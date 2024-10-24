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    Ford CEO'sundan Xiaomi SU7'ye övgü dolu sözler

    Altı aydır değerlendirme için Xiaomi SU7 kullandığını belirten Ford CEO'su Jim Farley, otomobili çok sevdiğini ve geri vermek istemediğini dile getirdi.         
    Ford CEO'sundan Xiaomi SU7'ye övgü dolu sözler Tam Boyutta Gör
    Çinli teknoloji devi Xiaomi, elektrikli araç sektörüne adım atarak SU7 isimli ilk modelini piyasaya sürdü. Şimdilik sadece Çin'de satılan model ayda 10 bin adedin üzerinde satılıyor ve teslimat sürelerinde 8 aya varan kuyruk söz konusu.

    Genelde rekabetin yoğun olduğu bir sektörde herhangi bir ürünün rakip firma yöneticileri tarafından övgü yağmuruna tutulmasına alışık değiliz ancak Ford CEO'su Jim Farley, altı aydır günlük olarak kullandığı otomobil olan Xiaomi SU7'yi fantastik bir otomobil olarak nitelendirdi. SU7'yi değerlendirmek için Amerika'ya getirdiklerini söyleyen Farley, aracın anahtarlarını geri vereceği günün gelmesinden çok korktuğunu dile getirdi.

    Fully Charged programının sunucusu Robert Llewellyn'e konuşan Farley, "Şanghay'dan Chicago'ya bir tane getirdik. Altı aydır kullanıyorum ve vazgeçmek istemiyorum. Harika bir otomobil. Ayda 10 bin, 20 bin adet satıyorlar ve gelecek altı aydaki tüm araçlar satılmış durumda" şeklinde konuştu.

    Xiaomi'nin bir endüstri devi olduğunu dile getiren yönetici ayrıca şirketin "otomobil şirketlerinden çok daha güçlü bir tüketici markası" olduğu değerlendirmesinde bulundu. Daha önce Ford CFO'su John Lawler da Çinlilerin elektrikli araç konusunda kendilerinden önde olduğunu itiraf etmişti.

    Elbette her ne kadar etkileyici bir ürün ortaya koymuş olsanız da piyasanın dinamiklerine ayak uydurmak ve tutunmak için rekabetçi bir fiyat belirlemeniz gerekiyor. Bu durum, Xiaomi'nin yılın ilk yarısında sattığı her otomobilden 9 bin dolar zarar etmesine sebep oldu. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Sempron 3200 5 saat önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 5 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 6 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 4 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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