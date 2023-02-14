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    Hyundai'nin yeni SUV modeli ortaya çıktı: Hyundai Mufasa

    Dış tasarımıyla mevcut Hyundai ve Kia modellerinin karışımı gibi görünen yeni Hyundai Mufasa SUV, Beijing-Hyundai iştiraki tarafından üretilecek ve sadece Çin'de satılacak.
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    Hyundai'nin yeni SUV modeli ortaya çıktı: Hyundai Mufasa Tam Boyutta Gör
    Hyundai'nin Çin pazarına özel olarak tasarladığı yeni SUV modeli ortaya çıktı. Hyundai Mufasa adı verilen otomobil, tasarımıyla mevcut Hyundai ve Kia modellerinin karışımı gibi görünüyor.

    Yeni Hyundai Mufasa, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Şimdilik sadece dış tasarımını gördüğümüz yeni Hyundai Mufasa'nın önünde X formu oluşturan bir yerleşim kullanılmış. Bu alanı domine eden geniş ızgara üzerinde büyük bir logo mevcut. Farlar ise kenarlarda bu ızgara ile uyum sağlayacak şekilde dikey olarak tasarlanmış. Bunun yanı sıra üst bölümde boydan boya uzanan ince bir LED ışık imzası karşımıza çıkıyor.

    Hyundai Mufasa SUV'a profilden baktığımızda, keskin çizgiler ve şişkin çamurluklar bizlere Tucson'u anımsatıyor. Marşpiyel ve çamurluk uçlarındaki siyah eklentiler otomobilin SUV karakterine vurgu yaparken, beş kollu siyah jantlar, siyah yan ayna kapakları ve sütunların da bu detaylara uyum sağladığını görmekteyiz. Arka bölümdeki stoplar ise SUV'un en dikkat çekici bölümü diyebiliriz. Bu alan da Kia EV6'yı akıllara getiriyor.

    Hyundai'nin yeni SUV modeli ortaya çıktı: Hyundai Mufasa Tam Boyutta Gör
    İç mekân ve teknik detaylar henüz belli değil. Öte yandan, yeni Hyundai Mufasa'nın beş kişilik yaşam alanına sahip olduğunu biliyoruz. Ayrıca boyutları da 4475 mm uzunluk, 1850 mm genişlik ve 1686 mm yükseklik şeklinde açıklanmış. Bu ölçüler de onu Tucson'a yakın fakat 2.5 cm daha kısa bir otomobil haline getiriyor. Aks mesafesi ise 2680 mm.

    Yerel medyanın haberine göre, yeni Hyundai Mufasa'da 160 beygirlik 2.0 litre benzinli motor kullanılıyor. Ağırlığı 1464 kg olan SUV'un son hızı da 187 km/s olarak açıklanmış. Şimdilik bu motor dışında hibrit veya elektrikli versiyonlara yer verilip verilmeyeceği de belli değil. Mufasa'nın resmi tanıtımı Nisan ayında düzenlenecek olan Şanghay Otomobil Fuarı'nda yapılacak.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    E
    emiristanbul 1 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 3 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 3 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 4 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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