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    Yeni Ford Tourneo Connect'in Türkiye fiyatı belli oldu

    Yeni Ford Tourneo Connect, Türkiye'ye ilk etapta 122 beygirlik 2.0 litre dizel motorla geldi. Manuel veya otomatik şanzımanla tercih edilebilen Tourneo Connect'te iki farklı donanım seviyesi var.
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    Yeni 2022 Ford Tourneo Connect'in Türkiye fiyatı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Volkswagen ve Ford'un ticari araçlar konusundaki iş birliğinin meyvelerinden biri olan yeni Ford Tourneo Connect'in Türkiye fiyatı açıklandı. 2022 model Ford Tourneo Connect fiyatları 697.300 TL'den başlıyor.

    Yeni 2022 Ford Tourneo Connect fiyat listesi💰
    Versiyon Fiyat
    2.0L EcoBlue 122PS Titanium Otomatik 697.300 TL
    2.0L EcoBlue 122PS Active Manuel 737.700 TL
    2.0L EcoBlue 122PS Active Otomatik 748.300 TL

    Yeni Ford Tourneo Connect, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Tourneo Connect, ülkemizde 122 beygirlik 2.0 litre EcoBlue dizel motorla tercih edilebiliyor. 320 Nm azami tork üreten motor, versiyona göre 6 ileri manuel veya 7 ileri otomatik şanzımanla kombine edilebiliyor. Söz konusu motorun fabrika verilerine göre ortalama yakıt tüketimi 5,1 -5,7 lt/100 km aralığında karşımıza çıkıyor. Tourneo Connect'in benzinli motor seçeneği ilerleyen süreçte aileye dahil edilecek.

    Yeni 2022 Ford Tourneo Connect'in Türkiye fiyatı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Volkswagen Caddy ile kardeş olduğunu ilk bakışta belli eden yeni Ford Tourneo Connect; 4500 mm uzunluğa, 1838 mm yüksekliğe, 1855 mm genişliğe ve 2755 mm aks mesafesine sahip. Yük bölümü ise 1185 mm genişliğe sahip. Bu bölümde 4 adet bağlama noktası ve çıkarılabilir bagaj bölmesi standart olarak sunuluyor. Boş ağırlığı versiyona göre 1719 kg'a kadar çıkan aracın azami yüklü ağırlığı da 2450 kg olarak karşımıza çıkıyor.

    Yeni Ford Tourneo Connect, Türkiye'de Titanium ve Active donanım seviyeleriyle satışa sunuluyor. Giriş seviyesinde 17 inç alaşımlı jantlar, krom çevrili ön ızgara, karartılmış arka cam, gündüz farları, halojen ön farlar, ısıtmalı yan aynalar, otomatik uzun far, Follow me home özelliği, yağmur sensörü, adaptif sis farları, 6 yöne ayarlanabilir, ısıtmalı ve bel destekli ön koltuklar ve dışarı açılan arka camlar gibi standart özellikler mevcut.

    Yeni 2022 Ford Tourneo Connect'in Türkiye fiyatı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Teknoloji tarafında ise çift bölgeli otomatik klima, 6 adet hoparlör, 2 adet USB, 10.25 inç dijital gösterge paneli, 8.25 inç dokunmatik multimedya ekranı, yokuş kalkış desteği, elektrikli park freni, eCall, ön-arka park sensörleri, geri görüş kamerası, otomatik kararan iç dikiz aynası, start/stop sistemi, lastik basıncı izleme sistemi, sürücü dikkat takip sistemi, şerit takip sistemi, çarpışma önleme yardımcısı, anahtarsız çalıştırma ile hız kontrol sistemi ve ayarlanabilir hız sınırlayıcı gibi standart donanımlar göze çarpıyor.

    2022 Ford Tourneo Connect'in Active versiyonu ise bunlara ek olarak ön petek ızgara, kaydırma plakası, çamurluk kaplaması, LED ön farlar, 10 inç dokunmatik multimedya sistemi, navigasyon, çöp kutusu ve kablosuz şarj ünitesi gibi özellikleriyle fark yaratıyor. Bunların dışında, panoramik cam tavan, ısıtmalı ön cam, ısıtmalı direksiyon ve metalik boya her iki versiyonda da opsiyon listesinde yer alıyor.

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