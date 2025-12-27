Ford CEO'su: "Toyota ve Hyundai ile rekabet edemedik"

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Ford, sessiz ama oldukça derin bir dönüşümden geçiyor. Şirket sadece elektrikli araç planlarını baştan aşağı yenilemekle kalmadı, aynı zamanda yıllardır sürdürdüğü uygun fiyatlı, küçük otomobil hedefinden de geri adım attı.

Bunun yerine Ford, Mustang, Bronco gibi marka ruhunu temsil eden “duygusal ürünlere” ağırlık veriyor. Bunların yanında ise markanın temel direği olan, amaca yönelik pickup ve ticari araçlar yer alıyor.

“Toyota ve Hyundai ile rekabet edemedik”

Tam Boyutta Gör Ford CEO’su Jim Farley, Arjantinli La Nación’a verdiği röportajda şirketin yönünü çok açık bir dille anlattı. Fiesta ve Focus gibi modellerle Japon ve Güney Koreli üreticilerle rekabet etmeye çalıştıkları için memnun olduğunu söyleyen Farley, bu modelleri üretmeye devam etmenin artık finansal olarak mantıklı olmadığını kabul etti.

“Ford’un tam kapsamlı üretici olması ruhani bir an gibiydi ama belki de hataydı,” diyor Farley. “Denemek hata değildi; fakat maliyetlerimiz Toyota ve Hyundai/Kia ile rekabet edecek seviyede değildi. Sonunda Bronco’lara ve pickup’lara yönelmemiz gerekti.”

Son yıllarda Ford; Escape’in ABD’den çekilmesi, Fusion, Taurus ve Edge’in üretimden kalkması gibi kararlarla ürün gamını ciddi şekilde daralttı. Ayrıca, Focus ve Fiesta gibi kompakt modellerin üretimi de sonlandırıldı. Bu strateji satış adetlerinde düşüşe yol açtı ancak gelir tarafında tablo tam tersi yönde.

2013-2017 arasında Ford her yıl 6,3 milyonun üzerinde araç satıyordu. 2018’de rakam 6 milyonun altına indi ve 2020’de 4,2 milyona kadar geriledi. 2021’de 3,9 milyonla dip görüldü ve o tarihten bu yana satışlar 4,2-4,4 milyon bandında seyrediyor.

Yani şirket daha az araç üretiyor fakat çıkan her model, gelir ve marka algısı açısından daha yüksek etki yaratıyor. Mustang GTD, Bronco Raptor ve F-150 Raptor R gibi performans odaklı ürünler, Ford’un artık sadece “mantıklı” değil, duyguya dokunan otomobiller üretmeyi hedeflediğini açıkça gösteriyor.

