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Tam Boyutta Gör Çinli teknoloji devi Xiaomi, elektrikli araç sektörüne adım atarak SU7 isimli ilk modelini piyasaya sürdü. Şimdilik sadece Çin'de satılan model ayda 10 bin adedin üzerinde satılıyor ve teslimat sürelerinde 8 aya varan kuyruk söz konusu.

Genelde rekabetin yoğun olduğu bir sektörde herhangi bir ürünün rakip firma yöneticileri tarafından övgü yağmuruna tutulmasına alışık değiliz ancak Ford CEO'su Jim Farley, altı aydır günlük olarak kullandığı otomobil olan Xiaomi SU7'yi fantastik bir otomobil olarak nitelendirdi. SU7'yi değerlendirmek için Amerika'ya getirdiklerini söyleyen Farley, aracın anahtarlarını geri vereceği günün gelmesinden çok korktuğunu dile getirdi.

Fully Charged programının sunucusu Robert Llewellyn'e konuşan Farley, "Şanghay'dan Chicago'ya bir tane getirdik. Altı aydır kullanıyorum ve vazgeçmek istemiyorum. Harika bir otomobil. Ayda 10 bin, 20 bin adet satıyorlar ve gelecek altı aydaki tüm araçlar satılmış durumda" şeklinde konuştu.

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Xiaomi'nin bir endüstri devi olduğunu dile getiren yönetici ayrıca şirketin "otomobil şirketlerinden çok daha güçlü bir tüketici markası" olduğu değerlendirmesinde bulundu. Daha önce Ford CFO'su John Lawler da Çinlilerin elektrikli araç konusunda kendilerinden önde olduğunu itiraf etmişti.

Elbette her ne kadar etkileyici bir ürün ortaya koymuş olsanız da piyasanın dinamiklerine ayak uydurmak ve tutunmak için rekabetçi bir fiyat belirlemeniz gerekiyor. Bu durum, Xiaomi'nin yılın ilk yarısında sattığı her otomobilden 9 bin dolar zarar etmesine sebep oldu.

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Ford CEO'sundan Xiaomi SU7'ye övgü dolu sözler