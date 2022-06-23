Yaklaşık 2000 beygir güce sahip Ford Electric SuperVan, Goodwood'da boy gösteriyor

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2022 Goodwood Hız Festivali kapsamında markaların çılgın konseptlerini de görmeye başladık. Bunlardan biri olan Ford Electric SuperVan konsepti neredeyse 2000 beygir güce sahip. Söz konusu konseptin tasarımında Levent Tuna'nın imzası var. Tuna, daha önce Ford Otosan'da geleceğin kamyonu projesi F-Vision'ı da tasarlamıştı.

Aslında Ford'un SuperVan konsepti yeni bir girişim değil. Her şey 1971 yılında Le Mans canavarı GT40'ın motorunu Mk1 Transit'e entegre edilmesiyle başladı. Ford, aynı işlemi farklı içten yanmalı motorlarla tekrarlayarak 1980'li ve 90'lı yıllarda sırasıyla SuperVan 2 ve 3'ü ortaya çıkardı. Bugün karşımıza çıkan yeni konsept ise diğerlerinden farklı olarak elektrik motorlarından güç alıyor.

Her bir tekerleğe bağımsız olarak güç veren dört elektrik motorundan güç alan Electric SuperVan toplamda 1973 hp güce sahip. Bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 2 saniyeden daha az bir sürede tamamlıyor. Ford Performance ekibi ve STARD Motorsports iş birliğiyle geliştirilen konsept araçta 50 kWsa sıvı soğutmalı batarya paketi bulunuyor.

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SuperVan 3

Konseptin bataryası standart E-Transit Custom'dakine (68 kWsa) göre daha düşük ve tıpkı daha önceki versiyonların içten yanmalı motorunun konumlandırıldığı yere, aracın ortasına yerleştirilmiş. Bu sayede optimum ağırlık dağılımı ve daha düşük bir ağırlık merkezi elde edilmiş. Bataryanın hızlı şarj ile 45 dakikada doldurulabildiği de verilen bilgiler arasında.

Kısa süre önce tanıtılan E-Transit Custom'ı temel alan konseptin tasarımı donör araca göre çok daha agresif. Birçok aerodinamik unsura sahip gövdenin altında ise çift salıncaklı ön ve arka süspansiyona yer verilmiş. Bunun yanında motorsporları düzeyinde ön-arka alt çerçevelere yer verilen konseptin frenleri de yarış araçlarından alınmış.

İç mekanda ise SYNC4 multimedya sisteminin kontrol edildiği büyük bir ekran, çanak koltuklar ve takla kafesi dikkat çekiyor. Araçta Road, Track, Drag, Drift ve Rally olmak üzere beş farklı sürüş modu bulunuyor. Goodwood Hız Festivali'nde boy gösterecek olan Ford Electric SuperVan'ın direksiyonunda Romain Dumas olacak.

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Ford Electric SuperVan 4 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri