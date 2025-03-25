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    Xiaomi SU7, çarpışma testinde beş yıldız alarak üstün başarı gösterdi

    Xiaomi SU7 elektrikli sedan, Çin’deki C-NCAP güvenlik ve çarpışma testinde beş yıldız aldı. Ayrıca SU7, 2024 güvenlik standardına göre en yüksek performansı gösterdi.
    Xiaomi SU7, çarpışma testinde beş yıldız aldı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi’nin ilk elektrikli sedan modeli SU7, Çin’de gerçekleştirilen C-NCAP güvenlik ve çarpışma testlerinden en yüksek puan olan beş yıldız aldı. Üstelik SU7, 2024 güvenlik standartlarına göre değerlendirilen araçlar arasında en yüksek performansı göstererek dikkatleri üzerine çekti. Bu başarı, yeni enerji aracı (NEV) üreticisi olarak otomotiv dünyasına adım atan Xiaomi’nin güvenlik konusunda ne kadar iddialı olduğuna işaret ediyor.

    Testlerde üstün başarı gösterdi

    Xiaomi SU7, çarpışma testinde beş yıldız aldı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi SU7, Çin Otomotiv Teknolojisi ve Araştırma Merkezi (CATARC) tarafından düzenlenen C-NCAP güvenlik testine tabi tutuldu. Bu testlerde araçlar; yolcu koruması, savunmasız yol kullanıcıları (yayalar ve bisikletliler) koruması ve aktif güvenlik sistemleri olmak üzere üç ana kategoride değerlendiriliyor.
    Xiaomi SU7, çarpışma testinde beş yıldız aldı Tam Boyutta Gör
    Testlere giren model, Xiaomi SU7’nin en güçlü versiyonu olan yaklaşık 41 bin dolarlık SU7 Max oldu. Bu model; dört tekerlekten çekiş sistemi, Hesai’nin geliştirdiği AT128 LiDAR sensörü ve gelişmiş Xiaomi Pilot Max sürücü destek sistemi ile donatılmış durumda.

    Xiaomi SU7 Max, C-NCAP testlerinden yüzde 93,5 gibi dikkat çekici bir toplam performans puanı elde etti. Bu skor, 2024 standartlarına göre test edilen diğer araçların ortalama puanından yüzde 8,7 daha yüksek. Özellikle Aktif Güvenlik kategorisinde yüzde 95,25’lik başarı oranıyla öne çıktı. Otomatik Acil Frenleme (AEB) sistemi ve aydınlatma performansı neredeyse tam puan aldı.

    Xiaomi SU7, çarpışma testinde beş yıldız aldı Tam Boyutta Gör
    Araç, yolcu koruma testlerinde yüzde 94,31 puanla yüksek bir performans sergilerken, savunmasız yol kullanıcılarını koruma kategorisinde de yüzde 90,42 puan alarak dikkat çekti. Bu skor, diğer araçların ortalamasından yüzde 13,14 daha yüksek. Özellikle yayaların baş ve bacak koruması testlerinde üstün başarı gösterdi.

    Xiaomi SU7 hakkında

    Mart 2024’te piyasaya sürülen Xiaomi SU7, kısa sürede büyük bir satış başarısı yakaladı. Bugüne kadar toplam 186.112 adet teslim edilen modelin talebi, halen arzı aşmış durumda. Bu yoğun ilgi nedeniyle, Xiaomi SU7 için teslimat süresi 11 aya kadar uzuyor. Standart, Pro ve Max olmak üzere üç versiyonu olan araç konfigürasyon ver versiyona bağlı olarak 700 km ila 830 km arasında menzil sunuyor.

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    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    E
    emiristanbul 1 gün önce

    milyon hizmeti geliştirilen onca teknolojiyi tüm dünya takdir ederken bizim con conlara bunlara anlatma çabamız

    P
    pskillercheto 5 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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