Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ford Fiesta ve Focus tarih oluyor: İki modelin de fişi çekilecek

    Ford, 2025 yılına kadar ürün gamından Fiesta ve Focus'u çıkaracak. Markanın en çok satan modelleri arasında yer alan bu araçların elektrikli versiyonları bile üretilmeyecek. 
    Oy Ver
    Ford Fiesta ve Focus tarih oluyor: İki modelin de fişi çekilecek Tam Boyutta Gör
    Ford en çok satan modellerinden ikisinin fişini çekmeye hazırlanıyor. ABD'li otomobil devi, Fiesta ve Focus'un devam modellerini piyasaya sürmeyecek. Hatta bu araçların elektrikli versiyonları bile gün ışığı görmeyecek.

    Sırasıyla 1976 ve 1998 yıllarında piyasaya sürülen ve öncelikle Avrupa pazarını hedefleyen Fiesta ve Focus yıllar içinde milyonlarca müşterinin tercihi oldu. Ford Fiesta 46 yıl içinde yedi nesil değiştirirken 22 milyondan fazla sattı.

    Focus küresel bir otomobil olarak tasarlandı ve bütün kıtalarda önemli satış rakamına ulaştı. Tüm bu başarıya rağmen Ford bu iki modelin devamını getirmeyecek. Fiesta yaşam döngüsünü 2023'te tamamlarken, mevcut nesil Ford Focus 2025 yılına kadar üretimde kalacak.

    Ford Fiesta ve Focus tarih oluyor: İki modelin de fişi çekilecek Tam Boyutta Gör

    Devir SUV devri

    Ford Avrupa Başkanı Martin Sander konuyla ilgili açıklamasında "Elektrikle çalışan bir Fiesta veya Focus piyasaya sürme planımız yok. Pazar değişiyor, sedan ve station wagon günleri sona erdi" ifadelerini kullandı. Peki Ford bunların yerine ne koyacak?

    SUV ve crossover araçlara ağırlık verilmesi planlanıyor. Fiesta'nın yokluğu pek hissedilmeyecek zira küçük hatchback 2022'nin ilk dokuz ayında Avrupa'da 49.872 adet sattı. Yani 105.256 adet satan Ford Puma'nın yarısı kadar.

    Ford Fiesta ve Focus tarih oluyor: İki modelin de fişi çekilecek Tam Boyutta Gör
    Focus ise Avrupa'da hâlâ popüler. Bu yılın üç çeyreklik diliminde 101.066 adet satış rakamına ulaştı. Böyelikle aynı dönemde 107.966 adet satan Ford Kuga'ya yakın bir performans çizdi. Bu umut verici rakamlara rağmen Focus'un halefi gelmeyecek. Şirket bunun yerine kompakt segmentte bir elektrikli SUV çıkarmayı planlıyor.
    Kaynakça https://www.autoevolution.com/news/ford-will-pull-the-plug-on-these-two-best-selling-models-206091.html https://www.quattroruote.it/news/eventi/2022/12/02/best_of_2022_fiesta_e_focus_escono_di_scena_due_grandi_classici.html
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy M23 5G
    Samsung Galaxy M23 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook CB314
    Acer Chromebook CB314
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız