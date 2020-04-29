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    Honor X10'un görüntüleri ve teknik özellikleri ortaya çıktı

    Honor çok yakında 5G bağlantısını destekleyen uygun fiyatlı bir akıllı telefon piyasaya sürecek. TENAA veritabanında görülen Honor X10'un tasarımı ve teknik özellikleri artık sır değil.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Honor X10'un görüntüleri ve teknik özellikleri ortaya çıktı
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    Huawei'nin alt markası Honor yakında yeni bir akıllı telefon çıkaracak. Çinli sertifikasyon kurumu TENAA'nın veritabanında listelenen cihazın bazı teknik özellikleri ve tasarımı netleşmiş durumda.

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    Honor X10, sekiz çekirdekli 5G destekli Kirin 820 yonga seti, 2400 × 1080 piksel çözünürlük sunan 6.63 inç IPS LCD ekran ve dörtlü arka kamera sistemiyle gelecek. Ancak şu an için kamera sensörleri hakkında herhangi bir detay yok.

    Honor X10'un görüntüleri ve teknik özellikleri ortaya çıktı
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    En ucuz 5G'li telefonlardan biri olacak

    Akıllı telefon 22.5 watt hızlı şarjı destekleyen 4.200 mAh pil içerecek. Bununla birlikte 163.7 x 76.5 x 8.8 mm ebatlarında bir gövdeye sahip olacağını belirtelim.

    Honor X10'un 150 dolar civarında bir fiyatla piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. Akıllı telefon Honor 9X'in yerini alacak. Böylelikle piyasadaki en ucuz 5G özellikli telefonlardan biri olacak.



    http://jwxk.miit.gov.cn/wap/WSFW/CertQueryResult.aspx?code=oJngJpdSu3LccAV2rp29XigDHvDNEveWS9tvFKouRAcjqxXEBKU4GsGNYcmG7gcpsuLxcJa19XyVQv8eOz8BFTYJ5TPrwgla Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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