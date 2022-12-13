Ford Fiesta ve Focus tarih oluyor: İki modelin de fişi çekilecek

Sırasıyla 1976 ve 1998 yıllarında piyasaya sürülen ve öncelikle Avrupa pazarını hedefleyen Fiesta ve Focus yıllar içinde milyonlarca müşterinin tercihi oldu. Ford Fiesta 46 yıl içinde yedi nesil değiştirirken 22 milyondan fazla sattı.
Focus küresel bir otomobil olarak tasarlandı ve bütün kıtalarda önemli satış rakamına ulaştı. Tüm bu başarıya rağmen Ford bu iki modelin devamını getirmeyecek. Fiesta yaşam döngüsünü 2023'te tamamlarken, mevcut nesil Ford Focus 2025 yılına kadar üretimde kalacak.
Devir SUV devri
Ford Avrupa Başkanı Martin Sander konuyla ilgili açıklamasında "Elektrikle çalışan bir Fiesta veya Focus piyasaya sürme planımız yok. Pazar değişiyor, sedan ve station wagon günleri sona erdi" ifadelerini kullandı. Peki Ford bunların yerine ne koyacak?
SUV ve crossover araçlara ağırlık verilmesi planlanıyor. Fiesta'nın yokluğu pek hissedilmeyecek zira küçük hatchback 2022'nin ilk dokuz ayında Avrupa'da 49.872 adet sattı. Yani 105.256 adet satan Ford Puma'nın yarısı kadar.Kaynakça https://www.autoevolution.com/news/ford-will-pull-the-plug-on-these-two-best-selling-models-206091.html https://www.quattroruote.it/news/eventi/2022/12/02/best_of_2022_fiesta_e_focus_escono_di_scena_due_grandi_classici.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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