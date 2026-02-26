Giriş
    Ford'dan sedan ve hatchback hamlesi: Avrupa'da geri dönüş sinyali

    Ford, ABD ve Avrupa’da sedan üretimini bitirmişti. Ancak marka 2027’den itibaren yeni ve uygun fiyatlı binek modellerle her iki pazarda da geri dönüşe hazırlanıyor.

    Ford'dan sedan ve hatchback hamlesi: Avrupa'da geri dönüş sinyali Tam Boyutta Gör
    Ford, hem ABD'de hem de Avrupa'da hatchback ve sedan modellerini üretimden kaldırdı. Mondeo, Fiesta ve Focus'u sırayla piyasadan çekti. Ancak bu durum, şirketin kompakt binek otomobillerden vazgeçtiği anlamına gelmiyor.

    2025 dördüncü çeyrek finansal sonuç toplantısında konuşan CEO Jim Farley, Avrupa için “heyecan verici planlar” olduğunu belirtti. Farley, markanın güçlü olduğu belirli segmentlerde “dikkatli ama iddialı” bir şekilde yer alacağını söyledi.

    Ford, Temmuz ayında Avrupalı bayilere 2027’de birkaç yeni otomobil geleceğini bildirdi. Şirketin hibritten tam elektrikliye uzanan “birden fazla araç” için yatırım planladığı ifade edildi.

    Olası iş birlikleri bu dönüşümde kilit rol oynayabilir. Ford’un Avrupa’da elektrikli araçlar konusunda Volkswagen ile stratejik ortaklığı bulunuyor. Bu kapsamda VW’nin MEB/MQB altyapısını temel alan kompakt bir elektrikli hatchback ihtimali gündemde. Volkswagen hâlihazırda Avrupa’da Volkswagen ID.3 modelini satıyor.

    Ford ayrıca Renault ile iki yeni model için anlaşma yaptı. Fransız üretici tarafından geliştirilecek ve üretilecek araçların ilki 2028’de yollara çıkacak. Modelin, Renault’nun Ampere elektrikli platformunu kullanması bekleniyor.

    En dikkat çekici ihtimal ise Çinli otomotiv devi Geely ile olası iş birliği. İddialara göre Ford, İspanya’daki Valencia fabrikasında Geely üretimi araçlara yer vererek Avrupa’daki gümrük vergilerinden kaçınmayı değerlendiriyor. Ancak iki şirket henüz resmi bir ortak geliştirme planı doğrulamadı.

    Detaylar henüz netleşmiş değil. Ancak Ford’un uygun fiyatlı ve rekabetçi binek modellerle geri dönmesi, ABD ve Avrupa’da daralan sedan/hatchback pazarında markaya yeniden güçlü bir konum kazandırabilir.

