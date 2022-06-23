Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yaklaşık 2000 beygir güce sahip Ford Electric SuperVan, Goodwood'da boy gösteriyor

    Donör olarak E-Transit Custom'ın kullanıldığı projede 2 saniyenin altında 0-100 km/s hızlanma süresi elde edilmiş. SuperVan 4, her biri farklı tekerleğe güç veren dört elektrik motorundan güç alıyor.
    Oy Ver

    Ford Electric SuperVan 4 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    2022 Goodwood Hız Festivali kapsamında markaların çılgın konseptlerini de görmeye başladık. Bunlardan biri olan Ford Electric SuperVan konsepti neredeyse 2000 beygir güce sahip. Söz konusu konseptin tasarımında Levent Tuna'nın imzası var. Tuna, daha önce Ford Otosan'da geleceğin kamyonu projesi F-Vision'ı da tasarlamıştı.

    Aslında Ford'un SuperVan konsepti yeni bir girişim değil. Her şey 1971 yılında Le Mans canavarı GT40'ın motorunu Mk1 Transit'e entegre edilmesiyle başladı. Ford, aynı işlemi farklı içten yanmalı motorlarla tekrarlayarak 1980'li ve 90'lı yıllarda sırasıyla SuperVan 2 ve 3'ü ortaya çıkardı. Bugün karşımıza çıkan yeni konsept ise diğerlerinden farklı olarak elektrik motorlarından güç alıyor.

    Her bir tekerleğe bağımsız olarak güç veren dört elektrik motorundan güç alan Electric SuperVan toplamda 1973 hp güce sahip. Bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 2 saniyeden daha az bir sürede tamamlıyor. Ford Performance ekibi ve STARD Motorsports iş birliğiyle geliştirilen konsept araçta 50 kWsa sıvı soğutmalı batarya paketi bulunuyor.

    Ford Electric SuperVan 4 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    SuperVan 3

    Konseptin bataryası standart E-Transit Custom'dakine (68 kWsa) göre daha düşük ve tıpkı daha önceki versiyonların içten yanmalı motorunun konumlandırıldığı yere, aracın ortasına yerleştirilmiş. Bu sayede optimum ağırlık dağılımı ve daha düşük bir ağırlık merkezi elde edilmiş. Bataryanın hızlı şarj ile 45 dakikada doldurulabildiği de verilen bilgiler arasında.

    Kısa süre önce tanıtılan E-Transit Custom'ı temel alan konseptin tasarımı donör araca göre çok daha agresif. Birçok aerodinamik unsura sahip gövdenin altında ise çift salıncaklı ön ve arka süspansiyona yer verilmiş. Bunun yanında motorsporları düzeyinde ön-arka alt çerçevelere yer verilen konseptin frenleri de yarış araçlarından alınmış.

    İç mekanda ise SYNC4 multimedya sisteminin kontrol edildiği büyük bir ekran, çanak koltuklar ve takla kafesi dikkat çekiyor. Araçta Road, Track, Drag, Drift ve Rally olmak üzere beş farklı sürüş modu bulunuyor. Goodwood Hız Festivali'nde boy gösterecek olan Ford Electric SuperVan'ın direksiyonunda Romain Dumas olacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Katlanabilir kayık: Oru Lake

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A03S
    Samsung Galaxy A03S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    2021 Apple MacBook Pro 16 in&#231;
    2021 Apple MacBook Pro 16 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    BBL-HERO
    BBL-HERO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız