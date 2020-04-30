Folding@home projesine CERN’den 10 bin işlemci çekirdeğiyle destek

Avrupa Nükleer Araştırma Organizasyonu (CERN) tarafından COVID-19 ile mücadele için Folding@home projesine işlemci desteği bağışlandı. Proje kapsamında, dünya çapında dağınık bir işlem gücü havuzu oluşturuluyor ve bu işlem gücüyle protein moleküllerinin dinamikleri simüle edilerek COVID-19, Alzheimer ve kanser gibi hastalıklara karşı tedaviler araştırılıyor.

CERN tarafından yapılan açıklamayla bildirildiği üzere, ana veri merkezinden 10 bin işlemci çekirdeği bağışlandı. Bu birimler, organizasyonun toplam bağışının yaklaşık üçte birini oluşturuyor. Geri kalan işlem gücü bağışı, Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC)’nin işlem merkezinden sağlanıyor. Bu iki merkezden bağışlanan toplam işlem gücü dikkate alındığında CERN, projeye 21 Nisan’dan beri bağış yapan 87. en büyük destekçi oldu.

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Koronavirüs salgınının başlamasından bu yana F@H projesine yapılan bağışlar, yüzde 1200 oranında artış gösterdi. Bu artışla da birlikte artık sistemin toplam işlem gücü neredeyse 2,5 exaFLOPS seviyesine ulaştı. Bu işlem gücü, dünyanın en güçlü 500 süperbilgisayarının güçlerinin toplamından daha fazla. Koronavirüs aşısının bulunmasının yanında aynı proje desteğiyle çok sayıda hastalığa çözüm arandığı için salgının olumlu bir tarafının da olduğunu belki söyleyebiliriz.

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