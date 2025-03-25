Xiaomi SU7, çarpışma testinde beş yıldız alarak üstün başarı gösterdi

Xiaomi SU7 Max, C-NCAP testlerinden yüzde 93,5 gibi dikkat çekici bir toplam performans puanı elde etti. Bu skor, 2024 standartlarına göre test edilen diğer araçların ortalama puanından yüzde 8,7 daha yüksek. Özellikle Aktif Güvenlik kategorisinde yüzde 95,25’lik başarı oranıyla öne çıktı. Otomatik Acil Frenleme (AEB) sistemi ve aydınlatma performansı neredeyse tam puan aldı.
Xiaomi SU7 hakkında
Mart 2024’te piyasaya sürülen Xiaomi SU7, kısa sürede büyük bir satış başarısı yakaladı. Bugüne kadar toplam 186.112 adet teslim edilen modelin talebi, halen arzı aşmış durumda. Bu yoğun ilgi nedeniyle, Xiaomi SU7 için teslimat süresi 11 aya kadar uzuyor. Standart, Pro ve Max olmak üzere üç versiyonu olan araç konfigürasyon ver versiyona bağlı olarak 700 km ila 830 km arasında menzil sunuyor.
milyon hizmeti geliştirilen onca teknolojiyi tüm dünya takdir ederken bizim con conlara bunlara anlatma çabamız
yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!