Ford CEO'sundan Xiaomi SU7'ye övgü dolu sözler

Genelde rekabetin yoğun olduğu bir sektörde herhangi bir ürünün rakip firma yöneticileri tarafından övgü yağmuruna tutulmasına alışık değiliz ancak Ford CEO'su Jim Farley, altı aydır günlük olarak kullandığı otomobil olan Xiaomi SU7'yi fantastik bir otomobil olarak nitelendirdi. SU7'yi değerlendirmek için Amerika'ya getirdiklerini söyleyen Farley, aracın anahtarlarını geri vereceği günün gelmesinden çok korktuğunu dile getirdi.
Fully Charged programının sunucusu Robert Llewellyn'e konuşan Farley, "Şanghay'dan Chicago'ya bir tane getirdik. Altı aydır kullanıyorum ve vazgeçmek istemiyorum. Harika bir otomobil. Ayda 10 bin, 20 bin adet satıyorlar ve gelecek altı aydaki tüm araçlar satılmış durumda" şeklinde konuştu.
Xiaomi'nin bir endüstri devi olduğunu dile getiren yönetici ayrıca şirketin "otomobil şirketlerinden çok daha güçlü bir tüketici markası" olduğu değerlendirmesinde bulundu. Daha önce Ford CFO'su John Lawler da Çinlilerin elektrikli araç konusunda kendilerinden önde olduğunu itiraf etmişti.
Elbette her ne kadar etkileyici bir ürün ortaya koymuş olsanız da piyasanın dinamiklerine ayak uydurmak ve tutunmak için rekabetçi bir fiyat belirlemeniz gerekiyor. Bu durum, Xiaomi'nin yılın ilk yarısında sattığı her otomobilden 9 bin dolar zarar etmesine sebep oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu