Ford, 4 bine yakın çalışanını işten çıkaracak

İşten çıkarmaların sebebi elektrikli araçlara geçiş olarak açıklandı. Konuyla ilgili Automotive News'e açıklamada bulunan Ford Model e Genel Müdürü Martin Sander:
"Elektrikli araçlarda mühendislik açısından yapılacak çok daha az iş var. Dünya, daha az küresel platformun ve dolayısıyla daha az mühendislik çalışmasının gerekli olduğu bir yöne evriliyor. İşte bu yüzden biz de bazı ayarlamalar yapmak zorundayız" dedi.
Gelen bilgiye göre, işten çıkarmaların büyük bölümü mühendislik pozisyonlarında yapılacak. Bunun yanı sıra yönetim, pazarlama, satış ve dağıtım departmanlarında da küçülmeye gidilecek. Ülke bazında baktığımızda ise Almanya'da 2.300, Birleşik Krallık'ta 1.300 ve diğer ülkelerdeki 200 çalışan ille yollar ayrılacak.
Ford, 2030'lu yıllara kadar Avrupa'daki elektrifikasyon sürecine hız verecek. Daha önce Mondeo'yu emekli eden otomotiv devi, Fiesta (2023) ve Focus'un (2025) da üretimine son verecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah