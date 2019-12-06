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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ford, kahve çekirdeği atıklarından otomobil parçası üretecek

    ABD'li otomotiv şirketi Ford, McDonald's'tan aldığı kahve çekirdeği atıklarını otomobil parçası üretmek için kullanacak. Bu sayede atıkları sürdürülebilir biçimde değerlendirilmesi sağlanacak.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Ford, kahve çekirdeği atıklarından otomobil parçası üretecek
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    Son dönemde ilginç patent ve projeleriyle dikkatleri üzerine çeken Ford yine şaşırttı. McDonald’s ile anlaşan ABD’li üretici, kahve çekirdeği atıklarından otomobil parçası üretecek.

    1000 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan kahve, dünyada en çok tüketilen ürünlerden biri. Tüketicinin kahveye artan talebinden dolayı kahve endüstrisinde çok miktarda atık meydana geliyor. Kahve çekirdeği zarı da bu temel atıklardan biri. Ford ve McDonald's, bu konuda önemli bir iş birliğine imza atarak bu atıkların çok önemli bir miktarını yenilikçi ve sürdürülebilir şekilde değerlendirmeyi hedefliyor.

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    Ford tarafından yapılan açıklamaya göre, yukarıda bahse konu olan kahve çekirdeği atıkları düşük oksijende ve yüksek dereceyle ısıtılıp plastik ve diğer ek maddelerle karıştırıldığında dayanıklı bir materyale dönüştürülebiliyor. Bunun sonucunda ortaya çıkan bileşenler, far yuvaları ve diğer iç ve dış kaporta parçalarının sahip olması gereken kalite özelliğiyle uyuşuyor. Üstelik bu yöntemle üretilen parçaların yüzde 20 daha hafif olduğu ve kalıplama sürecinde yüzde 25 daha az enerji kullanıldığı da önemli detaylar arasında.

    Söz konusu proje kapsamında, McDonald’s’ın Kuzey Amerika’daki kahve çekirdeği atıklarının önemli bir kısmını otomobil parçalarında kullanılmak üzere Ford’a yönlendireceği söyleniyor. İki şirket arasındaki iş birliğinin ilerleyen zamanlarda başka “sürdürülebilir” projelerle artabileceği de verilen bilgiler arasında.



    https://media.ford.com/content/fordmedia/feu/en/news/2019/12/05/ford-mcdonalds-collaboration-convert-coffee-bean-waste-into-car-parts.html Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    OverClocK1ng 6 gün
    Bozulursa olmadı kaynatıp içeriz.
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    faniseyler 6 gün
    Bizde yerli arabada çekirdek kabuğunu kullanabilir miyiz araştırılsın:)
    1 Yanıt Yanıtla
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    Rachsuchtig 6 gün faniseyler
    Artık çay posası diyerek arttırıyorum
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