmtıl (ahmet yıldırım) 1 gün
    gla bundan iyi duruyor..önü takoz gibi..250 tork nedir..benim 3008 de bile 300 tork var..madem vergi var getir 1.6 yı 10 bin tl fazlasına sat..
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    DH Misafiri 1 gün
    Yeni GLA gelse daha iyiydi bee
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    DH Misafiri 1 gün
    Sonunda Mercedes'e bile diz çöktürdük valla helal olsun
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    kkvan (KORHAN ) 1 gün
    1.3 benzinli motor küçücük sıradan bir araç 400 binden başlıyor . Biraz donanımlısı 500 bin... nereye gidiyoruz bilen var mı ?
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 1 gün kkvan
    Süttn ve Baldan Nehirlerin Aktığı Biyere .....
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    TheJudgé 1 gün
    Yine alamayacağımız bir araba piyasaya çıkmış
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    talhadogdu 1 gün
    Bu koltuklarda 1.68 metre boyundaki kişilerin rahatça seyahat edebileceği söyleniyor.


    1.68 boyundaki kişiler rahatça seyahat edebilir ne demek ya Ergenliğini tamamlamış kaç insan 1.68'den kısa? Şu aracın 7 koltuk opsiyonuna para verene kadar gider bagaja 2 tabure atar zemine sabitlerim. En azından kazıklandık ama çok kazıklanmadık derim
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 gün talhadogdu
    Hehe tabure işi iyiymiş :) Tabureli mercedesli diye viral olunabilir :) 168cm ye işte ancak ailenin bayan üyeleri ya da çocukları düşünülebilir. Kalabalık ailelerde işe yarayabilir.
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    cartilago arytenoidea (abcd abcd) 1 gün
    Meksikada üretilen arabalar hem dandik oluyor hem de devletin aldığı vergi daha fazla. Yazık...
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    CapriceClassic 1 gün cartilago arytenoidea
    Aman dandik oluyor demeyin, alınanlar var.
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    9459 kez okundu.
    17 kişi, toplam 19 yorum yazdı.

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