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    Folding@home projesine CERN’den 10 bin işlemci çekirdeğiyle destek

    Dünya çapında dağıtılmış işlem gücüyle hastalıklara çözüm arayan doktorlara destek sağlayan proje Folding@home, CERN'den de 10 bin çekirdek gücünde destek aldı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Avrupa Nükleer Araştırma Organizasyonu (CERN) tarafından COVID-19 ile mücadele için Folding@home projesine işlemci desteği bağışlandı. Proje kapsamında, dünya çapında dağınık bir işlem gücü havuzu oluşturuluyor ve bu işlem gücüyle protein moleküllerinin dinamikleri simüle edilerek COVID-19, Alzheimer ve kanser gibi hastalıklara karşı tedaviler araştırılıyor.

    CERN tarafından yapılan açıklamayla bildirildiği üzere, ana veri merkezinden 10 bin işlemci çekirdeği bağışlandı. Bu birimler, organizasyonun toplam bağışının yaklaşık üçte birini oluşturuyor. Geri kalan işlem gücü bağışı, Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC)’nin işlem merkezinden sağlanıyor. Bu iki merkezden bağışlanan toplam işlem gücü dikkate alındığında CERN, projeye 21 Nisan’dan beri bağış yapan 87. en büyük destekçi oldu.

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    Koronavirüs salgınının başlamasından bu yana F@H projesine yapılan bağışlar, yüzde 1200 oranında artış gösterdi. Bu artışla da birlikte artık sistemin toplam işlem gücü neredeyse 2,5 exaFLOPS seviyesine ulaştı. Bu işlem gücü, dünyanın en güçlü 500 süperbilgisayarının güçlerinin toplamından daha fazla. Koronavirüs aşısının bulunmasının yanında aynı proje desteğiyle çok sayıda hastalığa çözüm arandığı için salgının olumlu bir tarafının da olduğunu belki söyleyebiliriz.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 18 dk.
    Bu CERN ilk çıktığında 2 atom çarpıştırılacaktı insanlar çok tehlikeli diye ayaklanmıştı. Ne oldu o zaman bilen varsa yazabilir mi? Taa 2011 yılı veya öncesinde olacaktı.
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