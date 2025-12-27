Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ford CEO'su: "Toyota ve Hyundai ile rekabet edemedik"

    Ford CEO’su Jim Farley, markanın neden ucuz modellerden vazgeçip kamyonetler ve ikonik modeller etrafında daha küçük ama daha kârlı bir ürün stratejisine geçtiğini anlattı.

    Ford, sessiz ama oldukça derin bir dönüşümden geçiyor. Şirket sadece elektrikli araç planlarını baştan aşağı yenilemekle kalmadı, aynı zamanda yıllardır sürdürdüğü uygun fiyatlı, küçük otomobil hedefinden de geri adım attı.

    Bunun yerine Ford, Mustang, Bronco gibi marka ruhunu temsil eden “duygusal ürünlere” ağırlık veriyor. Bunların yanında ise markanın temel direği olan, amaca yönelik pickup ve ticari araçlar yer alıyor.

    “Toyota ve Hyundai ile rekabet edemedik”

    Ford CEO'su: 'Toyota ve Hyundai ile rekabet edemedik' Tam Boyutta Gör
    Ford CEO’su Jim Farley, Arjantinli La Nación’a verdiği röportajda şirketin yönünü çok açık bir dille anlattı. Fiesta ve Focus gibi modellerle Japon ve Güney Koreli üreticilerle rekabet etmeye çalıştıkları için memnun olduğunu söyleyen Farley, bu modelleri üretmeye devam etmenin artık finansal olarak mantıklı olmadığını kabul etti.

    “Ford’un tam kapsamlı üretici olması ruhani bir an gibiydi ama belki de hataydı,” diyor Farley. “Denemek hata değildi; fakat maliyetlerimiz Toyota ve Hyundai/Kia ile rekabet edecek seviyede değildi. Sonunda Bronco’lara ve pickup’lara yönelmemiz gerekti.”

    Son yıllarda Ford; Escape’in ABD’den çekilmesi, Fusion, Taurus ve Edge’in üretimden kalkması gibi kararlarla ürün gamını ciddi şekilde daralttı. Ayrıca, Focus ve Fiesta gibi kompakt modellerin üretimi de sonlandırıldı. Bu strateji satış adetlerinde düşüşe yol açtı ancak gelir tarafında tablo tam tersi yönde.

    2013-2017 arasında Ford her yıl 6,3 milyonun üzerinde araç satıyordu. 2018’de rakam 6 milyonun altına indi ve 2020’de 4,2 milyona kadar geriledi. 2021’de 3,9 milyonla dip görüldü ve o tarihten bu yana satışlar 4,2-4,4 milyon bandında seyrediyor.

    Yani şirket daha az araç üretiyor fakat çıkan her model, gelir ve marka algısı açısından daha yüksek etki yaratıyor. Mustang GTD, Bronco Raptor ve F-150 Raptor R gibi performans odaklı ürünler, Ford’un artık sadece “mantıklı” değil, duyguya dokunan otomobiller üretmeyi hedeflediğini açıkça gösteriyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Asker ocağının tanıdık aracı Unimog yenilendi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    eve giren hırsızı yaralamanın cezası kira sertifikası yorumları isofix olmayan arabaya oto koltuğu nasıl baglanır whatsapp 1000 mesaj atma burun nasıl kanatılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17 Pro
    Apple iPhone 17 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell 15
    Dell 15
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum