Hyundai'nin yeni SUV modeli ortaya çıktı: Hyundai Mufasa

Yeni Hyundai Mufasa, özellikleriyle neler sunuyor❓
Şimdilik sadece dış tasarımını gördüğümüz yeni Hyundai Mufasa'nın önünde X formu oluşturan bir yerleşim kullanılmış. Bu alanı domine eden geniş ızgara üzerinde büyük bir logo mevcut. Farlar ise kenarlarda bu ızgara ile uyum sağlayacak şekilde dikey olarak tasarlanmış. Bunun yanı sıra üst bölümde boydan boya uzanan ince bir LED ışık imzası karşımıza çıkıyor.
Hyundai Mufasa SUV'a profilden baktığımızda, keskin çizgiler ve şişkin çamurluklar bizlere Tucson'u anımsatıyor. Marşpiyel ve çamurluk uçlarındaki siyah eklentiler otomobilin SUV karakterine vurgu yaparken, beş kollu siyah jantlar, siyah yan ayna kapakları ve sütunların da bu detaylara uyum sağladığını görmekteyiz. Arka bölümdeki stoplar ise SUV'un en dikkat çekici bölümü diyebiliriz. Bu alan da Kia EV6'yı akıllara getiriyor.
Yerel medyanın haberine göre, yeni Hyundai Mufasa'da 160 beygirlik 2.0 litre benzinli motor kullanılıyor. Ağırlığı 1464 kg olan SUV'un son hızı da 187 km/s olarak açıklanmış. Şimdilik bu motor dışında hibrit veya elektrikli versiyonlara yer verilip verilmeyeceği de belli değil. Mufasa'nın resmi tanıtımı Nisan ayında düzenlenecek olan Şanghay Otomobil Fuarı'nda yapılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah