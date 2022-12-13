Tam Boyutta Gör Ford en çok satan modellerinden ikisinin fişini çekmeye hazırlanıyor. ABD'li otomobil devi, Fiesta ve Focus'un devam modellerini piyasaya sürmeyecek. Hatta bu araçların elektrikli versiyonları bile gün ışığı görmeyecek.

Sırasıyla 1976 ve 1998 yıllarında piyasaya sürülen ve öncelikle Avrupa pazarını hedefleyen Fiesta ve Focus yıllar içinde milyonlarca müşterinin tercihi oldu. Ford Fiesta 46 yıl içinde yedi nesil değiştirirken 22 milyondan fazla sattı.

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Focus küresel bir otomobil olarak tasarlandı ve bütün kıtalarda önemli satış rakamına ulaştı. Tüm bu başarıya rağmen Ford bu iki modelin devamını getirmeyecek. Fiesta yaşam döngüsünü 2023'te tamamlarken, mevcut nesil Ford Focus 2025 yılına kadar üretimde kalacak.

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Devir SUV devri

Ford Avrupa Başkanı Martin Sander konuyla ilgili açıklamasında "Elektrikle çalışan bir Fiesta veya Focus piyasaya sürme planımız yok. Pazar değişiyor, sedan ve station wagon günleri sona erdi" ifadelerini kullandı. Peki Ford bunların yerine ne koyacak?

SUV ve crossover araçlara ağırlık verilmesi planlanıyor. Fiesta'nın yokluğu pek hissedilmeyecek zira küçük hatchback 2022'nin ilk dokuz ayında Avrupa'da 49.872 adet sattı. Yani 105.256 adet satan Ford Puma'nın yarısı kadar.

Tam Boyutta Gör Focus ise Avrupa'da hâlâ popüler. Bu yılın üç çeyreklik diliminde 101.066 adet satış rakamına ulaştı. Böyelikle aynı dönemde 107.966 adet satan Ford Kuga'ya yakın bir performans çizdi. Bu umut verici rakamlara rağmen Focus'un halefi gelmeyecek. Şirket bunun yerine kompakt segmentte bir elektrikli SUV çıkarmayı planlıyor.

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Ford Fiesta ve Focus tarih oluyor: İki modelin de fişi çekilecek