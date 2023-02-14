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    Ford, 4 bine yakın çalışanını işten çıkaracak

    Elektrikli araçlara geçiş süreci çoğunluğu mühendislik tarafında olmak üzere işten çıkarmaları da beraberinde getiriyor. Ford da bu kapsamda binlerce çalışanıyla yollarını ayıracağını duyurdu.
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    Ford, 4 bine yakın çalışanını işten çıkaracak Tam Boyutta Gör
    Bir süredir Ford'un Avrupa'daki iş gücünü azaltacağı konuşuluyordu. Bu söylentiler ABD merkezli şirket tarafından doğrulandı. Ford, önümüzdeki üç yıl içerisinde 3.800 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.

    İşten çıkarmaların sebebi elektrikli araçlara geçiş olarak açıklandı. Konuyla ilgili Automotive News'e açıklamada bulunan Ford Model e Genel Müdürü Martin Sander:

    "Elektrikli araçlarda mühendislik açısından yapılacak çok daha az iş var. Dünya, daha az küresel platformun ve dolayısıyla daha az mühendislik çalışmasının gerekli olduğu bir yöne evriliyor. İşte bu yüzden biz de bazı ayarlamalar yapmak zorundayız" dedi.

     

    Gelen bilgiye göre, işten çıkarmaların büyük bölümü mühendislik pozisyonlarında yapılacak. Bunun yanı sıra yönetim, pazarlama, satış ve dağıtım departmanlarında da küçülmeye gidilecek. Ülke bazında baktığımızda ise Almanya'da 2.300, Birleşik Krallık'ta 1.300 ve diğer ülkelerdeki 200 çalışan ille yollar ayrılacak.

    Ford, 2030'lu yıllara kadar Avrupa'daki elektrifikasyon sürecine hız verecek. Daha önce Mondeo'yu emekli eden otomotiv devi, Fiesta (2023) ve Focus'un (2025) da üretimine son verecek. 

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    E
    emiristanbul 1 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 3 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 3 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 4 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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