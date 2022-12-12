Yeni Ford Tourneo Connect'in Türkiye fiyatı belli oldu

- Yeni 2022 Ford Tourneo Connect fiyat listesi💰
- Yeni Ford Tourneo Connect, özellikleriyle neler sunuyor❓
- Yorumlar
|Versiyon
|Fiyat
|2.0L EcoBlue 122PS Titanium Otomatik
|697.300 TL
|2.0L EcoBlue 122PS Active Manuel
|737.700 TL
|2.0L EcoBlue 122PS Active Otomatik
|748.300 TL
Yeni Ford Tourneo Connect, özellikleriyle neler sunuyor❓
Tourneo Connect, ülkemizde 122 beygirlik 2.0 litre EcoBlue dizel motorla tercih edilebiliyor. 320 Nm azami tork üreten motor, versiyona göre 6 ileri manuel veya 7 ileri otomatik şanzımanla kombine edilebiliyor. Söz konusu motorun fabrika verilerine göre ortalama yakıt tüketimi 5,1 -5,7 lt/100 km aralığında karşımıza çıkıyor. Tourneo Connect'in benzinli motor seçeneği ilerleyen süreçte aileye dahil edilecek.
Yeni Ford Tourneo Connect, Türkiye'de Titanium ve Active donanım seviyeleriyle satışa sunuluyor. Giriş seviyesinde 17 inç alaşımlı jantlar, krom çevrili ön ızgara, karartılmış arka cam, gündüz farları, halojen ön farlar, ısıtmalı yan aynalar, otomatik uzun far, Follow me home özelliği, yağmur sensörü, adaptif sis farları, 6 yöne ayarlanabilir, ısıtmalı ve bel destekli ön koltuklar ve dışarı açılan arka camlar gibi standart özellikler mevcut.
2022 Ford Tourneo Connect'in Active versiyonu ise bunlara ek olarak ön petek ızgara, kaydırma plakası, çamurluk kaplaması, LED ön farlar, 10 inç dokunmatik multimedya sistemi, navigasyon, çöp kutusu ve kablosuz şarj ünitesi gibi özellikleriyle fark yaratıyor. Bunların dışında, panoramik cam tavan, ısıtmalı ön cam, ısıtmalı direksiyon ve metalik boya her iki versiyonda da opsiyon listesinde yer alıyor.
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