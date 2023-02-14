Tam Boyutta Gör Bir süredir Ford'un Avrupa'daki iş gücünü azaltacağı konuşuluyordu. Bu söylentiler ABD merkezli şirket tarafından doğrulandı. Ford, önümüzdeki üç yıl içerisinde 3.800 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.

İşten çıkarmaların sebebi elektrikli araçlara geçiş olarak açıklandı. Konuyla ilgili Automotive News'e açıklamada bulunan Ford Model e Genel Müdürü Martin Sander:

"Elektrikli araçlarda mühendislik açısından yapılacak çok daha az iş var. Dünya, daha az küresel platformun ve dolayısıyla daha az mühendislik çalışmasının gerekli olduğu bir yöne evriliyor. İşte bu yüzden biz de bazı ayarlamalar yapmak zorundayız" dedi.

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Gelen bilgiye göre, işten çıkarmaların büyük bölümü mühendislik pozisyonlarında yapılacak. Bunun yanı sıra yönetim, pazarlama, satış ve dağıtım departmanlarında da küçülmeye gidilecek. Ülke bazında baktığımızda ise Almanya'da 2.300, Birleşik Krallık'ta 1.300 ve diğer ülkelerdeki 200 çalışan ille yollar ayrılacak.

Ford, 2030'lu yıllara kadar Avrupa'daki elektrifikasyon sürecine hız verecek. Daha önce Mondeo'yu emekli eden otomotiv devi, Fiesta (2023) ve Focus'un (2025) da üretimine son verecek.

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Ford, 4 bine yakın çalışanını işten çıkaracak